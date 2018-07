Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Ein zentrales Element eines jeden Umsturzes fehlte, als in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli das türkische Militär nach der Macht am Bosporus griff: das Festsetzen der bisherigen Regierung. Inzwischen ist klar, dass die putschenden Generäle dies sehr wohl vorhatten. Doch sie kamen nicht dazu, weil sie überhastet und früher als geplant losschlugen.

Bei früheren Gelegenheiten spielten sich Umstürze auch in der Türkei in der Regel nachts ab: Das Militär übernahm die Macht über Radiosender, Straßen und Behörden, und wenn das Volk am nächsten Morgen erwachte, war es vor vollendete Tatsachen gestellt. So hatten es wohl auch die Putschisten des 15. Juli geplant: Der Ausnahmezustand, den sie verhängten, sollte laut der vorbereiteten Erklärung ab 6 Uhr am Samstagmorgen gelten. Verlesen wurde der Text bereits um 23.14 Uhr - ein Hinweis darauf, dass sie früher als geplant zur Tat schritten.

Denn der Geheimdienst war offenbar schon am frühen Nachmittag von dem bevorstehenden Umsturz informiert gewesen - ungewöhnliche Aktivitäten auf einer Luftwaffenbasis in der Nähe von Ankara waren aufgefallen. Der Geheimdienst informierte Generalstabschef Hulusi Akar - und dieser traf Anordnungen, um jegliche Truppenbewegung vorbei an der offiziellen Befehlskette zu unterbinden. Später wird er sich den Putschführern direkt widersetzen und dafür kurzzeitig in Geiselhaft kommen.

Da Akars eigener Adjutant zu den Verschwörern gehörte, waren diese über die anlaufenden Gegenmaßnahmen ebenfalls informiert. Für sie war es das Signal: Jetzt oder nie - doch es war aus ihrer Sicht bereits zu spät.

So konnten etwa Transportflugzeuge, die Unterstützung für die Putschisten nach Istanbul und Ankara bringen sollten, nicht mehr die beteiligten Basen anfliegen, weil der Gouverneur der Provinz Sirnak Feuerwehrautos losschickte, um die Landebahnen zu sperren. In Istanbul blockierte die Stadtverwaltung mit LKWs Kasernenausfahrten. Der geschlossene Luftraum zwang offenbar auch eine Einheit, die auf Präsident Recep Tayyip Erdogan angesetzt war, sich zunächst mit Bussen auf den Weg in dessen Urlaubsort Marmaris zu machen. Eine Spezialeinheit erreichte das Hotel per Helikopter - da war Erdogan aber bereits untergetaucht. Ein nächtlicher Putsch, vorher unentdeckt, hätte den Präsidenten wohl im Schlaf ereilt.

Aus seinem Versteck gab Erdogan dann sein inzwischen berühmtes Handy-Interview mit CNN Turk: Der Präsident nutzt einen unabhängigen, kritischen Sender und die sonst von ihm verteufelten sozialen Netzwerke, um seine Macht zu retten.

Erdogans Ansprache brachte seine Anhänger in Massen auf die Straße. Auch die Opposition und das Ausland stellten sich klar gegen die Putschisten, die ohnehin nur aus einem Teil der Streitkräfte und vor allem aus der mittleren Führungsebene stammen. Erdogan landete noch in der Nacht auf dem inzwischen wieder unter Kontrolle gebrachten Atatürk-Flughafen - ungefähr zu dem Zeitpunkt, an dem der Putsch wohl eigentlich erst hätte beginnen sollen.