Ehemaliger US-Botschafter John Kornblum über Waffengesetze in den USA und die Folgen von Orlando

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. John Kornblum (73) war von 1997 bis zum Jahr 2000 US-Botschafter in Deutschland. Im Interview mit unserer Berliner Redaktion fordert er vom Westen, entschlossen auf das Attentat von Orlando zu reagieren und prophezeit eine Schlammschlacht im amerikanischen Wahlkampf.

Amerika steht nach dem Attentat von Orlando unter Schock. Wie sollte man auf solche Angriffe reagieren?

Die Betroffenheit und das Entsetzen sind sehr groß. Das war eine barbarische Tat voller Hass. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht an solche Anschläge gewöhnen. Die westliche Welt sollte jetzt entschlossen auf die große Herausforderung reagieren, die vom internationalen Terrorismus ausgeht. In Orlando war es ein einzelner Täter, der von ISIS angestiftet worden ist und keine Terror-Gruppe. Jetzt verändern sich die Methoden. Das macht es noch viel schwieriger, sich dagegen zu wappnen. Einzeltäter zu erkennen und zu stoppen, ist ungleich schwerer. Seit 9/11 haben wir Amerikaner uns aber bereits gut gegen den Terror gerüstet und aufgestellt. Die Bedrohung durch den Terrorismus ist kein amerikanisches Problem, sondern ein internationales.

Der voraussichtliche Präsidentschaftskandidat der Republikaner, Donald Trump, macht die Terrorbedrohung zum Wahlkampfthema und fordert Einreiseverbote für Menschen aus islamischen Staaten. Droht eine Schlammschlacht?

Donald Trump wird sein Bestes dafür tun. Er instrumentalisiert sogar dieses schreckliche Attentat. Sein gesamter Wahlkampf basiert auf dreisten und unwahren Behauptungen, auf Vorurteilen gegen den Islam, die er seinen Anhängern als Wahrheit verkaufen will. Und die sind auch noch bereit, ihm zu glauben. Er erhöht die Temperatur immer weiter. Trump macht Stimmung gegen Muslime. Dabei gibt es in den USA gar keine große Anzahl von muslimischen Einwanderern. Der Anteil liegt gerade bei ein Prozent. Und darunter sind nur einige wenige, die das Land gefährden. Das ist eine Schimäre. Ich selbst bin in einem Vorort von Detroit aufgewachsen. Dort gibt es einen hohen Anteil an Muslimen, und die Menschen leben friedlich zusammen.

Wieder einmal wird der Ruf nach einer Einschränkung des Waffenbesitzes laut.

In den Vereinigten Staaten kann fast jeder an eine Waffe kommen. Das ist wirklich bedauerlich. Aber auch schärfere Waffengesetze könnten solche Attentate nicht verhindern. Terroranschläge gibt es auch in Europa, wo die Waffengesetze viel restriktiver sind, etwa in Paris und Brüssel. Wenn jemand so etwas plant, findet er einen Weg. Striktere Regeln für den Kauf und Besitz von Waffen könnten in den USA aber zumindest das Klima verändern. Es ist einfach nicht länger hinnehmbar, dass Waffen in Amerika so sehr verbreitet sind und zu einer hohen Zahl an Morden und tödlichen Unfällen führen. Wir brauchen strengere Waffengesetze, auch unabhängig von der terroristischen Bedrohung.

Droht hier eine Spaltung der Gesellschaft?

Trump trägt mit seinem Wahlkampf sicher zu einer Spaltung der Gesellschaft bei. Bei den Menschen, die ihn wirklich voll unterstützen, handelt es sich nur um eine kleine Minderheit der Wählerschaft. Das aktuelle Stimmungsbild in den USA wird etwas verzerrt. Tatsache ist: Die Unterstützung für Hillary Clinton ist deutlich größer unter den Amerikanern als für Trump. Trump hatte zuletzt aber mehr Möglichkeiten, in die Presse zu kommen als Clinton.

In Europa herrscht eine Anti-Trump-Stimmung. Hilft das dem Kandidaten der Republikaner am Ende bei den eigenen Anhängern?

Das spielt keine große Rolle. Die meisten Trump-Wähler waren noch nie im Ausland oder wissen nicht, dass es Europa gibt. Auf den Wahlkampf wird das keinen großen Einfluss haben.