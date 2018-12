Von Dieter Ebeling

Brüssel. Die EU verschärft den Ton gegenüber Russland. Falls Moskau die Truppen nicht zurückzieht, drohen Sanktionen. Aber zugleich wird der russische Präsident Wladimir Putin auch nachdrücklich gebeten, zu Verhandlungen mit der Ukraine bereit zu sein. Die Außenminister der 28 EU-Staaten wollten am Montag bei einer Krisensitzung beides: Entschlossenheit zeigen und eine politische Lösung anstoßen.

In scharfer Form und nachdrücklich verurteilten sie die russische Militäraktion in der Ukraine und besonders auf der Krim. Falls Moskau nicht bis zum EU-Sondergipfel am Donnerstag Zeichen der Deeskalation gebe, so könnten schon dann Sanktionen beschlossen werden.

Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) fürchtet, dass ein Funke genügt, um die Lage explodieren zu lassen: "Das Risiko, das wir sehen, besteht darin, dass in dieser zugespitzten Situation irgendjemand schlicht und einfach die Nerven verliert - gar nicht aufgrund einer politischen Entscheidung - und sich die Dinge fast eigenständig entwickeln." Dies müsse verhindert werden "mit den Möglichkeiten, die wir haben."

Allerdings: In der EU-Außenpolitik gibt es - wie so oft - widerstreitende Interessen. Auf der einen Seite die östlichen Staaten wie Polen, Tschechien und Ungarn, die ihre ganz eigenen Erfahrungen mit der Sowjetunion haben: Bei ihrer Forderung nach einer harten Haltung gegenüber Russland wurden sie auch von Schweden unterstützt, das sich wiederum den Ostseenachbarn des Baltikums verbunden fühlt.

Auf der anderen Seite die westlicher gelegenen Staaten wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien - auch sie verurteilen Russlands Vorgehen. Aber sie sind überzeugt, dass die EU eine Lösung mit Drohungen und Sanktionen nicht erzwingen kann. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn machte deutlich, dass es nicht nur um Recht und Moral in der Politik gehen kann. "Wir müssen verurteilen, was geschehen ist", sagte er. "Wir wissen aber auch, dass 25 Prozent der Energie in der EU aus Russland kommen. Wir wissen auch, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und der EU extrem hoch anzusiedeln sind."

Das Dilemma der EU: Dem politischen Muskelspiel gegenüber Russland sind aufgrund gegenseitiger Abhängigkeiten Grenzen gesetzt. Die EU wäre recht bald auf Russland angewiesen, wenn es im UN-Sicherheitsrat wieder einmal um Syrien oder den Iran geht. Schon der russische Einmarsch nach Georgien 2008 hatte gezeigt, dass die Angst Putins vor EU-Sanktionen begrenzt ist.

"Politikfähig" müsse man bleiben, mahnte Steinmeier. Das unterstreichen auch Frankreich und Österreich. Die Idee ist, Russland und die Ukraine mit internationalen Partnern in eine Kontaktgruppe einzubinden und so den Dialog am Laufen zu halten. Unmittelbar nach dem Beschluss mit der Sanktionsdrohung machte sich Steinmeier von Brüssel aus auf den Weg nach Genf. Dort wollte er mit UN-Generalsekretär Ban Ki Moon und dem schweizerischen Präsidenten der OSZE, Didier Burkhalter, sprechen - über eine Erkundungsmission der OSZE in der Ukraine und über eine Kontaktgruppe.