Vor der letzten Kriegskonferenz der "Großen Drei" hatte der Sowjetdiktator bereits Fakten geschaffen

Von Oliver Richter

Heidelberg. Es war ein Dienstag, dieser 17. Juli vor 70 Jahren, ein heißer Sommertag, an dem sich US-Präsident Harry S. Truman, der sowjetische Staats- und Parteichef Josef Stalin und der britische Premierminister Winston Churchill in Schloss Cecilienhof, dem Landsitz des letzten deutschen Kronprinzen, bei Potsdam trafen, um über die Neuordnung Europas und das Schicksal des besiegten Deutschlands zu beraten. Vor etwas mehr als zwei Monaten hatte die Wehrmacht bedingungslos kapituliert. Das Land war in Besatzungszonen, Berlin in Sektoren aufgeteilt. Vor einem Monat, am 5. Juni 1945, hatten die Oberbefehlshaber Siegermächte - USA, Großbritannien, Frankreich und Sowjetunion - die oberste Regierungsgewalt über Gesamtdeutschland übernommen. Nun waren die "Großen Drei" zu ihrer letzten Kriegskonferenz nach Potsdam gekommen.

Eigentlich hätte das Treffen in Berlin stattfinden sollen, doch in der völlig zerstörten Reichshauptstadt - Präsident Truman sprach von einer Geisterstadt - waren weder Unterkünfte noch Konferenzräume vorhanden. Das benachbarte Potsdam bot dafür genügend Raum. Allein die sowjetische Delegation belegte 62 Gebäude. Schon bald glich das Viertel zwischen dem Bahnhof Ufa-Stadt und Schloss Cecilienhof einem Hochsicherheitstrakt mit Sichtschutzwänden, Kontrollstellen und Schlagbäumen.

Absperrmaßnahmen gab es allerdings nicht nur nach außen, sondern auch im Inneren. Das Verhältnis zwischen den Westalliierten und der Sowjetunion hatte sich zusehends verschlechtert. Bereits vor der Potsdamer Konferenz hatte Stalin Teile der sowjetischen Besatzungszone in direkte sowjetische Verwaltung übernommen. Polen überließ er eigenmächtig die deutschen Gebiete jenseits der Oder und Neiße, um damit die Abtretung ostpolnischer Gebiete zu kompensieren. Zwangsumsiedlungen und Vertreibungen waren die Folge. In Polen war von freien, demokratischen Wahlen keine Rede mehr. Dieses eigenmächtige Vorgehen hatte die bestehende Skepsis der Westmächte verstärkt. Churchill hatte von einem "Eisernen Vorhang" gesprochen, der niedergegangen sei. In Potsdam beäugte man sich misstrauisch. Amerikaner und Briten wurden abgehört. Wie in Berlin gab es im Konferenzbezirk einen amerikanischen und britischen sowie einen sowjetischen Sektor. Ein großer Sowjetstern aus roten Blumen im Innenhof des Schlosses ließ keinen Zweifel daran, wo man sich befand.

Trotz aller Gegensätze konnten sich die Siegermächte aber auf verschiedene, allgemein gehaltene Grundsätze der Besatzungspolitik einigen - vor allem deswegen, weil konkrete Bestimmungen an den Alliierten Kontrollrat, der am 30. Juli 1945 erstmals zusammentreten sollte, verwiesen worden waren. Beschlossen wurden die Entnazifizierung und Demokratisierung, die Entmilitarisierung, Dekartellisierung und Dezentralisierung sowie die Entschädigung durch Demontage. Ein Deutschland, wie es seit 1871 existiert hatte, sollte nicht wieder entstehen. Umstritten blieb jedoch die Frage der deutschen Ostgrenze. Die Flüsse Oder und Neiße sollten die Grenze bilden. Von letzterer gab es zwei, eine davon weiter im Westen. Stalin hatte hier längst Fakten geschaffen. Die endgültige Festlegung, darauf verständigte man sich, sollte in einem Friedensvertrag erfolgen. 1970 bestätigte Bundeskanzler Willy Brandt - damals nicht unumstritten - die Oder-Neiße-Grenze. 1990 erfolgte im Zuge der deutschen Wiedervereinigung eine endgültige Festschreibung.

Stalin hatte in Potsdam das Heft fest in der Hand. Der an die Stelle des erst kürzlich verstorbenen US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt getretene und außenpolitisch relativ unerfahrene Truman war ein Neuling im Kreis der "Großen Drei" und Churchill musste aufgrund verlorener Wahlen mitten in der Konferenz zugunsten des ebenfalls außenpolitisch unerfahrenen Clement Attlee (Labour Party) das Feld räumen.

Am 2. August 1945 unterzeichneten die Staatsmänner ein Protokoll, das viele Vereinbarungen und Kompromisse enthielt, die nach außen hin den Anschein erweckten, die Siegermächte - Frankreich trat den Beschlüssen am 7. August unter Vorbehalten bei - würden auch den Frieden gemeinsam gestalten. Dazu sollte es jedoch nie kommen. Der Kalte Krieg, der die Welt 45 Jahre in zwei Lager teilen sollte, und das Atomzeitalter - am 23. Juli unterrichtete Truman die Sowjets vom erfolgreichen Atombombentest (16. Juli) in der Wüste von New Mexico - hatten begonnen.