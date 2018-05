Von Antje Schroeder, RNZ Berlin

Berlin. Das Bundesland Sachsen hat die besten Schulen und die wenigsten schwachen Matheschüler. Der Freistaat ist in der Bildungs-Rangfolge der deutschen Bundesländer Spitzenreiter, Baden-Württemberg besticht bei der Internationalisierung. Das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln (IW) und die arbeitgebernahe "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft" (INSM) haben die Bildungssysteme der Länder zum elften Mal unter die Lupe genommen. Welche Länder schneiden besonders gut ab? Wer hat aufgeholt? Hintergründe zur Debatte über die Erfolge in der Bildungspolitik.

> Die Bundesländer mit den besten Bildungssystemen: Zum wiederholten Mal standen Sachsen, Thüringen und Bayern ganz oben auf der Rangliste. Baden-Württemberg landete erneut auf Platz vier. In den meisten der untersuchten Handlungsfelder schneide das Land sehr gut ab, heißt es in einer Mitteilung der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Besonders in Sachen Internationalisierung schnitt das Land gut ab. Auch bei Zeiteffizienz - gemessen etwa an der Wiederholerquote und den Ausbildungsabbrüchen - belegte Baden-Württemberg einen zweiten Platz. Fast alle Grundschüler lernten 2012 eine Fremdsprache.

Dass das Land beim Abbau von Bildungsarmut auf Platz drei landete, wird die grün-rote Landesregierung erfreuen, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Bildungserfolg und soziale Herkunft zu entkoppeln. So verfehlten nur wenige Jugendliche die Mindeststandards in Mathematik, und der Anteil der erfolgreichen Absolventen des Berufsvorbereitungsjahrs betrug 73,6 Prozent. Sachsen ist nicht nur bei der Qualität - wie bei der Qualität der Schulen - auch in diesem Bereich besonders stark. Der Freistaat versucht, allen Schülern gewisse Standards zu vermitteln. Thüringen gibt im Vergleich besonders viel Geld für seine Bildung aus, die Klassen sind klein und die meisten Schüler im Vergleich zum Bundesschnitt können eine Ganztagsschule oder -kita besuchen. Das drittplatzierte Land Bayern punktet bei der beruflichen Bildung, der Qualität der Schulen und es vermeidet erfolgreich eine hohe Zahl von Schulabbrechern.

> Hier gibt es Fortschritte: Neben den Spitzenreitern in der Bildungs-Rangliste gibt es auch eine Reihe von Ländern, die große Fortschritte gemacht haben - so hat das Saarland an seinen Universitäten zuletzt wesentlich mehr Drittmittel eingeworben und das Angebot an berufsbegleitenden Studiengängen erhöht. Hamburg hat den Anteil der Grundschüler mit Ganztagsunterricht und den Fremdsprachenunterricht an Berufsschulen gesteigert.

> Diese Länder schneiden am schlechtesten ab: Die rote Laterne trägt einmal mehr das Bundesland Berlin, dessen Auszubildende besonders oft die Lehre abbrechen und wo Schüler und Studenten oft länger zum Abschluss brauchen als in andern Bundesländern. In Nordrhein-Westfalen, das auf Platz 15 kommt, können die Schüler oft die Zeit besser nutzen, aber das Land leidet unter zu großen Klassen, gibt zu wenig Haushaltsmittel für die Bildung aus und kann den Schülern oft nicht die notwendigen Mathematik-Kenntnisse vermitteln. Brandenburg schneidet bei der beruflichen Bildung schlecht ab, zudem sind ausländische und sozial schwache Schüler benachteiligt.

> Bedeutung von Bildung im Kindergarten und in Ganztagseinrichtungen: Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft betont den besonderen Stellenwert der frühkindlichen Bildung, da dadurch besonders Kinder aus armen Elternhäusern, Migrantenfamilien und mit alleinerziehenden Eltern gefördert werden könnten. Das trage Studien zufolge zur Fachkräftesicherung bei, erhöhe die Chancen und stärke die Gerechtigkeit bei der Bildung. Als positiv bewerten die Autoren auch die Ganztagsschule. Der Anteil ganztags betreuter Kinder stieg im vergangenen Jahr im Kindergarten von 37 auf 39 Prozent. Von den Schülern konnten bundesweit knapp 29 Prozent eine Ganztagsschule oder eine Schule mit Hort besuchen, gegenüber 26 Prozent ein Jahr zuvor.

Baden-Württemberg bescheinigte die Studie dagegen Nachholbedarf bei der Förderinfrastruktur im Ganztagesbereich bei Grundschulen und Kitas. Hier landete das Land im Vergleich nur auf Rang 16. Kultusminister Andreas Stoch (SPD) erinnerte daran, dass Grün-Rot mit der gesetzlichen Verankerung der Ganztagsgrundschule bereits einen "historischen Durchbruch" erreicht habe. Der Ausbau von Ganztagsschulangeboten zähle zu den wichtigsten Aufgaben im Land.