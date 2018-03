Von Christoph Sator

Jerusalem. Normalerweise säße Frank-Walter Steinmeier zu dieser Stunde im Büro von Benjamin Netanjahu, dem israelischen Ministerpräsidenten. So aber findet er sich auf einer Trauerfeier wieder. Vor der Knesset, dem Parlament in Jerusalem, ist der Sarg von Ariel Scharon aufgebahrt - Netanjahus Vorvorgänger, der an dem Tag starb, bevor Steinmeier zum ersten Mal wieder als Außenminister nach Israel kam. Das Besuchsprogramm sieht nun ziemlich anders aus.

Jetzt also sitzt der Deutsche am Montagmorgen still neben seinem israelischen Kollegen Avigdor Lieberman auf einem Klappstuhl. Ein paar Plätze weiter, ebenfalls in der ersten Reihe: Netanjahu, US-Vizepräsident Joe Biden, der britische Ex-Premier Tony Blair.

Alle finden bewegende Worte für "Arik" Scharon - einen eigenwilligen Mann, der gegen Ende seiner Regierungszeit bereit war, für einen besseren Gang der Dinge von Grundsätzen abzurücken und den Gazastreifen räumte. Später geht es für die Trauergemeinde dann in die Negev-Wüste. Dort findet Scharon seine letzte Ruhe auf einem Hügel namens Anemone Hill, neben seiner Frau Lily. "Begräbnis-Diplomatie" nennt man das. Immer wieder in der Weltgeschichte wurden Staatsbegräbnisse von Trauergästen für Kontakte genutzt, die es sonst vielleicht nicht gegeben hätte. So düster, wie es mit dem Nahost-Friedensprozess aussieht, der auch häufig schon für tot erklärt wurde, verbietet sich das Wort aber wohl. Übermäßig groß sind die Hoffnungen auf eine Zwei-Staaten-Lösung derzeit jedenfalls nicht. Tatsächlich schlugen kurz nach der Beisetzung von Scharon nur wenig entfernt zwei Raketen aus dem Gazastreifen ein - ohne allerdings Schaden anzurichten.

Alle wissen, dass die Bemühungen von US-Außenminister John Kerry, beide Seiten zumindest zur Verständigung auf ein Rahmenabkommen zu bewegen, in die entscheidende Phase kommen. Die Amerikaner machen Tempo. Israelis und Palästinenser hingegen spielen auf Zeit. Da nimmt Kerry Unterstützung gerne an.

Was die Deutschen angeht, ist Steinmeier zu aller möglichen Unterstützung bereit. Der Außenminister kennt sich aus. In seiner ersten Amtszeit war er mehr als ein Dutzend Mal im Nahen Osten unterwegs. Zugute kommt Steinmeier, dass er seine Nahost-Kontakte nie abreißen ließ. Zu seiner Ex-Kollegin Zipi Livni zum Beispiel, die sich jetzt als Justizministerin um die Verhandlungen kümmert. Und er bemüht auch Scharon: "Er selbst hätte heute gehofft, dass die Bemühungen, die jetzt stattfinden, um zu einer Zwei-Staaten-Lösung zu kommen, zum Erfolg führen."

Ansonsten aber leidet das Programm. Zu Palästinenserpräsident Mahmud Abbas nach Ramallah kann der SPD-Mann erst nach der Beerdigung, am späten Nachmittag. Zurück in Jerusalem gibt es dann noch ein Abendessen mit Lieberman. Die Pressekonferenz fällt aus. Gehört sich an einem solchen Tag wohl nicht.