Der Biograf des künftigen US-Präsidenten, David Cay Johnston, über dessen Ziele und Fähigkeiten

Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. David Cay Johnston ist Autor einer Biografie über den künftigen US-Präsidenten Donald Trump ("Die Akte Trump") und Pulitzer-Preisträger.

Herr Johnston, Sie kennen Donald Trump seit fast drei Jahrzehnten: Was treibt diesen Mann an?

Gewinnen ist alles für Donald Trump. Und zum US-Präsidenten gewählt zu werden ist der größte Preis, den es auf der Welt zu gewinnen gibt. Er hat darüber seit 1985 gesprochen, hat sich 2000 und 2012 schon mal beworben. Um mehr als den großen Preis geht es ihm nicht. Er hat selbst gesagt, die Amtspflichten interessieren ihn überhaupt nicht, er werde jemanden ernennen, der die Arbeit für ihn erledigt.

Wird er das Interesse am Amt rasch wieder verlieren?

Er wird nicht aus eigenen Stücken zurücktreten, aber er könne rasch eine Verfassungskrise verursachen, die zu seiner Enthebung führt. Trump selbst hat von nichts eine Ahnung. Er ist ein extremer Narzisst, emotional ist er auf dem Stand eines Dreizehnjährigen im Körper eines 70-Jährigen. Er hat eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne. Es gibt nur zwei Dinge, auf die er sich total konzentriert: Attraktive Frauen, die ihren Ausschnitt aufknöpfen. Und Geschäftsdeals, bei denen er eine Million Dollar verdienen kann, indem er nur seinen Namen hergibt und sonst nichts tut. Gewinnen, Geldmachen, wegen seiner vermeintlichen genetischen Überlegenheit verehrt zu werden und als Don Juan angesehen zu werden - darum geht es ihm.

Sie trauen ihm nicht zu, dass er die in ihn gesteckten Erwartungen erfüllt?

70-jähre Männer verändern sich nicht. Wie Amtsinhaber Barack Obama sagte: Das Amt verändert dich nicht, es verstärkt deine Persönlichkeit. Trump will erfolgreich sein und nicht zum Gespött werden. Aber er hat nicht die Werkzeuge und das Wissen, den Job zu erledigen. Er hat in einer Wahlkampfbroschüre ein Foto von einem indischen Sikh gezeigt, und ihn zum Muslim erklärt. Seine Leute wissen von nichts. Er kennt nicht die Amtspflichten und hat auch nicht die psychische Reife.

Wie interpretieren Sie seine ersten Entscheidungen seit der Wahl?

Alles geht in die völlig falsche Richtung. Die erste Person, die er ernannt hat, ist Steve Bannon, er wird sein Chefstratege. Bannon betreibt die konspirative, rassistische, antisemitische Website Breitbart News. Dann sucht sich Trump Senator Jefferson Sessions als künftigen Justizminister aus. Der wurde zuvor wegen rassistischer Äußerungen nicht als Bundesrichter zugelassen und hat schon angekündigt, dass er bei der Umsetzung der Bürgerrechte zurückrudern will. Sessions hegt Sympathien für den Ku-Klux-Klan. Trump holt überdies einen General in seine Regierung, der den Islam für eine riesige Bedrohung für die Welt hält. Das alles geht nicht in die Richtung einer gemäßigten, durchdachten, diplomatischen Präsidentschaft.

Wie konnten die US-Bürger so jemanden zum Präsidenten wählen?

Er ist der größte Betrüger, den die Welt je gesehen hat. Er hat den Menschen Lügen verkauft, und sie sind darauf hereingefallen. Das liegt auch am Niedergang des Journalismus in Amerika. Es wird nicht mehr über Fakten berichtet. Und die Bildung ist im 19. Jahrhundert stecken geblieben. Für 15 Prozent der jungen Leute ist die Ausbildung hervorragend. Die übrigen 85 Prozent werden nicht zum kritischen Denken erzogen. Es ist ein Desaster. Die meisten Menschen verstehen nicht, warum es in ihrem Leben bergab geht, und fallen auf die leeren Versprechen Trumps herein.

In Europa machen sich viele Sorgen um das transatlantische Verhältnis. Zu Recht?

Beim Handel müssen sich Mexiko und China wesentlich größere Sorgen machen als Deutschland. Die USA sind der größte Abnehmer von deutschen Industriegütern, das wird sich auch mit Trump nicht ändern. Aber während des Wahlkampfes hat Trump immer wieder seine Verehrung und seine Übereinstimmung mit Russlands Präsident Wladimir Putin deutlich gemacht. Er leugnet, dass Putin die Krim annektierte. Er hat ihn ermutigt, sich Territorium im Süden, in Georgien, unter den Nagel zu reißen. Er bekräftigt Putin in dem Ziel, die Nato zu schwächen. Putin hat die Möglichkeit, der deutschen Wirtschaft schweren Schaden zuzufügen, wenn er die Gaslieferungen kappt. Putin hält nichts von Demokratie. Wenn er nun einen Verehrer in Washington hat, der überdies engste Beziehungen zu russischen Oligarchen pflegt, ist das hoch gefährlich. In Deutschland sollte man sich allergrößte Sorgen darüber machen, dass Putin seine Interessen mit Rückendeckung von Trump noch viel härter durchsetzen wird.