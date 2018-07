Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Den Einzug in den Bundestag hatte sie noch knapp verpasst, jetzt hat sich die AfD innerhalb von zwei Wochen gleich in drei Landtage katapultiert. Der Sprecher des Bundes-Vorstandes, Bernd Lucke (52), sieht seine Partei nicht als Eintagsfliege - und hofft auf weitere unzufriedene CDU-Wähler.

Die AfD schwimmt auf der Erfolgswelle. Die Piratenpartei ist ähnlich rasch aufgestiegen und dann wieder abgestürzt. Müssen Sie nicht fürchten, genauso schnell entzaubert zu werden?

Unsere inhaltliche Identität ist viel weiter. Die Piraten hatten nur das Thema Internet. Wir sind viel breiter aufgestellt. Die Alternative für Deutschland kümmert sich nicht nur um die verheerenden Fehler der Regierenden in der Euro-Krise und bei der Bankenrettung. Wir haben klare Standpunkte auch zu Fragen von Rechtsstaatlichkeit, direkter Demokratie, sozialer Marktwirtschaft und innerer Sicherheit. Wir werden nicht so schnell wieder verschwinden. Die AfD ist gekommen, um zu bleiben.

Viele sehen in der AfD eine Partei, die rechte Ressentiments bedient. Dabei haben Sie Wähler aller Parteien für sich gewonnen. Wie sieht die AfD künftig aus?

Uns Rechtspopulismus vorzuwerfen, ist Quatsch. Wir laufen niemandem hinterher, machen unsere eigene Politik. Die Altparteien dreschen Phrasen: Wir nennen die Probleme beim Namen. Das mag für manche nicht sehr angenehm sein. Aber die anderen Parteien werden sich darauf einstellen, dass wir jetzt da sind.

Die AfD ist zum großen Teil Fleisch aus dem Fleisch der CDU. Sind Sie offen für Bündnisse mit den Christdemokraten?

Es ist nicht meine Sache, jetzt konkrete Gesprächsangebote zu machen. Die CDU hat ein schwieriges Verhältnis zu uns. Wir sind bereit, mit allen demokratischen Parteien zu reden, über Sachfragen, unsere Inhalte, aber auch über mögliche Bündnisse. Wenn die CDU das nicht will, ist das ihre Entscheidung. Dann sollte sie deutlich machen, dass sie mehr Schnittmengen mit SPD und Grünen sind. Das eröffnet uns Möglichkeiten, unzufriedene CDU-Wähler für uns zu gewinnen.

Sie gewinnen offenbar viele Protestwähler für sich, auch NDP-Wähler.

Moment mal! Wir haben von allen anderen Parteien mehr Wählerstimmen bekommen als von der NPD. Das ist der durchsichtige Versuch, uns ins falsche Licht zu rücken.

Sie haben in Brandenburg die Innere Sicherheit zu DDR-Zeiten gelobt. Bereuen Sie inzwischen Ihre Äußerungen?

Ich kann verstehen, dass die Menschen in der ehemaligen DDR den Eindruck haben, dass die Innere Sicherheit damals höher war als heute. Ich stehe dazu, was ich gesagt habe. Wenn sich Menschen nicht mehr sicher fühlen, sollte das ein Alarmsignal für den Rechtsstaat sein. Auch in einer demokratischen Gesellschaft haben die Menschen das Recht, sicher leben zu können. Unsere Forderung ist Null Toleranz gegenüber Kriminellen.

Nun hat die AfD den Osten als Basis. Wie wollen Sie jetzt im Westen erfolgreich werden?

Wir wollen jetzt in den westdeutschen Bundesländern erfolgreich sein - erst in Hamburg, später in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Von den Strukturen her sind wir sehr stark in Westdeutschland. Ich bin sehr optimistisch, dass wir dort bald in den Landtagen vertreten sein werden.