Kritik von Gesundheitsökonom Gerd Glaeske: Teure Arzneimittel drängen auf den Markt - Höhere Zusatzbeiträge für Versicherte sind die Folge - Therapiekosten sollen nicht mehr geheim bleiben

Von Benjamin Auber

Heidelberg. Im Jahr 2015 haben die Arzneimittelausgaben der Krankenkassen ein Rekordniveau erreicht: Über 34 Milliarden Euro. Höhere Zuzahlungen für Patienten, aber auch Zusatzbeiträge sind die Folge. Gesundheitsökonom Gerd Glaeske kritisiert das System und fordert: Die Ärzte sollen mit den Patienten über die Kosten eines Medikamentes reden.

AMNOG Mit dem Arzneimittel-Neuordnungsgesetz (AMNOG) wollte der damalige Gesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) den Medikamentenmarkt grundlegend verändern: Seit dem 1. Januar 2011 hat der Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) die gesetzliche Aufgabe, für alle neu zugelassenen Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen sofort nach Markteintritt eine Nutzenbewertung vorzunehmen. Der G-BA vergleicht die neuen Mittel dann mit ähnlichen Präparaten in diesem Segment. Das Ergebnis ist die Entscheidungsgrundlage dafür, wie viel die gesetzliche Krankenversicherung für ein neues Arzneimittel mit neuem Wirkstoff zahlt. Die Preisverhandlungen und Rabattverträge mit den Pharmaunternehmen sollten die Arzneimittelkosten senken, was aber nur zu Beginn gelungen ist.

Krankenkassen kritisieren regelmäßig, dass die Pharmaindustrie Mondpreise aufruft. Ist die Kritik berechtigt?

Das Wort "Mondpreise" soll die hohen Kosten für Medikamente signalisieren. Unklar ist nämlich, wie sich die Forschungskosten gegenüber den Preisvorstellungen der Industrie verhalten. Die hohen Preise haben auch mit veränderten Arzneimittelangeboten zu tun. Forschungs- und Herstellungskosten für verbesserte Mittel bei Rheuma oder in der Onkologie, vor allem biologische Mittel, sind deutlich höher als für einfache chemische Mittel, die vor zehn Jahren auf den Markt kamen. Aus Sicht eines Pharmaherstellers sind hohe Preise daher nachvollziehbar, um trotz geringer Patientenzahlen ihre Investitionskosten zu decken.

Arznei für Hepatitis C, die pro Pille 700 Euro kostet, ist doch ein Beispiel dafür?

Nur bedingt. Die Behandlung von Hepatitis C ist teuer. Aber diese Mittel bieten eine 95-prozentige Heilungschance und vermeiden weitere Behandlungskosten sowie Lebertransplantationen. Für 60.000 Euro ist der Patient geheilt. Früher musste man häufiger behandeln, das kam oft teurer.

Arzneimittelkosten steigen jedes Jahr an. Warum brachten Preisverhandlungen keine Entspannung?

Das Hauptproblem ist, dass der bis dahin bestehende Markt kaum beachtet wurde. Man hätte bestimmte Arzneimittelgruppen überprüfen sollen. Ich denke an neue Blutverdünnungsmittel wie "Xarelto" oder "Pradaxa", die vergleichsweise teuer sind. Patienten können immer noch mit dem Mittel "Marcumar" für 50 bis 60 Euro im Jahr sehr gut versorgt werden, die neuen Mittel kosten das Zwanzigfache. Da muss man fragen, ob der Preis gegenüber dem Nutzen gerechtfertigt ist.

Was bedeuten die hohen Medikamentenpreise für die Krankenkassen?

Die neuen teuren Arzneimittel machen ungefähr vier Prozent der Verordnungen, aber 40 Prozent der Ausgaben aus. Die Hälfte dieser Mittel kommt aus dem onkologischen Bereich. Bei lebensbedrohlichen Krebskrankheiten gilt es aber als unfein, über hohe Preise zu diskutieren. Den Kranken soll schließlich geholfen werden. Steigende Arzneimittelkosten können aber auch Zusatzbeiträge für Krankenversicherte nach sich ziehen. Das kann dann für die Patienten mitunter sehr teuer werden.

Können sich innovative Medikamente bald nur noch Privatversicherte leisten?

Das sehe ich nicht so. Zwar haben Pharmahersteller in den letzten Jahren einige Medikamente vom Markt genommen, weil sie den erwünschten Preis nicht zuerkannt bekamen, jüngstes Beispiel ist das Lungenmedikament "Tagrisso" der Firma AstraZeneca, weil bisher kein Zusatznutzen festgestellt wurde. Der Preis lag bei rund 100.000 Euro im Jahr, die bisherige Vergleichstherapie bei rund 50.000 Euro. Dieser Betrag war AstraZeneca zu gering, das Mittel wurde vom Markt genommen.

Wenn Patienten in Deutschland bestimmte Mittel nicht mehr bekommen, ist dann der Preisdruck zu hoch?

Das ist eine interessante Diskussion. Brauchen wir die neuen Mittel oder sind sie letztlich nicht besser als die, die wir schon zur Verfügung haben? Wenn neu nur teurer, aber nicht besser bedeutet, fehlt uns das Medikament nicht. Kann es sich ein Hersteller wirklich leisten, allein wegen eines niedrigen Preises aus unserem Markt - immerhin dem drittgrößten weltweit - auszusteigen? Eigentlich nicht. Aber er möchte auch nicht, dass das niedrige Preisniveau in anderen Ländern übernommen wird.

Was muss verbessert werden?

Mit der frühen Nutzenbewertung aus dem AMNOG stellen wir nur Vergleiche der Arzneimittelpreise an. Gesundheitsökonomische Analysen unter Berücksichtigung der gesamten Krankheitskosten finden leider nicht statt. Das müssen wir dringend verändern. Dies ist besonders wichtig, wenn mehr teure Arzneimittel auf den Markt drängen. Oft ist es ein Zufall - wie auf einem Basar.

Was erwarten Sie vom Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz, dass bald in Kraft treten soll?

Zentral soll eine bessere Informationspolitik für Ärzte sein. Viele Ärzte können mit der AMNOG-Bewertung nichts anfangen. Diese Daten sollten in die Entscheidungen einfließen. Informationen sollten auch an die Patienten weitergegeben werden. Ärzte müssen auch die Preise der jeweiligen Therapie kennen, die sollen aber geheim bleiben - aus meiner Sicht ein Desaster. Derjenige, der entscheidet, was verordnet wird, sollte auch wissen, was er damit für Kosten auslöst.

Sollten dann Ärzte mit Patienten über Preise diskutieren?

Wenn man weiß, dass ein sehr spezifisch wirkendes Mittel verordnet wird, das einen besonders hohen Wert hat, dann löst das auch eine höhere Wertschätzung beim Patienten aus. Wenn der Arzt vermitteln kann, dass es sich um ein nützliches, aber kostenintensives Mittel handelt, werden Patienten mit diesen Medikamenten auch verantwortungsvoll und richtig umgehen.