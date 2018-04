Von Gil Yaron, RNZ Jerusalem

Jerusalem. Der Präsident des Europaparlaments Martin Schulz löste in Israel einen Eklat aus, als er in einer Rede vor der Knesset wagte die Frage zu stellen, ob Palästinensern im Westjordanland weniger Wasser zur Verfügung stehe als Israelis. Siedler waren empört, Premierminister Benjamin Netanjahu beschuldigte Schulz, Israel grundlos und auf der Basis falscher Fakten angeklagt zu haben. Doch wie steht es wirklich ums Wasser im Westjordanland, und wer ist an Versorgungsmängeln schuld?

Wer durch das von Israel besetzte Westjordanland reist, kann leicht israelische Siedlungen und arabischer Dörfer von weitem unterscheiden, nicht nur an der Bauweise. Siedlungen sind voller Bäume und Blumen, während durch arabische Ortschaften der Staub weht.

Der Ursprung dieses Unterschieds ist auf den Dächern zu sehen: Auf israelischen Häusern stehen runde, weiße Tonnen - Durchlauferhitzer, die das Wasser mit Solarkraft heizen. Auf palästinensischen Dächern sucht man danach vergeblich. Hier sieht man schwarze Plastiktonnen - Wasserspeicher für die Zeit, in denen mal wieder die Versorgung brachliegt: "Jeden Sommer ist es schlimmer als im Vorjahr", berichtet Juliert Banura, eine 35 Jahre alte Mutter von Zwillingen aus Beit Jala, einem Vorort der palästinensischen Stadt Bethlehem, "Manchmal haben wir 10, 15 oder 20 Tage kein Wasser, manchmal sogar zwei Monate lang nicht." Eines steht außer Zweifel: Aus palästinensischen Wasserhähnen kommt letztendlich weniger Wasser als aus israelischen.

Was jedoch der Grund dafür ist, und welches Ausmaß das Problem hat - darüber streiten sich Israelis und Palästinenser. Die Differenz hängt davon ab, welcher Statistik man Glauben schenken will. Wer den Pro-Kopf-Verbrauch in den besetzten Gebieten errechnen will, muss erst einmal wissen, wie viele Palästinenser dort überhaupt leben. Genau weiß das niemand, Schätzungen sind oft politisch motiviert. So wollen die Palästinenser rund eine Million mehr Bewohner im Westjordanland wissen als die Siedler.

Und wieviel Wasser nutzen die Bewohner? Laut einer Studie der Weltbank vom Jahr 2009 standen Palästinensern 2007 rund 123 Liter Wasser pro Tag zur Verfügung, weitaus mehr als die 17 Liter, von denen Schulz sprach. Auch die Uno-Organisation für humanitäre Angelegenheiten (OCHA) gab den palästinensischen Wasserverbrauch 2012 mit 70 Liter pro Kopf und Tag an. Israelis hatten laut beiden Berichten Zugang zu vier mal mehr Wasser.

Das Hauptproblem liegt jedoch außerhalb der großen Städte: 113.000 Palästinenser sind noch immer nicht ans Wassernetz angeschlossen, davon 50.000 in den C-Gebieten - also den Teilen des Westjordanlands, die ausschließlich von Israel kontrolliert werden. Hier nutzen Menschen in manchen Fällen nur etwa 20 Liter am Tag. Um Wasser zu haben, müssen Menschen es hier in Zisternen horten, oder im Sommer in Lastern antransportieren.

Die Ursachen dieser Diskrepanz sind heiß umstritten. So weisen Israelis auf das marode palästinensische Wassernetz hin: Rund ein Drittel des Wassers versickert ungenutzt. Israelis haben viel Wasser, auch weil sie Weltmeister in der Wiederverwertung von Grauwasser sind: Israel nutzt rund 80 Prozent jedes Liters Trinkwasser ein weiteres Mal. Außerdem entsalzen die Israelis hunderte Millionen Kubikmeter Meerwasser - Palästinensern steht diese Option nicht offen.

Israel erklärt, dass man Palästinensern viel mehr Wasser gebe als vereinbart. Das Abkommen von Oslo von 1995 regelt bislang die Verteilung dieser Ressource. Demnach kann Israel sich brüsten, den Palästinensern 70 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr zu geben, weitaus mehr als die 23,6 Millionen, zu denen es verpflichtet ist. Doch der Vertrag sollte nur fünf Jahre gelten, ein Folgeabkommen wurde nie ausgehandelt.

So sind Israels Argumente nur die halbe Geschichte. Die Besatzung verhindert eine eigenständige Entwicklung des palästinensischen Wasserhaushalts. Palästinenser bemängeln, dass die Oslo-Verträge längst überholt sind.