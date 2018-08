Bischof Bedford-Strohm über den Berliner Anschlag, Hass im Netz und die Flüchtlingsdebatte

Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Heinrich Bedford-Strohm (56; Foto: dpa) ist Landesbischof von Bayern und Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Herr Bedford-Strohm, Deutschland ist erschüttert nach dem Terroranschlag von Berlin. Wie sehr hat diese Tat unser Land verändert?

Der Anschlag in Berlin hat uns alle erschüttert. Jeder von uns kann mitfühlen, welche Abgründe sich jetzt für die Familien der Opfer auftun, die ihre Liebsten durch diese feige Gewalttat verloren haben. Es war ein Weihnachtsmarkt, ein Ort, an dem Menschen sich auf das Fest der Liebe einstellen und anderen Geschenke kaufen, weil sie ihnen ihre Liebe zeigen wollen. Der Anschlag von Berlin galt auch einer Lebenskultur, die von Mitmenschlichkeit und wechselseitiger Zuwendung geprägt ist.

Terroristen zielen auf Verunsicherung, auf größtmöglichen Schaden. Welche Antwort muss die Gesellschaft jetzt auf diesen Terror geben?

Meine Antwort ist trotzige Zuversicht. Wir werden uns diese Lebenskultur nicht zerstören lassen. Wir werden nicht zulassen, dass eine Atmosphäre des Misstrauens und des Hasses und der Verzagtheit in unserem Land Raum greift. Diesen Triumph werden wir den Gewalttätern nicht gönnen!

Weihnachten ist das Fest der Liebe. Tritt das jetzt in den Hintergrund?

Gerade jetzt kann uns die Weihnachtsbotschaft Kraft spenden. Gottes Liebe ist stärker als aller Hass. Jesus von Nazareth, das Kind in der Krippe, stirbt einen gewaltsamen Tod am Kreuz. Und wird von den Toten auferweckt. Liebe besiegt den Hass. Vielleicht singen wir an diesem Weihnachtsfest die Weihnachtslieder etwas trotziger und lauter als sonst. Aber mit dem klaren Blick auf eine Zukunft, in der das Licht über die Dunkelheit siegt.

In den Sozialen Netzwerken entlädt sich jetzt der Hass. Wie lässt sich gegensteuern?

Wir müssen viel stärker darüber nachdenken, was sich da im Internet entwickelt. Wie können wir verhindern, dass dort unsere Grundmaßstäbe von Respekt und Anstand nicht mehr gelten? Wir haben erlebt, dass sich die Werte verschieben. Aber ich spüre auch, dass viele Menschen das nicht hinnehmen wollen.

Wie gehen Sie selbst mit Hassbotschaften um, die an Sie gerichtet sind?

Äußerungen, die eine Verletzung der Menschenwürde darstellen und rechtlich nicht haltbar sind, lösche ich von meiner Facebook-Seite. Das sind aber wenige. Bei allen anderen versuche ich, zu antworten und zu argumentieren.

Was steckt hinter dieser Verrohung der Sprache, die wir jetzt erleben?

Es ist eine tiefgreifende Verunsicherung. Viele haben ein Gefühl von Kontrollverlust, auch als Folge der Globalisierung. Es geht meist um die Folgen von Entscheidungen, die wir kaum beeinflussen können. So entsteht der Eindruck der Ohnmacht. Natürlich spielt auch die Angst vor sozialem Abstieg eine Rolle. Deshalb ist soziale Gerechtigkeit für uns im nächsten Jahr ein großes Thema. Unser Land ist reich, der Reichtum ist nur sehr ungleich verteilt.

"Postfaktisch" ist das Wort des Jahres geworden. Der Begriff beschreibt, dass es in der politischen Debatte mehr um Emotionen geht als um Fakten. Für wie gefährlich halten Sie die Entwicklung?

Wir müssen verhindern, dass Fakten gar nicht mehr zur Kenntnis genommen werden. Auch gilt es, Hysterie aus der Debatte zu nehmen. Wir brauchen eine neue Sachlichkeit. Der größte Teil der Deutschen sehnt sich danach, will vernünftig diskutieren, auf der Basis von Fakten.

Muss jetzt nicht offen darüber gesprochen werden, wo es mit den Flüchtlingen schiefgegangen ist?

Wir sollten keine Spekulationen über die Hintergründe des Berliner Anschlags anstellen, sondern jetzt die Polizei ihre Arbeit machen lassen. In aller Deutlichkeit sage ich aber: Man darf nicht ein Verbrechen gleich auf eine ganze Menschengruppe übertragen.

Sollte Deutschland weiter Flüchtlinge aufnehmen - ohne Obergrenze?

Wir haben das Wort Obergrenze immer kritisiert. Ich sage ja nicht, dass die 60 Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, alle nach Deutschland kommen sollen. Aber es ist keine Lösung, eine Zahl festzusetzen. Wir brauchen kluge Politik mit dem Ziel, dass Menschen gar nicht erst gezwungen werden, nach Europa zu kommen.

Ist die AfD für Christen wählbar?

Ich halte nichts davon, entlang der drei Buchstaben einer Partei Grenzen zu ziehen. Man muss sich die Inhalte anschauen. Die AfD ist eine Partei, in der sich vieles sammelt. Da sind Menschen dabei, die einfach ihren Protest artikulieren wollen. Aber es gibt auch andere, die rechtsradikale Thesen vertreten. Denen muss man glasklar widersprechen.