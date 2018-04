Von Matthias Benirschke

Rödinghausen. Im Flur spielen Kinder, ein Wassereis fällt aus einer Kinderhand auf den Boden, auf dem Laptop läuft Mickey Maus - es geht hoch her im Hause Albunni. "Es ist so schön ruhig gerade" sagt dagegen Bärbel Albunni, "die anderen sind beim Sprachkurs". Die "Anderen", das sind die Verwandten ihres Mannes aus Syrien. Bärbel und Maher Albunni haben in den letzten Monaten 21 von ihnen nach Deutschland geholt. Jetzt leben alle unter einem Dach in der Ortschaft Rödinghausen, gut 30 Kilometer nördlich von Bielefeld.

Maher und Bärbel haben selbst zwei Kinder von zwei und fünf Jahren, Ende Juni kommt das Dritte. Und jetzt drängen sich die Verwandten im Haus, der jüngste Neu-Rödinghauser aus Syrien ist ein Jahr, die älteste 67. Die Albunnis mussten bis Ende Februar die Verwandten benennen und Anträge stellen. "Ich habe 26 Anträge gestellt, jeder Antrag kostete 25 Euro", sagt der 38-Jährige, der vor 15 Jahren zum Studium nach Deutschland kam. Er machte sein Diplom als Informatiker und bekam die deutsche Staatsbürgerschaft. Dann heiratete er Bärbel.

Viele seiner Verwandten zogen in Vororte, als das Leben in der syrischen Hauptstadt zu teuer wurde. Doch dann wurde es dort immer gefährlicher. "Die Kämpfe spielten sich oft direkt in den Vororten ab", haben die Verwandten erzählt. "Hubschrauber standen über unserem Haus in der Luft und feuerten Raketen ab", sagt Maher.

Einer seiner Brüder und seine Schwester mit drei Kindern sind noch in Syrien, dürften eigentlich nach Deutschland kommen. Allerdings arbeiten sie beim Staat. Der Bruder, ein Bauingenieur, hat keinen Reisepass, der Staat lässt ihn nicht ausreisen. Die Schwester ist Informatikerin, scheut sich, die gefährliche Reise mit ihren Töchtern anzutreten. "Es ist heute schwierig in den Libanon zu kommen, von wo die Ausreise organisiert wird", sagt Maher. "Normalerweise brauchten wir von Damaskus nach Beirut zwei Stunden. Jetzt sind an jeder Ecke Kontrollen. Es gibt Vergewaltigungen, Lösegeld wird verlangt."

"Was für ein Glück, dass wir im letzten Jahr das Haus gekauft haben", sagt Maher Albunni. Ein Keller, ein Erdgeschoss, ein erst notdürftig ausgebautes Dachgeschoss. "Wir mussten für jeden Verwandten eine Verpflichtungserklärung unterschreiben, dass wir für Unterkunft und Verpflegung sorgen." Es gebe kein Kindergeld, keine Sozialhilfe. Nur die medizinische Versorgung übernehme die Behörde.

Immerhin können die Flüchtlinge, die zunächst für zwei Jahre hierbleiben dürfen, sich Arbeit suchen. "Aber ohne Sprachkenntnisse?", fragt Maher. Unter den Flüchtlingen ist auch ein Kieferorthopäde. Der 43-Jährige würde gerne hier arbeiten, um niemandem zur Last zu fallen, erzählt er. Doch dafür werden Deutschkenntnisse der Stufe B2 verlangt. Bis dahin werde es noch mehr als ein Jahr dauern.