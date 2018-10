Von Michael Fischer

Berlin. Es ist nur ein einziges Geschäft, das Saudi-Arabien zur Nummer eins unter den Empfängerländern deutscher Rüstungsexporte macht. Die EADS-Tochter Cassidian baut eine Hightech- Anlage zur Sicherung der 9000 Kilometer langen Grenze des Wüstenstaats auf. Den Auftrag erteilte das saudische Innenministerium 2009. Erst jetzt taucht das Geschäft mit einem Volumen von 1,1 Milliarden Euro im Rüstungsexportbericht für 2012 auf, der am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen wurde. Das Gesamtvolumen der Exportgenehmigungen für das Königreich im vergangenen Jahr liegt damit bei 1,237 Milliarden Euro. Das ist mehr als ein Viertel aller genehmigten Ausfuhren.

Obwohl es um eine Grenzanlage und nicht um Kampfpanzer oder Artilleriegeschütze geht, war die Empörung bei der Opposition groß. "Bei den Waffenexporten herrscht eine neue Hemmungslosigkeit", lautete die Analyse des Rüstungsexperten der Linken, Jan van Aken. Waffenexporte für Saudi-Arabien sind seit Jahren ein Aufreger-Thema. Der Spagat zwischen der Wahrung sicherheitspolitischer Interessen und dem Eintreten für Menschenrechte ist nirgendwo so schwierig wie hier.

Was die sicherheitspolitischen Interessen angeht, hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der vergangenen Legislaturperiode einen neuen Akzent gesetzt. Nach der sogenannten Merkel-Doktrin sollen vertrauenswürdige Partner in Krisenregionen mit Ausbildungshilfe und Rüstungsexporten dazu befähigt werden, selbst für Stabilität zu sorgen. Interventionen der internationalen Gemeinschaft sollen so möglichst verhindert werden. Welche Staaten sie für vertrauenswürdig hält, hat Merkel bisher nicht öffentlich erklärt. Verteidigungsminister Thomas de Maizière zählte Saudi-Arabien allerdings Anfang des Jahres dazu. Als ausschlaggebendes Kriterium für die Genehmigung von Rüstungsexporten dorthin nannte er die Bedrohung durch den Iran.

Die Rüstungsexportrichtlinien, die im Jahr 2000 von einer rot-grünen Regierung beschlossen wurden, räumen der Lage der Menschenrechte in dem Empfängerland einen hohen Stellenwert ein. Und in diesem Punkt gibt Saudi-Arabien kein gutes Bild ab: Laut Amnesty International wurden dort 2012 mindestens 79 Menschen hingerichtet, die meisten davon auf öffentlichen Plätzen. "Andersdenkende wurden rücksichtslos unterdrückt", heißt es im Amnesty-Bericht für 2012.

Linke und Grüne halten Rüstungsexporte in das Land deswegen grundsätzlich für problematisch. In den vergangenen Jahren lag das Exportvolumen in der Regel im dreistelligen Millionenbereich. Zu den wirklich heiklen Geschäften ist es bisher allerdings nicht gekommen. So wurde in den vergangenen Jahren immer wieder über das saudische Interesse an 270 "Leopard 2"-Kampfpanzern berichtet. Der Hersteller Krauss-Maffei Wegmann hat aber bis heute keine Anfrage, geschweige denn einen Auftrag erhalten.