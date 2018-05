Arbeitsplatz Straße: Die CSU will mit ihren Vorschlägen die 'Lebensbedingungen von Prostituierten deutlich verbessern'. Foto: dpa

Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Neue Regelungen für Huren und Freier? In den Koalitionsverhandlungen hatten sich Union und SPD noch auf ein hartes Vorgehen gegen Zwangsprostitution und Flatrate-Sex geeinigt. Doch damit ist es nun vorbei. Schwarz-Rot streitet heftig über die Gesetzespläne fürs Rotlicht-Milieu.

Die Union fordert eine Heraufsetzung des Mindestalters für Prostitution von 18 auf 21 Jahre, verpflichtende Gesundheitsuntersuchungen für Prostituierte und eine Kondom-Pflicht für Freier. Die SPD lehnt diese Punkte ab und plädiert zudem für eine Genehmigungspflicht für Bordelle.

Aus der Union kommt scharfe Kritik am Konfrontationskurs des Koalitionspartners. "Die Kritik der SPD ist in keiner Weise nachvollziehbar", erklärte Max Straubinger, Parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe, gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. "Das rot-grüne Prostitutionsgesetz hat dazu geführt, dass Deutschland zum Bordell Europas geworden ist." Dagegen müsse nun endlich vorgegangen und ein neues Gesetz zur Regulierung von Prostitution und zum Kampf gegen Menschenhandel auf den Weg gebracht werden. "Unser Schutzauftrag gilt den betroffenen Frauen, nicht dem Rotlichtmilieu." Die CSU pocht auf die Mindestalter-Regelung und verpflichtende Gesundheitsuntersuchungen. Dies würde die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Prostituierten deutlich verbessern, ist Straubinger sicher.

Die SPD fühlt sich durch die Ergebnisse einer Anhörung im Familienministerium bestätigt. Prostitution erst ab 21 Jahren sei keine Lösung - "so werden junge Frauen unter 21 in die Kriminalität getrieben", erklärte SPD-Fraktionsvize Carola Reimann gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Stattdessen schlägt die SPD eine Genehmigungspflicht für Bordelle sowie eine "Zuverlässigkeitsprüfung" für deren Betreiber vor. "Wir wollen so die Spreu vom Weizen trennen", erläutert Reimann. "Wer wegen Menschenhandels oder Gewaltdelikten straffällig geworden ist, soll kein Bordell mehr betreiben dürfen."

Ein Verbot von wissentlichem Sex mit Zwangsprostituierten und Strafen für Freier lehnt die SPD ebenfalls ab. Meistens seien es ehemalige Freier, von denen die Frauen zu Anzeigen gegen Zuhälter und zum Ausstieg aus dem Milieu ermutigt würden, argumentiert Reimann. Dazu würden sie kaum bereit sein, wenn sie selbst Strafverfolgung zu fürchten hätten.

Am kommenden Mittwoch beraten die Koalitionäre das Gesetzesvorhaben im Familienministerium. Einigungschancen? Äußerst gering.