Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras will sich mit der Volksabstimmung am Sonntag von der politischen Verantwortung freikaufen, meint der Politikwissenschaftler Yannis Theocharis von der Uni Mannheim. Foto: dpa

Von Alexander R. Wenisch

Heidelberg. Yannis Theocharis (32, Foto: zg) ist Politikwissenschaftler an der Uni Mannheim. Seine Schwerpunkte: Politische Partizipation und Kontroverse Politik. Im Gespräch mit der RNZ bewertet der gebürtige Athener die Strategie der Regierung Tsipras und das angestrebte Referendum in Griechenland.

Alexis Tsipras will am Sonntag das Volk befragen. Ein geschickter Schachzug?

Tsipras ist mit dem Versprechen angetreten, Griechenland im Euro zu halten, aber die EU-Sparpakete loszuwerden. Daran gemessen, hat seine Regierung nach fünf Monaten Verhandlung nichts erreicht. Vielmehr ist eine riesige Kapitalflucht zu beobachten und Griechenland ist sowohl in der Verhandlungsgruppe als auch in der öffentlichen Meinung vieler europäischer Länder isoliert. Selbst zunächst wohlgesonnene Länder gehen mittlerweile auf Distanz. Jetzt will er sich via Volksabstimmung von der Verantwortung freikaufen - das ist unklug und verlogen.

In dieser Woche hieß es mehrmals aus Brüssel, Tsipras wollte von Anfang an keine Einigung mit den Geldgebern. Teilen Sie diese Ansicht?

In Griechenland wird viel debattiert über die "versteckten Ziele" der Regierung Tsipras. Hat er absichtlich die Verhandlungen in die Sackgasse geführt, um Griechenland aus der Eurozone zu holen? Ich denke, damit wird einer Regierung eine Raffinesse zugeschrieben, die jetzt nicht nur keinen Plan B hat, die vielmehr auch keinen Plan A für die Verhandlungen hatte.

Will Tsipras jetzt den "Grexit"?

Ich glaube, Tsipras denkt, der "Grexit" wäre für sein Land gar nicht so schlimm. Darum ist er bereit, das riskante Spiel zu spielen. Und wenn es hart auf hart kommt, wird er nicht zögern, den Weg zu Ende zu gehen.

Stehen die Griechen heute noch hinter dem Konfrontationskurs der Syriza-Regierung?

Die Unterstützung hat er von Anfang an - und auch heute, nach dem Zusammenbruch der Verhandlungen. Die Griechen wollen einen toughen Verhandlungsführer - aber sie wollen auch Teil der EU bleiben. Das hat zu einer scharfen Spaltung der Gesellschaft geführt, die ich persönlich so in Griechenland noch nicht erlebt habe.

Was schätzen Sie: Stimmen die Griechen am Sonntag für das Reformpaket oder für Tsipras?

Das lässt sich natürlich nicht vorweg beantworten. Aber ich habe das Gefühl: Sollte es zu einem Referendum kommen, werden die Erfahrungen der vergangenen Wochen ihre Wirkung zeigen. Also: Der Vorgeschmack aus Kapitalkontrollen und Bankenschließungen, die Furcht vor weiteren Konsequenzen, der enorme Druck der pro-europäischen Medien in Griechenland - das wird die Mehrheit dazu bewegen, für das Reformpaket der Geldgeber zu stimmen.