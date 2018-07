ZEW-Chef Clemens Fuest fordert Reformen - und sieht eine mögliche griechische Staatspleite gelassen

Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Clemens Fuest (46) ist Präsident und wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim und zugleich VWL-Professor an der dortigen Universität. Der gebürtige Münsteraner ist ein wichtiger Berater des Bundesfinanzministeriums. 2016 tritt er die Nachfolge von Hans-Werner Sinn an der Spitze des Ifo-Instituts in München an.

Was sollte beim EU-Gipfel morgen im Idealfall rauskommen?

Auf der Basis der griechischen Vorschläge, soweit ich sie kenne, sollte man gar nichts beschließen, sondern zunächst mal Griechenland verpflichten, Kapitalverkehrskontrollen einzuführen.

Warum das?

Es geht nicht um ein paar Millionen Einsparungen mehr oder weniger. Das Hauptproblem ist: Die griechische Regierung hat keinen Plan, wie die Wirtschaft sich erholen kann. Das ist ja eigentlich die Voraussetzung dafür, dass man nochmals Hilfe gibt.

Wozu sind Kapitalverkehrskontrollen nötig?

Zur Zeit ziehen die Griechen ihre Einlagen bei den Banken ab. Die EZB ersetzt und steigert damit die Verluste, die eintreten, wenn Griechenland aus dem Euro austreten sollte. Außerdem steigert die EZB immer mehr die Verhandlungsmacht der griechischen Regierung.

Dieser Prozess der Kapitalflucht muss gestoppt werden. Dafür die Kapitalverkehrskontrollen: Sie würden bedeuten, dass man vielleicht nur noch 100 Euro pro Woche abheben kann, inländische Überweisungen tätigen kann, aber eben nicht das Geld ins Ausland bringen kann.

Wenn der Gipfel keine weiteren Hilfen beschließt, geht Griechenland nächste Woche in die Pleite.

Ja. Die Frage ist, ob das schlimm ist. Das würde ja wahrscheinlich bedeuten, dass die Rate an den IWF ausfällt. Und dass vielleicht bei den Gehältern nur 90 Prozent in Euro ausgezahlt werden können. Der Rest könnte zum Beispiel in Form von IOUs ausgezahlt werden, Schuldscheinen der griechischen Regierung. Das Ganze ist aber kein Weltuntergang. Es muss ein Plan für die Gesundung der griechischen Wirtschaft vorgelegt werden, der die Gläubiger wirklich überzeugt. Nur dann kann es neues Geld geben. Die aktuelle Regierung steht hinter einer Politik, die die Krise nur verschärfen wird.

Aber wie sieht die Alternative aus? Nach welchem Plan kommt die Wirtschaft wieder in Schwung?

Das entsprach dem, was man ursprünglich vereinbart hatte mit der alten Regierung: Nicht noch mehr Beamte einstellen, nicht die Frühverrentung ausdehnen, sondern den öffentlichen Dienst verkleinern, das Renteneintrittsalter erhöhen, Märkte öffnen, Wettbewerb zulassen, etwa im Bereich der freien Berufe. Griechenland hat alle möglichen unsinnigen Regulierungen, die wegmüssen. Man braucht ein vernünftiges Katasteramt, die Steuerverwaltung muss effektiver werden. Es kann nicht sein, dass gerade Wohlhabende riesige Steuerprivilegien haben. Das sind alles Dinge, die die Regierung ändern muss.

Sie hat davon auch einiges zugesagt mit der Bitte: Wir brauchen mehr Zeit.

In einzelnen Punkten will sie jetzt nachgeben, aber das reicht nicht. Zum Beispiel soll es Privatisierungen geben, aber nur wenn der griechische Staat an den Firmen beteiligt bleibt. Das hilft nicht weiter.

Wenn Herr Tsipras verspricht, weitere Rentenkürzungen abzulehnen - ist das nicht nachvollziehbar?

Dass man niedrige Renten nicht weiter kürzen will, das ist für mich hundertprozentig nachvollziehbar. Das verlangt auch niemand. Es wird nur verlangt, dass man das Rentenantrittsalter nach hinten verschiebt. Das ist der Punkt. Kein Mensch will Renten für arme Leute kürzen. Das wird eben behauptet, um die Gläubiger dafür verantwortlich zu machen, was in Griechenland passiert.

Ist die Pleite eigentlich mit dem Blick auf den Zeitplan noch abzuwenden?

Die Staatspleite ist kaum noch abzuwenden. Das ist aber nicht gleichbedeutend mit einem Austritt aus der Währungsunion. Ich denke, es wäre gut, wenn Griechenland eine Phase hätte, in der es zunächst mal mit dem Geld auskommt, das es einnimmt. Gläubiger wie der IWF können dann erst einmal nicht bedient werden. Das ist nicht zu ändern.

Was macht Sie so sicher, dass es keine Kettenreaktion gibt?

Man muss nur einen Blick auf die Finanzmärkte werfen: Portugiesische Staatsanleihen, spanische Staatsanleihen, da sind die Risikoprämien sehr niedrig. Die Finanzmärkte erwarten keine großen Ansteckungen. Und wenn es die gibt, dann steht ja der ESM bereit zu helfen. Wir haben also eine Reihe von Sicherungsmechanismen. Da wird nicht viel passieren.