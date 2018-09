Antidiskriminierungsbeauftragte Lüders: Sexuelle Belästigung im Job ist ein großes Thema

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Christine Lüders (63) ist Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes.

Eine junge Berliner CDU-Politikerin beklagt Sexismus in ihrer Partei. Ist das ein besonderes Problem in der Politik oder nur Spiegel der Gesellschaft?

Sexismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Jede zweite Arbeitnehmerin und jeder zweite Arbeitnehmer hat schon einmal sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt. Im Job und im Arbeitsumfeld ist das ein großes und ernstes Thema.

Wo genau liegen die Grenzen?

Die Grenzen sind ganz klar. Das beginnt nicht erst bei Grapschen. Jede unerwünschte und die Würde verletzende Handlung mit sexuellem Bezug ist eine sexuelle Belästigung. Dazu gehören auch Anzüglichkeiten. Geduldet werden muss gar nichts. Das können anzügliche E-Mails oder Sprüche sein, Dinge, die Menschen belästigen. Das reicht von pornografischen Bildern, die aufgehängt oder gezeigt werden bis hin zu sexistischen Witzen. Unerwünschte Kommentare über das Aussehen oder ein Dekolleté gehen nicht. Das sind klare sexuelle Belästigungen. Jeder muss sich so anziehen können wie er will, ohne dass er belästigt wird.

Ist Sexismus der Nährboden für sexuelle Belästigungen und Gewalt?

Sexismus und sexuelle Belästigungen hängen zusammen. Daran, dass jede und jeder Zweite schon sexuelle Belästigung erlebt hat, erkennt man, wie verbreitet das ist. Dazu kommt noch die hohe Dunkelziffer. Die meisten Betroffenen trauen sich nicht, dagegen etwas zu unternehmen. Im Arbeitsumfeld ist dies oft schwierig. Häufig werden solche Fälle einfach bagatellisiert, und es wird geschwiegen. Wenn man nicht gehört wird und die Beschwerdestellen in Unternehmen nicht aktiv dagegen vorgehen, ist es schwer.

Was sollten Betroffene tun?

Betroffene sollten im Falle einer Belästigung sofort und unmissverständlich klarstellen, dass sie dies nicht wünschen und es sich um eine Grenzüberschreitung handelt. Im Falle solcher Übergriffe sollte der Chef eingeschaltet werden. Er ist dazu verpflichtet, sich vor die Opfer zu stellen und zu handeln. Das kann bis zur Kündigung führen. Ratsam ist es, ein Gedächtnisprotokoll zu führen und sich bei anderen im Betrieb zu erkundigen, ob es ähnliche Erfahrungen gibt.

Wie hat sich das Maß an Sexismus in der Gesellschaft in der jüngeren Vergangenheit entwickelt?

Über sexuelle Belästigung wird heute offener gesprochen als vor zehn Jahren. Es gibt aber immer noch viel zu tun. Aus meiner Sicht ein besonders wichtiger Schritt ist die Frauenquote. Sie bringt mehr Frauen in führende Positionen, wo sie mehr gegen Sexismus und sexuelle Belästigung in den Unternehmen tun können.

Sie feiern zehn Jahre Antidiskriminierungsgesetz. Ist das eine Erfolgsgeschichte oder nur ein erster Schritt?

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist eine große Erfolgsgeschichte. Jeder Mensch kann gegen Ungleichbehandlung juristisch vorgehen. Es hat auch zu einer Sensibilisierung geführt. Heute wird man kaum noch Stellenzeigen lesen wie "Junge hübsche Sekretärin gesucht". Diskriminierung ist verboten, und das Antidiskriminierungsgesetz sorgt dafür, dass man auch etwas dagegen tun kann. Es ist ein Meilenstein im Kampf gegen Diskriminierung und hat einen Kulturwandel eingeleitet.