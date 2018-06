Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. Sahra Wagenknecht (47) ist Vorsitzende der Bundestagsfraktion „Die Linke“. Im RNZ-Interview kritisiert sie den Kurs der Kanzlerin – und gibt das Ziel aus, dass die Linkspartei wieder zur führenden Protestpartei werden muss. Auch wenn das Ziel bleibe, selbst zu regieren.

Angela Merkel hat in der Generaldebatte ihre Flüchtlingspolitik verteidigt. Hat sie die Signale vom Sonntag nicht gehört?

Sie hört schon lange keine Signale mehr. Sie lässt Städte und Gemeinden weiter mit dem Großteil der Probleme allein und überfordert sie, während ihr Finanzminister Überschüsse im Haushalt bunkert. Dass die Kanzlerin durch ihre konzeptionslose Politik erhebliche Probleme im Land erzeugt hat, ist seit langem klar. Aber es scheint so, als sähe sie nicht den geringsten Anlass, sich zu korrigieren.

Hat Deutschland zu viele Flüchtlinge aufgenommen, muss eine Obergrenze her?

Wenn man Menschen aufnimmt, muss man auch die Bedingungen schaffen, dass ihre Integration gelingen kann. Wird das nicht gewährleistet, ist eine solche Politik unverantwortlich. Man muss alles dafür tun, dass keine Parallelwelten entstehen, dass die Flüchtlinge schnell Deutsch lernen und möglichst auch in den Arbeitsmarkt kommen. Und man muss verhindern, dass die Kosten der Flüchtlingsintegration durch Kürzungen finanziert werden, die dann ausgerechnet die weniger Begüterten treffen, die ohnehin in Deutschland in den letzten Jahren erhebliche Wohlstandsverluste erlebt haben. Denn dass man dadurch die Menschen wütend und die AfD stark macht, ist doch völlig klar.

Ihr Co-Vorsitzender Dietmar Bartsch hat Horst Seehofer für das Erstarken der AfD verantwortlich gemacht, weil der populistisch die Sorgen der Menschen bediene. Wie tief ist der Streit innerhalb Ihrer Partei?

Herr Seehofer hat immer wieder versucht, sich von der Kanzlerin abzusetzen, seine Partei sitzt aber in der gleichen Regierung. Er hat daher selbstverständlich eine Mitverantwortung, ebenso wie die SPD. Die meisten wählen AfD nicht deshalb, weil sie deren Programm so großartig finden, sondern weil sie zutiefst enttäuscht von den anderen Parteien sind. Diese Enttäuschung ist das Produkt einer jahrelangen Politik gegen die Interessen der Mehrheit. Da geht es nicht nur um die Flüchtlinge, sondern auch um soziale Gerechtigkeit, um die wachsende Ungleichheit im Land, die Angst vor dem Abstieg. Wer einen unsicheren Job hat oder weiter steigende Mieten befürchtet, sieht Flüchtlinge schnell als unerwünschte Konkurrenten an. Das hätte die Politik verhindern können und müssen.

Die Kanzlerin hat die Bundestagsparteien aufgerufen, die Flüchtlingspolemik zu stoppen. Alle müssten sich an die eigene Nase fassen. Tun Sie das?

Es ist einfach inakzeptabel, dass jedes Ansprechen von Problemen als AfD-Parole denunziert wird. Wenn wir es der AfD überlassen, die Probleme zu thematisieren, machen wir sie nur immer stärker. Das ist doch völlig absurd. Wenn Merkel jetzt die Tour fährt, alle Kritik an ihr sei Wasser auf die Mühlen der AfD, ist das ziemlich durchschaubar. Wir werden ihre falsche Politik jedenfalls weiter angreifen.

Es wird von Kanzlerinnendämmerung gesprochen. Ist Merkel am Ende?

Das hängt von der Duldsamkeit der CDU ab. Und davon, wie lange die SPD das alles mittragen will. Wir hätten im Bundestag aktuell eine rot-rot-grüne Mehrheit. Merkel könnte morgen abgelöst werden, wenn es den Willen der SPD gäbe, mit uns den Sozialstaat wieder herzustellen.

Oskar Lafontaine will im Saarland ein rot-rot-grünes Bündnis schmieden. In Mecklenburg lotet Ihre Partei eine Koalition mit der SPD aus. In Berlin strebt sie ebenfalls eine Koalition mit der SPD an. Ist die Linke von der Protestpartei auf dem Weg zum Mehrheitsbeschaffer der Sozialdemokraten?

Wir werden mit Sicherheit keine Mehrheitsbeschaffer der SPD. Wenn wir in Regierungen gehen, dann nur, wenn wir die Lebensumstände der Menschen wirklich verbessern können. Sonst enttäuschen wir die Menschen nur noch mehr. In Mecklenburg-Vorpommern ist unser Wahlergebnis nach meinem Empfinden nicht gerade ein Regierungsauftrag.

Die AfD hat in Mecklenburg-Vorpommern auch Ihrer Partei viele Wähler abgenommen. Wie hart trifft es Sie, dass die Linke als führende Protestpartei abgelöst worden ist?

Selbstverständlich müssen wir wieder die Stimme des sozialen Protestes werden. Die AfD hat doch überhaupt kein soziales Programm. Wenn wir es in Sachsen-Anhalt und jetzt in Mecklenburg-Vorpommern nicht geschafft haben, von den Menschen als die Partei wahrgenommen zu werden, mit deren Unterstützung sie ihre Wut und Ablehnung der herrschenden Politik artikulieren können, haben wir etwas falsch gemacht. Die Linke muss selbstverständlich den Protest gegen die herrschende Politik und die wachsende soziale Ungleichheit in Deutschland verkörpern – selbst wenn sie in eine Landesregierung geht. Sonst geben wir uns ja auf.