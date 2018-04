Mütter warten mit ihren Kindern in Somalia wegen einer Dürre auf Lebensmittelzuteilung. Durch Hungersnöte in Somalia Anfang der 1990er-Jahre starben Hunderttausende Menschen. Vor 25 Jahren wurde auf dem «Erdgipfel» in Rio de Janeiro die Agenda 21 beschlossen. Eines der Ziele war es, den Hunger in der Welt zu bekämpfen. Foto: dpa

Ein chinesischer Arbeiter versucht mit einer Barriere aus Heu die Sanddünen zu stabilisieren und damit die Ausbreitung der Tengger-Wüste in der Provinz Gansu (China) zu stoppen. Vor 25 Jahren wurde auf dem «Erdgipfel» in Rio de Janeiro die Agenda 21 beschlossen. Im Jahr 1994 wurdewurde die Agenda 21 durch ein Abkommen zur Bekämpfung der Wüstenbildung ergänzt. Foto: dpa

Kinder spielen in Allahabad (Indien) auf einem Haufen leerer Plastikflaschen. Vor 25 Jahren wurde auf dem «Erdgipfel» in Rio de Janeiro die Agenda 21 beschlossen. Eines der Ziele war es, die Verbreitung von Plastikmüll zu stoppen. Foto: dpa

Rauch steigt aus einem Kraftwerk hinter den Abraumhalden im Braunkohletagebau Welzow der Vattenfall AG am in Welzow im Landkreis Spree-Neiße (Brandenburg) auf. Vor 25 Jahren wurde auf dem «Erdgipfel» in Rio de Janeiro die Agenda 21 beschlossen. Eines der Ziele war es, durch einen geringeren Kohlenstoffdioxid-Ausstoß den Klimawandel zu stoppen. Foto: dpa

Von Jan Ludwig und Simone Humml

Berlin (dpa) - Vor 25 Jahren trafen sich die Regierungen von mehr als 170 Staaten zum Erdgipfel in Rio de Janeiro. Ihnen war klar: Die Zeit drängt. Entweder sie einigen sich auf weltweite Ziele für Umweltschutz und Entwicklung - oder künftige Generationen würden leiden. Sie beschlossen im Juni 1992 ein über 350 Seiten dickes Dokument. Der Name: Agenda 21. Darin hatten sie einen Plan aufgeschrieben, um die Welt zu retten. Was wurde in dem Vierteljahrhundert seit der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung erreicht? Eine Bestandsaufnahme.

KLIMA

Der Präsident des Inselstaates Kiribati hat vorgesorgt: Falls die gut 100 000 Einwohner seines Landes eines Tages vor dem ansteigenden Wasser fliehen müssen, gibt es einen Ausweichort. Auf den Fidschi-Inseln, mehrere tausend Kilometer entfernt, erwarb Anote Tong, der bis 2016 im Amt war, Land. Unrealistisch ist das Szenario nicht. Fünf kleine Inseln der Salomonen sind wegen des steigenden Meeresspiegels bereits überspült, wie australische Forscher berichteten. Sie waren unbewohnt.

Weltweit häufen sich wegen des Klimawandels Extremwetter. Regenzeiten haben sich verschoben. 2016 war das dritte Jahr in Folge mit Rekordtemperaturen. Der Wert lag rund ein Grad höher als vor der Industrialisierung. Fische wandern deshalb in Richtung der Erdpole, Pflanzen wachsen in höheren Berglagen.

Ziel der Klimarahmen-Konvention von Rio 1992 war es, eine für Mensch und Natur gefährliche Erderwärmung zu verhindern. Um das zu erreichen, beschlossen die Staaten 2015 in Paris, den Anstieg auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Das kann jedoch nur noch mit drastischen Einschnitten erreicht werden. Nach Ansicht eines Forscherteams müssten dazu bis 2020 alle Subventionen für Kohle, Öl und Gas abgeschafft werden. Bei der Verbrennung dieser Stoffe entsteht das Treibhausgas Kohlendioxid (CO2). Der Ausstoß einer Tonne CO2 für Unternehmen müsse mindestens 50 Dollar (45 Euro) kosten. Die CO2-Emissionen sollten weltweit bis 2020 ihren Höhepunkt überschritten haben und bis 2050 auf Null sinken. Ein Hoffnungsschimmer: Der energiebedingte Kohlendioxid-Ausstoß der Welt ist drei Jahre lang bei rund 32 Gigatonnen (32 Milliarden Tonnen) geblieben. Unklar ist, ob das eine Trendwende bedeutet.

WASSER

Wie kostbar sauberes Wasser ist, können sich viele Menschen in Industriestaaten gar nicht vorstellen. Dabei ist unverkeimtes Wasser eine Lebensversicherung. 2012 starben weltweit etwa 840 000 Menschen an den Folgen von dreckigem Wasser. Jedes zehnte Kind, das vor seinem fünften Geburtstag stirbt, erliegt einer Durchfallerkrankung. Verursacht werden sie oft durch verunreinigtes Wasser.

Immerhin: Auf kaum einem Gebiet hat die Welt so viele Fortschritte gemacht wie hier. 2,6 Milliarden Menschen haben seit 1990 Zugang zu saubererem Frischwasser erhalten, 2,1 Milliarden zu sanitären Einrichtungen. Verantwortlich dafür ist vor allem der wirtschaftliche Aufschwung in den Milliardenstaaten Indien und China.

So groß der Erfolg auch ist, so viel bleibt zu tun. Noch immer fehlt jedem dritten Erdbewohner der Anschluss an ein Abwassersystem. Während sich vor allem in Lateinamerika die Situation verbessert hat, reicht das Abwassersystem in vielen afrikanischen Ländern nicht aus - die Städte wachsen dort schneller als die Zahl der Sanitäranlagen.

WÄLDER

Eigentlich klangen die Nachrichten zum Thema Wald beruhigend: Der Schwund der Waldfläche verlangsame sich, meldete die Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO im Jahr 2015. Seit 1990 ist der weltweite Waldbestand demnach nur um rund 3 Prozent gesunken. Sollte das Ziel, die Abholzung zu bremsen und nachhaltiger mit Holz zu wirtschaften, also nahe sein?

Die Statistik trüge, widersprechen Waldschützer. Denn Holzfäller sind vor allem in natürlichen Wäldern am Werk, gepflanzt werden aber häufig Plantagen. In China sollen diese Aufforstungen unter anderem Erosion verhindern. Die Monokulturen sind aber anfälliger für Schädlinge. In einigen Fällen, etwa in Tansania in Afrika, pflanzten skandinavische Firmen sogar nicht heimische Bäume, damit die - im Rahmen des CO2-Handels - Kohlendioxid aufnehmen. Statt eines Lebensraumes für Pflanzen und Tiere entstehen so Grünanlagen zur Rettung des Klimas und der Böden. Der Baumbestand bleibt so tatsächlich fast erhalten. Aber die Abholzung von Regenwäldern macht das nicht wett.

ARTENSTERBEN

Den Pyrenäen-Steinbock vermochte die Rio-Konferenz nicht zu retten. Das letzte Exemplar dieser Unterart, ein Weibchen namens Celia, starb im Jahr 2000. Selbst modernste Reproduktionsmedizin konnte die Art nicht erhalten. Man hatte Celias Haut Zellen entnommen, um daraus einen neuen Steinbock zu klonen. Doch das Tier überlebte nur ein paar Minuten.

Um gefährdete Tiere zu retten, hatten die Staaten in Rio eigentlich das «Übereinkommen über die biologische Vielfalt» unterzeichnet, auch Artenschutz-Konvention genannt. Die Begeisterung unter Naturschützern war groß: Die Artenvielfalt wurde in einem Vertrag festgeschrieben, der für mittlerweile 196 Mitgliedsstaaten rechtlich bindend ist. Nur die USA sind als einziges großes Land nicht beigetreten.

Zehn Jahre nach Rio setzten sich die Länder dann ein Ziel: Bis zum Jahr 2010 sollte die damalige Geschwindigkeit des Artensterbens deutlich reduziert werden. Das wurde verfehlt. Noch immer starben jeden Tag mehrere Dutzend Arten aus. So beschlossen die Länder 2010 in Japan, das Artensterben bis zum Jahr 2020 zu stoppen. Doch auch dies scheint derzeit kaum erreichbar zu sein.

FISCHE

Der Kabeljau-Bestand in der Nordsee hat sich nach vielen Jahren erholt. Das ist allerdings nicht allein ein Verdienst des Artenschutzes. Hauptgrund sei die Politik der Europäischen Union (EU) mit dem Ziel, aus Fischbeständen den «höchstmöglichen nachhaltigen Ertrag» herauszuholen, sagt Fischereiexperte Christopher Zimmermann. Die Fangquoten wurden gesenkt, um die Fischmenge zu steigern. Der Politikwechsel sei auch geschehen, weil Umweltverbände kräftig Druck gemacht hätten. Bislang hat der Nordsee-Kabeljau seine optimale Menge allerdings noch nicht erreicht.

Wie können wir möglichst viele Fische zum Essen für Menschen fangen, die Bestände aber erhalten? Dieses Ziel verfolgten auch die Staaten auf einer weiteren UN-Konferenz im Jahr 2015, wo sie die Agenda 2030 vereinbarten: Alle Länder sollten die Fischbestände rasch mindestens auf einen Stand zurückbringen, «der den höchstmöglichen Dauerertrag» sichert. Bis 2020 sollten Überfischung und illegale Fischerei gestoppt sein. Das werde bis dahin sicher nicht erreicht - aber vielleicht bis 2030, meint Zimmermann, der im Internationalen Rat für Meeresforschung sitzt. «Es geht schon in die richtige Richtung: 60 Prozent der Bestände werden wie gewünscht weltweit derzeit bereits maximal genutzt.»

Schäden verursachen auch der CO2-Ausstoß, der Meere wärmer und saurer macht, und der Plastikmüll - größere Teile ebenso wie in Krümelform. Der Mensch müsse die Bestände daher noch vorsichtiger bewirtschaften, sagt Zimmermann. Jeder Käufer könne helfen, indem er auf das blaue MSC-Siegel für nachhaltigen Fang achte.

HUNGER

795 Millionen Menschen auf der Welt haben zu wenig zu essen. Das ist eine skandalös hohe Zahl, und doch zeigt sie, wie viel Fortschritt seit 1992 gemacht wurde. Obwohl sich die Weltbevölkerung seither um mehr als ein Drittel vergrößerte, sank die Zahl der Unterernährten deutlich. Das gilt auch für die am stärksten betroffenen Staaten. 1992 war noch fast jeder vierte Mensch in den Entwicklungsländern unterernährt (23,3 Prozent). Heute beträgt der Anteil knapp 13 Prozent. Eine Hauptursache war das Wirtschaftswachstum.

Vor allem in Ländern im Süden und Osten Asiens, in China, Indien, Bangladesch und Indonesien, können sich heute Hunderte Millionen Menschen besser ernähren. Das nächste erklärte Ziel der Weltgemeinschaft: den Hunger bis 2030 von der Erde zu tilgen. Organisationen wie die Welthungerhilfe kritisieren allerdings, dass beim derzeitigen Tempo das Ziel nicht erreicht werden kann.

PLASTIK

Als bedrohlichste Umweltveränderung sehen die meisten Deutschen derzeit den Plastikmüll in den Weltmeeren an. Er rangiert knapp vor Waldrodung, Artensterben und Klimawandel, wie aus einer Umfrage des Umweltministeriums hervorgeht. Eindrückliche Bilder von verhungerten Vögeln mit Mägen voller Plastik und durch Plastikringe verformte Schildkröten zeigen die Qualen der Tiere. In einer Studie wurde Plastik in 40 Prozent der Seevögel entdeckt.

Die Plastikproduktion stieg von 1,5 Millionen Tonnen im Jahr 1950 auf derzeit rund 300 Millionen Tonnen pro Jahr - mindestens 8 Millionen Tonnen davon landen jährlich im Meer. Dort zerbröselt Plastik in winzige Teile, die von Tieren aufgenommen werden. Die Gefährlichkeit des Ganzen ist noch nicht vollkommen geklärt. Krebserregende Weichmacher aus dem Plastik finden sich aber sogar an den Polkappen und in Tiefseekrebsen in rund 10 000 Metern Tiefe.

Die Agenda 21 forderte, Kunststoffe möglichst zu recyceln und Meere vor Plastik und Chemikalien zu schützen. Es gibt punktuelle Erfolge: Viele besonders gefährliche, langlebige Stoffe (POP), zu denen auch einige Weichmacher im Plastik zählen, dürfen nicht mehr produziert werden. Dennoch stecken sie noch in vielen Gegenständen. Ruanda in Afrika, Bangladesch in Asien und andere Länder haben schon vor Jahren Plastiktüten verboten. In Deutschland muss der Käufer immerhin für einige Tüten zahlen, und in über 30 deutschen Städten gibt es Supermärkte, die weitgehend ohne Verpackungen auskommen.

WÜSTEN

Zu wenig Geld, zu wenig Konzepte, zu wenig Engagement: Die Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung gilt als gescheitert. Statt über konkrete Maßnahmen diskutierten die Staaten in den ersten Jahren vor allem über Abläufe, Institutionen und immer wieder: Geld.

Währenddessen werden immer mehr Böden unfruchtbar, verursacht durch den Klimawandel und Übernutzung: Bauern, die nicht nachhaltig arbeiten können, lassen auf Dauer das Land veröden. Gerade die ärmsten Länder sind am stärksten betroffen, etwa die Staaten südlich der Sahara. Weltweit geht jedes Jahr eine Fläche verloren, die so groß ist wie Niedersachsen und Bayern zusammen.

Lange Zeit wurde Wüstenbildung als regionales Problem wahrgenommen - und nicht als eines, das zu mehr Armut, mehr Umweltverschmutzung und mehr Migration führt. Kritiker monieren, dass die Weltgemeinschaft deshalb lange keinen Grund für eine Zusammenarbeit sah. Erst seit 2012 müssen die 196 Mitglieder der Wüstenkonvention nach klaren Kriterien Berichte über Fortschritte erstatten. Nach Schätzungen entsteht der Welt durch Wüstenbildung jedes Jahr ein Schaden von 42 Milliarden US-Dollar.

BEVÖLKERUNGSWACHSTUM

Die Spezies Mensch hat sich mit über 7,5 Milliarden Individuen auf der Erde ausgebreitet - und dabei ungezählte Arten verdrängt. Jährlich werden es derzeit 84 Millionen Menschen mehr. Das ist in etwa die Einwohnerzahl Deutschlands. Zu den Gründen zählt die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW): Die Menschen werden immer älter, eine hohe Kinderzahl ist in armen Ländern eine Absicherung fürs Alter wie früher in Europa, und jede vierte Frau in Entwicklungsländern kann nicht verhüten, obwohl sie es möchte. Eine Folge seien 28 Millionen ungewollte Geburten pro Jahr und oft lebensgefährliche Abtreibungen. Die Agenda 21 fordert in allen Ländern für Frauen Bildung, Aufklärung und die Möglichkeit, frei über ihre Kinderzahl zu entscheiden.

Allerdings: Die Zahl der Kinder pro Frau geht deutlich zurück. Von rund 3 im Jahr 1992 auf 2,5 im Jahr 2015. Wie sich die Bevölkerung entwickelt, ist schwer vorherzusehen: Der UN-Bevölkerungsfonds schätzt, dass es im Jahr 2100 zwischen 7 und 17 Milliarden Menschen geben wird. Wichtig seien Bildung, der Zugang zu Verhütungsmitteln, Armutsbekämpfung und eine bessere Gesundheitsversorgung. In Ländern wie Thailand etwa, in denen immer mehr Kinder überleben, bekommen Eltern weniger Babys. Thailand liegt bei 1,5 Kindern pro Frau - also bei einer ähnlichen Größe wie Deutschland (1,4).