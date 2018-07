Christian Mihr von "Reporter ohne Grenzen" über Datenhehler, traumatisierte Kollegen und bedrohte Medienvielfalt

Von Alexander R. Wenisch

Heidelberg. Christian Mihr (39, Foto: RNZ) ist Geschäftsführer der deutschen Sektion der international aktiven Organisation "Reporter ohne Grenzen". Besonders beschäftigen ihn Fragen der Internetsicherheit und der Informationsfreiheitsrechte. Interesse zeigt er vor allem für Kolumbien, Ecuador, Chile, Weißrussland und Russland. Zuvor arbeitete Mihr mehrere Jahre beim Korrespondenten-Netzwerk n-Ost.

Was war für Sie persönlich der größte Schockmoment im vergangenen Jahr?

Wir hatten hier in Berlin eine Veranstaltung für verfolgte Journalisten. Da hatten wir auch einen Kollegen aus Syrien eingeladen. Wir waren mit unserer Planung im Verzug, es gab Probleme mit dem Visum. Der Kollege konnte also nicht anreisen - und wurde kurz darauf in der Türkei von IS-Kämpfern ermordet. Syrien ist für uns seit Jahren ein Dauerbrenner, aber das ging mir sehr nahe, weil ich natürlich dachte: Hätten wir uns nur etwas mehr beeilt.

Hunderte Reporter sind in den vergangenen Jahren bei der Arbeit ums Leben gekommen. Wo ist es derzeit am gefährlichsten?

Die Zahl der getöteten Journalisten ist seit etwa zehn Jahren kontinuierlich hoch. Das hängt mit den Kriegen in Afghanistan oder in Syrien zusammen. Irak, Syrien, Jemen sind momentan die gefährlichsten Länder. Da sind aber auch die zerfallenden Staaten wie Somalia, Pakistan oder Mexiko. Hier bedrohen private Gewaltakteure Journalisten - und man kann den Staat noch nicht mal mehr an seine Schutzpflichten erinnern.

Reporter werden auch immer wieder verhaftet.

Ja. Das ist, wenn man so will, die Spezialität harter Diktaturen wie China oder Iran. Auch Ägypten und Eritrea fallen negativ auf. Derzeit sind über 300 Reporter oder ihre Mitarbeiter in Haft.

"Reporter ohne Grenzen" hilft verfolgten und inhaftierten Journalisten. Wie genau?

Oft zahlen wir Anwälte oder Haftkautionen, wenn nötig ersetzen wir zerstörte Ausrüstung. Für Kollegen in Syrien organisieren wir momentan überwiegend medizinische oder psycho-traumatische Hilfe. Und wir haben auch schon Reporter bei der Flucht ins sichere Ausland unterstützt.

Sie haben China angesprochen. Mit welchen Begründungen wird dort die Arbeit von Journalisten eingeschränkt?

Ganz aktuell: Wer Kritik am Führungsstil von Parteichef Xi Jinping und an seiner Person übt, muss mit Repressalien rechnen. Ebenso untersagt sind Berichte über Korruption oder Separatismus. Nehmen wir als Beispiel Gao Yu. Der 72-jährigen Kollegin wird vorgeworfen, sie habe die Zensurbestimmungen der Kommunistischen Partei veröffentlicht. Kürzlich wurde ihr Privatgarten von Polizisten zerstört und ihr Sohn verprügelt.

Deutschland hat sich auf der Rangliste der Pressefreiheit um vier Plätze verschlechtert. Woran liegt das?

Hauptgrund ist die Zunahme von Gewalt gegen Journalisten. Wir haben 2015 mindestens 39 Übergriffe gezählt - überwiegend im Umfeld der Pegida-Demos und deren regionalen Ablegern. Hier wurden Berichterstatter bespuckt, beschimpft, getreten, geschlagen. Aber es gibt noch andere Entwicklungen, die die Pressefreiheit in Deutschland bedrohen.

Welche sind das?

Die ausufernde Überwachung durch die Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel und der damit verbundene neu eingeführte Straftatbestand der Datenhehlerei.

Was steckt dahinter?

Wenn ich als Journalist Daten eines Whistleblowers habe und die an einen Experten zur Prüfung weitergebe, dann kann das strafbar sein. Damit wird versucht, die komplette Recherche-Kette zu kriminalisieren. Hier baue ich auf das Verfassungsgericht, das dem einen Riegel vorschieben sollte. Vielmehr aber fürchte ich, dass sich Ermittlungsbehörden ermutigt fühlen, stärker als bisher gegen Journalisten vorzugehen.

Wie ist aus Ihrer Sicht die deutsche Medienlandschaft aufgestellt?

Sie befindet sich in einem Umbruch und hat ein strukturelles Problem. Immer mehr Häuser werden zusammengelegt, es entstehen Großredaktionen. Die Freiheit der einzelnen Zeitungen geht verloren. Ich zeige Ihnen ein Extrembeispiel auf: Kolumbien. Hier ist der Mediensektor hochkonzentriert und so sehr mit Wirtschaft und Politik verbandelt, dass die Glaubwürdigkeit völlig am Boden ist. So wird ein Mangel an Medienvielfalt zu einem Problem für die Demokratie.

Wenn wir in Deutschland bleiben: Wird der Fall Böhmermann das Selbstverständnis der Medien verändern? Vielleicht setzen Reporter nun schneller die Schere der Selbstzensur an.

Weniger der Fall Böhmermann als das Thema Überwachung. Es gibt Studien die deutlich zeigen, dass sich Informanten immer seltener trauen, mit Journalisten zu reden, eben aus Furcht vor Überwachung.

Mit welchem Ausgang rechnen Sie in Sachen Böhmermann?

Es gehen glaube ich alle davon aus, dass es zu keiner Verurteilung kommt. Problematisch ist aber das Signal, das Kanzlerin Merkel an die Türkei gesandt hat: Statt die Ermächtigung der Ermittlung wegen "Majestätsbeleidigung" zu geben, hätte sie es bei einer einfachen Beleidigungs-Klage belassen können. Das wäre absolut ausreichend gewesen.

Hätte Merkel bei ihrem jüngsten Besuch in der Türkei den Fall noch einmal ansprechen müssen?

Auf jeden Fall. Das ist der große Fehler, den die Bundesregierung macht. Merkel hat zwar mehrmals gesagt, die Pressefreiheit sei unverzichtbar. Aber sie hätte auch Namen nennen müssen - zum Beispiel auch die von Can Dündar und Erdem Gül, die in der Türkei wegen Spionage vor Gericht stehen. Offene Kritik macht auch auf Herrscher wie Erdogan Eindruck.

War Merkel zu feige?

Feige ist zu hart. Sie ist realpolitisch unter Druck, weil Deutschland, weil Europa in der Flüchtlingsfrage auf die Türkei angewiesen ist.

Man hat den Eindruck, dass Erdogan nach dem Fall Böhmermann noch rigider gegen ausländische Journalisten vorgeht.

Auf jeden Fall. Erdogan führt Deutschland und Europa gerade vor.

Die Türkei führt angeblich "schwarze Listen" von unliebsamen Reportern. Wie realistisch ist das aus Ihrer Erfahrung?

Sehr realistisch. Wir kennen das ja auch aus anderen Ländern. Und in der Türkei ist eine Systematik erkennbar: Betroffen sind Kollegen, die im Kurdengebiet recherchieren und solche, die Türkei-kritisch berichten.

ROG erzählt auch immer von "Helden der Pressefreiheit" - welche Geschichte hat sie am meisten beeindruckt?

Ganz persönlich hat mich die Begegnung mit Javier Osuna in Bogota beeindruckt. Er hat ein Buch über die Paramilitärs in Kolumbien geschrieben und steht in einem staatlichen Schutzprogramm als Journalist. In seiner Wohnung wurde Feuer gelegt - und trotzdem hat er kurz danach sein Buch veröffentlicht. Obwohl sein Leben bedroht ist, sagt er: "Ich muss das machen."