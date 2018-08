Von Christoph Slangen und Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Mehr deutsche Soldaten nach Afrika? Ursula von der Leyen macht Druck: "Wir können nicht beiseite stehen, wenn Mord und Totschlag an der Tagesordnung sind, schon allein aus humanitären Gründen." Der Appell der Verteidigungsministerin für mehr deutsches militärisches Engagement, für mehr internationale Verantwortung - ein heikles Thema. Von der Leyen bringt im "Spiegel" eine Aufstockung des Bundeswehrkontingents für Mali von derzeit 180 auf 250 Soldaten ins Gespräch und will in Zentralafrika mit einem Bundeswehr-Lazarett helfen.

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) sekundiert: Deutschland werde sich "noch mehr auf Afrika konzentrieren als bisher schon". Das gelte für militärische Einsätze wie für zivile Entwicklungshilfe. Beim Koalitionspartner SPD verfolgt man die militärisch-zivile Offensive der Minister aufmerksam - schließlich soll Außenminister Frank-Walter Steinmeier als Chefdiplomat die erste Geige spielen.

Für Ministerin von der Leyen ist das Afrika-Thema eine willkommene Gelegenheit, ihr Themenspektrum zu verbreitern. War sie als "Familienministerin in Uniform" doch von manchen bereits ein wenig belächelt worden, als sie mit dem "weichen" Thema der Vereinbarkeit von Soldatenberuf und Familie erste Duftmarken setzte.

Vor der Münchener Sicherheitskonferenz, ihrer ersten echten Bewährungsprobe, nimmt sie nun mit dem Plädoyer für mehr Verantwortung ("Im Rahmen unserer Bündnisse, ja") ein "hartes" Thema ins Visier: Auslandseinsätze, militärische Eingriffe - und damit das Risiko, Bundeswehr-Verletzte und -Tote verantworten zu müssen. Europa werde im Spiel der globalen Kräfte keinen Erfolg haben, "wenn sich die einen zurückhalten", andere aber "ungebremst nach vorne stürmen", kritisierte sie auch Frankreichs Afrika-Engagement.

Sind die Äußerungen eine Wende hin zu einer insgesamt offensiveren Militärpolitik? Die Zurückhaltung bei der SPD ist groß, und das Außenministerium ist stets zögerlich, was Militäreinsätze angeht - auch, als der Außenminister Guido Westerwelle (FDP) hieß und der Verteidigungsminister Thomas De Maizière.

Die Linkspartei ist gegen ein stärkeres militärisches Engagement: "Wenn Frau von der Leyen jetzt Soldaten nach Mali schicken will, beweist es, dass sie in der Außenpolitik vorwiegend militärisch denkt", sagte Gregor Gysi, Fraktionschef der Linksfraktion im Bundestag. "Ich verstehe unter Nothilfe etwas völlig anderes." Frankreich gehe es in Mali um die Sicherung der Uranvorkommen für den Eigenverbrauch, so Gysi.