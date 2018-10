Von Rasmus Buchsteiner

Berlin/Heidelberg. Die Isis-Terroristen im Irak und in Syrien haben am Sonntag ein "Großkalifat" ausgerufen, die Gas-Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland sind vertagt. Auch in Europa sind deshalb viele beunruhigt. Deutschlands Chefdiplomat Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat momentan alle Hände voll zu tun. Der Außenminister vergleicht sein Amt mit der Arbeit des Sisyphos, betont im Interview aber: "Ich wusste, worauf ich mich einlasse."

Herr Steinmeier, sehen Sie jetzt die Chance für eine wirklich dauerhafte Waffenruhe in der Ukraine?

Niemand leugnet, dass die Lage kompliziert ist. In den letzten Tagen und Stunden hat es auf allen Ebenen intensive Gespräche und Verhandlungen gegeben. Die Freilassung des zweiten OSZE-Beobachterteams ist ein Schritt in die richtige Richtung, über den wir sehr erleichtert sind.

Eines ist aber sicher: Die Waffen müssen dauerhaft schweigen, damit eine Verhandlungslösung eine Chance hat.



Wovon hängen Erfolg oder Misserfolg ab?

In der Krisendiplomatie darf man keine Wunder erwarten. Vielmehr geht es darum, Prozesse möglich zu machen, die den Weg zur Konfliktlösung Schritt für Schritt ebnen. Wir brauchen eine dauerhafte Waffenruhe. Ebenso wichtig sind die Sicherung der russisch-ukrainischen Grenze und die Überwachung einer Waffenruhe, bei der aus meiner Sicht die OSZE helfen kann und helfen sollte. Wenn in diesen Punkten Fortschritte erreicht werden, haben wir Zeit und Raum, um den Friedensplan von Präsident Poroschenko im Einzelnen umzusetzen. Das ist zweifellos mühsam, aber daran führt aus meiner Sicht kein Weg vorbei.

Bleiben harte Wirtschaftssanktionen gegen Moskau weiterhin eine Option?

Wirtschaftssanktionen sind kein Selbstzweck! Der Europäische Rat hat seine Erwartungen an Russland deutlich gemacht. Ziel ist und bleibt die Deeskalation in der Ukraine. Das wird auch weiterhin Maßstab bei der Wahl unserer politischen Mittel sein.



Hat der Westen Wladimir Putin und dessen Entschlossenheit unterschätzt?

Man sollte nicht vergessen, dass es zunächst einmal um einen Konflikt innerhalb der Ukraine ging. Als es gelungen ist, das Blutvergießen auf dem Maidan zu beenden, ging durch Europa zu Recht großes Aufatmen.

Nachdem Viktor Janukowitsch überstürzt das Land verlassen hat, ist eine neue Lage entstanden, die Präsident Putin offenbar zum Handeln auf der Krim veranlasst hat. Wir haben ihn und sein völkerrechtswidriges Tun nicht unterschätzt.

Sollte die Ukraine eines Tages Mitglied der Europäischen Union werden?

Es ist nicht an uns in Europa, über die politischen Perspektiven unserer Nachbarn zu entscheiden. Wir haben mit der Ukraine gerade den zweiten Teil des Assoziierungsabkommens unterzeichnet und wir wollen die neue Führung in Kiew bei der Umsetzung des Abkommens unterstützen – immer mit dem Ziel, dass alle Menschen in der Ukraine so schnell wie möglich von den Chancen der EU-Assoziierung profitieren können. Das wird nur dann möglich sein, wenn es uns gelingt, den Osten des Landes zu beruhigen. Und daran arbeiten wir Tag und Nacht.

Müssen Deutschland und Europa unabhängiger von Gas und Öl aus Russland werden?

Es ist verständlich, dass viele Menschen beunruhigt sind angesichts der vertagten Gas-Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Die Vermittlungsbemühungen gehen weiter, vor allem Dank des Engagements von EU-Kommissar Günther Oettinger. Im Übrigen ist Deutschland bei Energieimporten auch im Vergleich zu anderen Ländern in Europa nicht schlecht aufgestellt. Wir beziehen unser Gas und unser Öl ja nicht nur von einem Lieferanten, nicht einmal 35 Prozent kommen aus Russland. Selbst im Kalten Krieg hat Moskau seine Lieferverpflichtungen eingehalten. Ich gehe davon aus, dass Russland auch jetzt vertragstreu bleibt. Gleiches erwarten wir natürlich auch von Kiew, wenn es um die Weiterleitung von Gas nach Europa geht.



Von der Ukraine-Krise zur Lage im Nahen und Mittleren Osten: Die ISIS-Terroristen im Irak und in Syrien haben am Sonntag ein "Großkalifat" ausgerufen. Ist das der gefürchtete islamistische Gottesstaat vom Mittelmeer bis ins Zweistromland?

Die Lage in der Region ist höchst bedrohlich. Die Ausweitung des Konflikts durch zu allem entschlossene ISIS-Kämpfer gibt dem Ganzen eine neue Qualität. ISIS ist im Irak nicht deshalb so weit vorgerückt, weil sie zahlenmäßig übermächtig wären. Ihr Vormarsch erklärt sich vor allem auch dadurch, dass die schiitisch dominierte Regierung in Bagdad die Interessen der sunnitischen Bevölkerung über einen langen Zeitraum missachtet hat. ISIS schlägt Kapital aus der Unzufriedenheit der Sunniten. Deshalb muss es gelingen, die Verbindung zwischen ISIS und den vielen Enttäuschten, vor allen Dingen den Enttäuschten unter den sunnitischen Stämmen im Irak, wieder aufzubrechen. Damit es zu einer solchen Verständigung kommen kann, müssen auch die Nachbarstaaten zu einer konstruktiveren Rolle finden. Vor allem muss die fatale Logik des konfessionellen Freund-Feind-Denkens überwunden werden.

Die Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" berichtet von ISIS-Massakern im Irak. Kann die Welt dem noch länger zusehen, ohne einzugreifen?

Die Bilder sind schrecklich. Hier geht es offenbar um schwerste Menschenrechtsverletzungen. Doch zur Wahrheit gehört es auch zu sagen, dass ein Eingreifen von außen den Irak nicht befrieden wird. Der Schlüssel zur Lösung des Problems liegt im Irak selbst, in einer Verständigung auf eine inklusive neue Regierung, die alle religiösen und ethnischen Gruppen repräsentiert. Nur so können die Gewalt gestoppt und ein Auseinanderfallen des Irak verhindert werden. Entscheidend wird dafür auch das Verhalten der Kurden sein, die in den letzten Jahren im Irak immer wieder eine verantwortungsbewusste und stabilisierende Rolle gespielt haben.

Sollten sich die Deutschen beteiligen, falls es doch zu einem militärischen Eingreifen der Weltgemeinschaft kommt?

Wir engagieren uns bereits militärisch beim Schutz unseres NATO-Partners Türkei. Aber für uns gibt es keine militärische Option, schon gar nicht mit Beteiligung der Bundeswehr. Selbst die USA agieren hier mit höchster Vorsicht und Zurückhaltung. Entscheidend für eine Lösung wird eben nicht das Militärische sein, sondern ob es den Politikern im Irak gelingt, einen Konsens für eine wirklich inklusive Regierung zu finden.

Wird Deutschland künftig auch militärisch mehr Verantwortung in der Welt übernehmen müssen, wie es der Bundespräsident fordert?

Natürlich sollten wir mehr Verantwortung übernehmen. Aber das sollte bitte nicht missverstanden werden. Ich will keine militärischen Abenteuer und keine Kraftmeierei. Was wir brauchen, ist eine verantwortungsvolle Außenpolitik, die sich einbringt, die abwägt, die, wenn wir in der Lage sind, entschieden handelt, und dort, wo unsere Mittel begrenzt sind, zurückhaltend reagiert. In dem von mir angestoßenen Prozess "Review 2014 – Außenpolitik Weiter Denken" öffnen wir ganz bewusst die Debatte über die Zukunft unseres Wirkens – und stellen uns auch unbequemen Fragen, zum Beispiel "Was ist falsch an der deutschen Außenpolitik?". Nicht nur Experten, sondern alle, die sich für Außenpolitik interessieren, sind eingeladen, sich zu beteiligen. Im Internet oder auf Veranstaltungen im ganzen Land.

Thema Europa: Der britische Premier David Cameron hat bis zuletzt gegen Jean-Claude Juncker als neuer Präsident der EU-Kommission gekämpft und steht jetzt als großer Verlierer da. Sind Sie sicher, dass Cameron und die Briten weiter ihren Platz in der Europäischen Union sehen?

Die Europäische Union wäre ärmer ohne Großbritannien und Großbritannien ärmer ohne die EU. Wenn die Briten sich vom europäischen Einigungswerk verabschieden und wir sie leichtfertig ziehen lassen, verlieren beide Seiten. Deutschland hat größtes Interesse an einem starken und engagierten Vereinigtem Königreich in der Europäischen Union. Ja, die Briten sind keine einfachen Mitspieler. Aber hüten wir uns vor deutscher Herablassung, die britischen Sorgen vor einem Verlust nationaler Autonomie als störrische Rückwärtsgewandtheit abzutun. Wir sind alle gut beraten, den Blick nach vorn zu richten. Die Bürger erwarten, dass Europa Lösungen anbietet, und das schaffen wir nur miteinander. Dass David Cameron nun ankündigt hat, sein Land nicht im Abseits stehen zu lassen bei der Suche nach den besten Antworten, ist genau der richtige Weg.



Steht Juncker wirklich für einen echten Neuanfang in Europa?

Europa befindet sich in der schwersten außenpolitischen Krise seit Jahrzehnten. Die Nachwirkungen der Wirtschaftskrise spüren die Menschen in vielen Teilen der EU noch schmerzlich. In dieser Lage braucht die EU-Kommission benötigt einen sturmerprobten Europäer an ihrer Spitze, der weiß, wie der Hase in dem komplizierten Geschäft zwischen den EU-Institutionen und den Mitgliedstaaten läuft. Ich wüsste kaum jemanden, auf den dieses Job-Profil besser passt als auf Jean-Claude Juncker.

Steht die SPD ohne Wenn und Aber zu Sparkurs und Stabilitätspakt im Europa?

Wir stellen den reformierten Pakt mit seinen beiden Säulen Stabilität und Wachstum nicht in Frage. Der Gipfel vergangene Woche hat übrigens gezeigt, dass auch alle unsere europäischen Partner das so sehen.

Stabilität haben wir mühsam wieder hergestellt und dürfen sie nicht wieder gefährden. Wachstum müssen wir jetzt mit aller Kraft im Rahmen der europäischen Regeln forcieren. Der Pakt bietet die notwendigen Spielräume, um Reformen anzupacken und durchzuziehen. Gerade das deutsche Beispiel zeigt doch, dass Reformen greifen, wenn es die Zeit gibt, sie wirken zu lassen.

Nichts als Krisen und Kriege in der Welt: Sie haben Ihre Arbeit jüngst mit der des Sisyphos verglichen. Bringt der Job als Bundesaußenminister mehr Frust als Freude?

Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Krisen wie jetzt in der Ukraine kann niemand vorhersagen. Sich um diplomatische Lösungen zu bemühen und richtige Antworten zu finden, um Konflikte zu entschärfen, gehört zu meinem Job als Außenminister.

Inzwischen wünschen sich 40 Prozent der Deutschen, dass Sie Nachfolger von Kanzlerin Merkel werden. Eine verlockende Perspektive, oder schließen Sie eine zweite Kanzlerkandidatur definitiv aus?

Quatsch, die Legislaturperiode ist gerade einmal ein halbes Jahr alt. Das ist eine irrwitzige Debatte.

Weshalb profitiert die SPD bisher kaum vom Mitregieren in der Großen Koalition?

Wer nur auf kurzfristige Umfragen schielt, bekommt schnell einen Knick in der Optik. Ich bin optimistisch, dass die Bürger die Rolle der SPD bei den Reformen dieser Regierungen zu würdigen wissen: Sigmar Gabriels Beitrag zur Energiewende, Andrea Nahles' Einsatz für Mindestlöhne und faire Renten - das kann sich sehen lassen. Bei meinen Gesprächen in Wahlkreis habe ich übrigens das Gefühl, dass die Stimmung viel besser ist, als es die Umfragen vorgeben.