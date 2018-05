Von Christoph Slangen, RNZ Berlin

Berlin. Sitzt dort neben dem Kanzlerkandidaten der Anwärter auf den Job des Bundesfinanzministers? "Wir wollen vielleicht den Bären erst mal erlegen, bevor wir das Fell verteilen", weicht Peer Steinbrück Fragen nach Jürgen Trittins Rolle in einer von beiden erhofften rot-grünen Regierung aus. Der grüne Fraktionschef und Frontmann nickt brav dazu. Er merkt nur an, dass das Bild vom erlegten Bären in seiner "Partei mit hohem Vegetarieranteil schwierig" sei. Bemüht locker gibt sich das Duo gestern auf dem Podium der Bundespressekonferenz in Berlin, wo sie eine gemeinsame Initiative zur Bändigung der Banken vorstellen. Das gemeinsame Ziel, Schwarz-Gelb abzulösen, schweißt zusammen. Doch wie ziemlich beste Freunde wirken die beiden bei ihrer Premiere nicht.

Der Auftritt ist ein Warmlaufen für den rot-grünen Wahlkampf: Statt SPD-Troika präsentiert sich hier nun ein rot-grünes Duo. Offizieller Anlass: Ein gemeinsamer Antrag von Sozialdemokraten und Grünen, mit dem die Oppositionsparteien die Bändigung der Banken vorantreiben wollen: Ein EU-Bankenfonds mit bis zu 200 Milliarden Euro Kapital soll aufgebaut werden, eine Abwicklungsbehörde für große systemrelevante Banken aufgebaut werden.

Mit dem Thema Finanzen wollen beide punkten. Der SPD-Mann ist seit seinen Bundesfinanzminister-Zeiten als Fachmann und Krisenmanager anerkannt. Trittin hat sich im letzten Jahr eingearbeitet - Vizekanzler und Finanzminister, so sieht der Traum des grünen Frontmanns aus. Wie für den 65-jährigen Steinbrück ist auch für den 58-jährigen Trittin die Bundestagswahl 2013 die wohl letzte Chance, noch einmal in die Regierungsverantwortung zu gelangen.

Die Chance wollen beide nicht verspielen: Als Steinbrück von einer italienischen Journalistin zu den Comeback-Plänen Silvio Berlusconis gefragt wird, spricht er davon, dass er "Fettnäpfchen" an diesem Tag mal vermeiden wolle.

Steinbrück und Trittin bemühen sich sichtlich, alle Untiefen zu umschiffen. Dazu zählen auch alle Fragen nach dem Kräfteverhältnis von Rot und Grün und dem Umgang miteinander. Die Vergangenheit ist durchaus belastet: Der SPD-Kanzlerkandidat hatte in seiner Zeit als NRW-Ministerpräsident den grünen Partner oft massiv unter Druck gesetzt, Gerhard Schröder seinen grünen Partner Joschka Fischer schon vor der Wahl mit einem Koch-und-Kellner-Vergleich gedemütigt. Trittin sagt jetzt: Beide Seiten hätten inzwischen gelernt, dass es doch Schlimmeres als Rot-Grün gebe. Den Umgangston in der schwarz-gelben Koalition mit wechselseitigen Beschimpfungen als "Wildsau" und "Gurkentruppe" etwa. "So schlimm war es meiner Erinnerung nach nicht mal in NRW", kann er sich einen Seitenhieb auf seinen Partner zur Linken nicht verkneifen.

Derweil gibt es neue Negativschlagzeilen: Nach dem Zwischenhoch vom Sonntag mit der Wahl Steinbrücks zum Kanzlerkandidaten holt diesen wieder die Vergangenheit ein: Als gut dotierter Aufsichtsrat bei ThyssenKrupp erhielt er 170 000 Euro. Der Konzern macht aktuell fünf Milliarden Verlust und die Opposition fragt bereits, ob er seine Kontrollaufgaben vernachlässigt hat.

Die Hauptversammlung des Konzerns findet am 18. Januar statt - zwei Tage vor der Niedersachsenwahl.