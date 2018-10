Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger ist EU-Energiekommissar und wird Anfang November Kommissar für Digitale Wirtschaft.

Herr Oettinger, wie wohl fühlen Sie sich eigentlich im Internet?

Ich bin jeden Tag online. Bis vor fünf, sechs Jahren hatte ich noch einen herkömmlichen Kalender aus Papier. Inzwischen läuft alles digital. Manchmal schreibe ich mir über mein iPhone selbst Termine in den Kalender und behalte so die Übersicht. Wenn ich auf der Suche nach Informationen bin, schaue ich im Netz nach, suche bei Google. Das Internet kann eine enorme Erleichterung sein.

Wie halten Sie es mit E-Mails?

Meine E-Mail-Adresse ist öffentlich bekannt. Jeder, der will, kann mir schreiben. Ich lese alles, was reinkommt, zumindest quer.

Bisher ist der Name Oettinger nicht unbedingt mit Netzthemen in Verbindung gebracht worden. Deshalb gab es in den sozialen Netzwerken viel Spott und Kritik. Hat Sie das getroffen?

Ich traue mir das Amt zu und freue mich auf diese Aufgabe. In den sozialen Netzwerken kann jeder seine Meinung frei äußern, und Lob bekommt man als Politiker ohnehin selten.

Deutschland stellt keinen Vizepräsidenten in der neuen EU-Kommission und erhält auch keines der Kernressorts. Kritiker sind der Meinung, die Deutschen würden in Brüssel nur noch am Katzentisch sitzen.

Einige haben noch nicht erkannt, dass die Digitale Revolution die entscheidende Herausforderung unserer Zeit ist. Man muss sich nur einmal anschauen, wie sehr das Digitale die Industrieproduktion inzwischen verändert. Wir reden nicht ohne Grund von Industrie 4.0. Plötzlich gibt es auch Bezugspunkte zwischen Google und der Automobilindustrie. Ich bin fest überzeugt, dass ich in meinem neuen Amt viel für Deutschland und seine Wirtschaft erreichen kann.

Alle großen Internet-Konzerne sind aus Amerika. Wann wird es ein europäisches Google oder Facebook geben?

Wir können nicht von heute auf morgen einen "europäischen Champion" aus dem Hut zaubern, der es mit Google oder Facebook aufnehmen kann. Aber die Entwicklungen in der digitalen Welt gehen so schnell, dass in wenigen Jahren jede Menge zu erreichen ist. Vor ein paar Jahren hat noch niemand von Whatsapp gesprochen. Jetzt ist es ein relevanter Faktor für den Weltmarkt. Ich will in Zukunft mehr digitale Wertschöpfung in Europa!

Wie wichtig wird Ihnen als Digitalkommissar Datenschutz sein?

Mir geht es erst einmal darum, dass wir die vorliegende Datenschutzgrundverordnung beschließen. Europa braucht einheitliche Regeln für den Internet-Datenschutz und nicht verschiedene Gesetze in jedem der 28 Mitgliedstaaten.

Sie sind noch bis Ende des Monats Energiekommissar. Wird bis dahin ein Durchbruch im Gasstreit zwischen der Ukraine und Russland gelingen?

Wir haben bereits in den vergangenen Monaten eine Menge erreicht. Die Gaszufuhr in die EU war zu keinem Zeitpunkt unterbrochen. Die Speicher in der Europäischen Union sind so voll wie nie zuvor. Wir haben die Regierung in Kiew intensiv beraten. Jetzt besteht die Möglichkeit einer Einigung der Ukraine mit Gazprom über die Lieferung von Gas in diesem Winter. Ich bin zuversichtlich, dass es bei den Gesprächen in der nächsten Woche zu einem Durchbruch kommen kann.

Wie gefährlich ist die Abhängigkeit Europas von russischem Gas?

Die Abhängigkeit ist sehr hoch. Der Fairness halber muss man sagen: Russland hat seine Lieferzusagen uns gegenüber bisher immer eingehalten.

Hat Europa einen Notfallplan, falls Russland doch den Gashahn abdreht?

Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und einen gründlichen Stresstest von Europas Gasversorgung vorgenommen. Noch diese Woche wird die Europäische Kommission ein Energiesicherheitsprogramm verabschieden, mit dessen Hilfe der Winter notfalls überbrückt werden kann. Dazu gehört, dass wir Gas auf dem Schiffsweg erhalten. Norwegen hat uns eine maximale Liefermenge zugesagt, sollte das notwendig werden. Europas Mitgliedsstaaten werden sich gegenseitig helfen, indem sie ihre Speicher für alle nutzbar machen. Und es würden Kraftwerke, die mit Gas laufen, vorübergehend mit Öl- oder Kohlekraftwerken ersetzt. Wir sind vorbereitet.

Zur Energiewende: Der Netzausbau stockt. Bald stehen wieder Abschaltungen von Atomkraftwerken an. Wird es Zeit, den Fahrplan zu überdenken?

Der Atomausstieg ist beschlossen. Dabei wird es bleiben. Aber es kann nicht gelingen, gleichzeitig aus der Kernenergie und aus der Kohleverstromung auszusteigen. Wir werden auf absehbare Zeit Kohlekraftwerke in Deutschland benötigen. Darüber hinaus gibt es klare Ziele für den Netzausbau. Es reicht nicht, darüber zu diskutieren. Man muss sie auch umsetzen.

Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) ist gegen die geplanten Stromautobahnen in den Freistaat. Torpediert er damit die Energiewende?

Es ist gut, dass Seehofer sich mit dem Bundeswirtschaftsminister geeinigt hat, noch einmal technisch und wirtschaftlich den Bedarf für alle Trassen vom Norden in den Süden durchrechnen zu lassen. Schon jetzt sind Leitungen notwendig, um die bestehenden Windstromkapazitäten in den Markt integrieren zu können. Wir brauchen diese Trassen.

Die Ökostrom-Umlage wird im kommenden Jahr erstmals sinken. Wird die Energiewende günstiger als gedacht?

Man muss bedenken, dass wir in Deutschland einen schlechten Sommer mit viel Regen und wenig Sonne hatten und deshalb weniger Solarstrom produziert worden ist. Ich rechne damit, dass die EEG-Umlage in den nächsten Jahren wieder nach oben gehen wird. Hinzu kommen absehbar steigende Netzgebühren. Hohe und weiter steigende Strompreise werden in Deutschland ein Problem bleiben.