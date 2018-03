Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. "Irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo die bayerische Staatsregierung und auch die CSU nicht mehr Ja sagen können. Ich könnte das nicht mehr mittragen!", warnt Horst Seehofer und droht: "Und die Koalition hat ohne die Stimmen der CSU keine Mehrheit."

Kampfansage an die Kanzlerin und erneute Provokation, pünktlich zum Beginn der Parlamentsferien. Das politische Sommertheater hat begonnen. Der CSU-Chef zieht die rote Linie - wieder einmal. In einem Interview denkt Bayerns Ministerpräsident erneut laut über das Ende der schwarz-gelben Koalition nach, lässt kein gutes Haar am Euro-Krisenmanagement der Kanzlerin und den Beschlüssen des jüngsten Brüsseler EU-Gipfels. Dicke Luft bei Schwarz-Gelb.

"In schwerer See stellt man seinen Kurs und seine Führung nicht infrage", reagierte FDP-Generalsekretär Patrick Döring. "Drohungen mit Koalitionsbruch sind unnötig wie ein Kropf. Die Halbwertszeiten von Horst Seehofers Temperamentsausbrüchen werden immer kürzer", sagte die stellvertretende FDP-Vorsitzende Birgit Homburger gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. "Der CSU sitzen offenbar die Freien Wähler im Nacken. Wenn Horst Seehofer fest an der Seite der FDP steht, kann ihm nichts passieren."

Doch Seehofer hält die immer neuen Hilfszusagen für Euro-Schuldensünder mittlerweile für "gefährlich", fürchtet, dass auch Deutschland ins Visier von Finanz-Spekulanten geraten, erheblich an Vertrauen verlieren und in den Sog der Euro-Krise geraten könnte. Dass die Euro-Partner beim Gipfel gegen den Willen der Kanzlerin schnelle Hilfen für Italien und Spanien und direkte Hilfen für Krisen-Banken aus dem ESM gebilligt hatten, löst beim CSU-Chef ebenso Widerspruch aus wie der Vorstoß von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), deutsche Hoheitsrechte nach Brüssel zu übertragen und die politische Vertiefung Europas voranzutreiben: "Hände weg vom Grundgesetz!", lehnt Seehofer Verfassungsänderungen in Richtung eines "europäischen Monsterstaates" strikt ab. Das Grundgesetz stehe für den stabilsten Rechtsstaat und die stabilste Demokratie in der deutschen Geschichte. "Wir wollen keine andere Verfassung!", erklärt der CSU-Chef und kündigt an, die Bundestags- und die bayerische Landtagswahl 2013 zu einer Volksabstimmung über Europa machen zu wollen.

Angela Merkel ließ sich gestern nichts anmerken. "Ich habe mit Horst Seehofer sehr ausführlich über die Beschlüsse in Brüssel gesprochen, und wir waren uns einig, dass Solidarität auf der einen Seite und natürlich die Erfüllung der Hausaufgaben sowie die vereinbarten Regeln auf der anderen Seite eng zusammengehören", erklärte die Kanzlerin und verteidigte die Gipfelbeschlüsse.

Auffällig jedenfalls: Bayerns Finanzminister Markus Söder war gestern vorgeprescht und hatte ein Ausscheiden Griechenlands aus der Euro-Zone gefordert und die Rettungsbemühungen für gescheitert erklärt. "Aus meiner Sicht muss man ein Ausstiegszenario für Griechenland vorbereiten". Die Doppelattacke erinnert an das Sommertheater 2009. Damals beschimpften sich CSU und FDP gegenseitig als "Gurkentruppe".