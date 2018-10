Von Alexander R. Wenisch

Heidelberg. Vor einem Jahr wurde der Bundestag neu gewählt. Aus der Region haben es neben erfahrenen Polit-Hasen auch einige Neulinge nach Berlin geschafft. Wir haben nachgefragt nach Erfahrungen aus dem letzten und Plänen für das kommende Jahr.

Ganz offen und persönlich schildert Nina Warken (35, CDU) ihr erstes Jahr in Berlin. Berichtet von den zahllosen unterirdischen Gängen, mit denen die Gebäude des Regierungsviertels verbunden sind, und wie schwer ihr anfangs die Orientierung fiel. Der Parlamentsneuling aus Tauberbischofsheim erzählt auch vom Leben aus dem Koffer: "Wenn ich noch einmal starten würde, würde ich mir gleich eine kleine Wohnung suchen". Aber immerhin: Fünf Reden konnte sie schon im Plenum halten, und als junge Parlamentarierin wurde sie prompt in den Innenausschuss und in den NSA-Untersuchungsausschuss entsandt.

Richtig begeistert ist Dorothee Schlegel (55, SPD) von den "vielen ersten Malen" in Berlin. Treffen mit Botschaftern, Ministern, ein Abendessen im Auswärtigen Amt, die erste Rede im Plenum. Die härteste Nuss für sie: die kontroversen Debatten.

So erging es auch Margaret Horb (47, CDU). Es sei eine Herausforderung gewesen, in einem steuerrechtlichen Fachgespräch die Kollegen der Opposition zu überzeugen, erzählt die erstmals gewählte CDU-Abgeordnete (Odenwald-Tauber). Aber: Innerhalb der eigenen Fraktion habe sie große Kollegialität empfunden. Und als Erfolg verbucht Horb, der obersten pakistanischen Bundesbehörde für Steuern das deutsche Steuersystem binnen 45 Minuten erklärt zu haben.

Zu den "alten Hasen" zählt Karl A. Lamers (63, CDU), seit 1994 für Heidelberg in Berlin. Ihn beschäftigte in diesem Jahr vor allem die Krise in der Ukraine und der Konflikt mit Russland. Sehr gefreut hat ihn, dass die Anstrengungen der Großen Koalition für den Haushalt 2015 selbst von der Opposition gewürdigt wurden. Das habe er in den 20 Jahren Berlin so noch nicht erlebt, sagt Lamers.

Lob für die "Schwarze Null" findet auch Finanzpolitiker Lothar Binding (64, SPD). Der Heidelberger ist aber viel überraschter, welche politischen Erfolge seine eigene Partei schon verbuchen kann: Mindestlohn, Rentenbeschlüsse, mehr Geld für Kitas und Schulen. Als harte Nuss empfindet er die Verhandlungen über eine Verschärfung der Steuerselbstanzeige.

Alois Gerig (58), CDU-Mann aus Mosbach, erzählt, wie in langen Sitzungen mühevoll um Details beim Verbraucherschutz gerungen wurde, "die dann aber im politischen Alltag doch keine so große Rolle spielen". Stephan Harbarth (42, CDU), Abgeordneter für den Rhein-Neckar-Wahlkreis, erinnert an "sehr emotionalen Debatten" über Neuregelungen zum Zahlungsverzug.

Lars Castellucci (40), SPD-Mann ebenfalls für Rhein-Neckar, gibt ganz offen zu, dass er sich von den zahllosen internationalen Krisen in diesem Jahr "und die Entscheidungen, die wir dazu andauernd treffen mussten", herausgefordert fühlte. Und der Mannheimer Egon Jüttner (72, CDU) war überrascht von der NSA-Affäre ums Kanzlerhandy.

Die beiden Vertreter der Opposition haben ganz andere Erfahrungen gemacht. Ganz davon abgesehen, dass sie ihren Alltag als alleinerziehende Mutter und Politikerin organisieren musste, war die Grüne Franziska Brantner (35) vom "Gegeneinander der Fraktionen" überrascht. Die Abgeordnete für Heidelberg und Weinheim war zuvor im Europaparlament und habe dort ein "gemeinsames Ringen" um sinnvolle Lösungen erlebt. Für Brantners Mannheimer Parteikollegen Gerhard Schick (42) war es die härteste Nuss, dafür zu kämpfen, dass die kleine Opposition ihre Kontrollmöglichkeiten gegenüber der Großen Koalition wahren kann.

Für das kommende Jahr haben alle Abgeordneten politische Projekte im Blick - mal ganz konkret, mal eher abstrakt. Schick will sich dem Thema Wohlstand widmen und Vorschläge erarbeiten, wie die Lebenszufriedenheit der Menschen, aber auch die ökologische Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt des Wirtschaftens gestellt werden können. Lars Castellucci sagt, er halte es für wichtig, "die Bürger wieder mehr für Demokratie zu begeistern".

Nina Warken fühlt sich der Förderung des Ehrenamtes verpflichtet. So auch Dorothee Schlegel, die sich zudem auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf konzentrieren will - und damit auf einer Linie liegt mit Franziska Brantner.

Stephan Harbarth hofft auf Fortschritte im Kampf gegen Kinderpornografie und Margaret Horb will sich für eine weitere Modernisierung des Steuerverfahrens einsetzen. Alois Gerig liegen sozialverträgliche Regelungen bei der Schließung der Bundeswehr-Standorte in Hardheim und Altheim am Herzen.

Für Lothar Binding steht im kommenden Jahr ein Ziel ganz oben: "Das Kooperationsverbot von Bund und Ländern bei der Hochschulfinanzierung muss weg." Und Karl A. Lamers will die Lärmbelästigung entlang Bahnstrecken und Autobahnen bekämpfen, sein Mannheimer CDU-Kollege Egon Jüttner hat sich vorgenommen, sich für die ICE-Neubaustrecke Mannheim-Frankfurt stark zu machen.