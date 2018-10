Keine Feinschmeckerküche: An Schulen im Südwesten wird Mensaessen wenig nachgefragt und ist zudem am teuersten in ganz Deutschland. Foto: dpa

Von Sascha Meyer und Stefanie Järkel

Berlin/Stuttgart. Wenn es in der Schule nur Lieblingsgerichte gäbe, wäre der Essensplan wohl ganz klar: Nudeln, Pizza, Pfannkuchen und Pommes frites. Ernährungsexperten aber raten zu ausgewogenen, fleischarmen Mahlzeiten - und zu entspannter Atmosphäre. Der Alltag in vielen Ganztagsschulen, von denen es in Deutschland immer mehr gibt, sieht jedoch noch anders aus. Das ergab jetzt eine große Studie.

Das Schulessen ist in vielen Schulen straff organisiert. Die meisten Einrichtungen lassen sich die Mittagsmahlzeiten liefern. 60 Prozent bekommen "Warmverpflegung", also fertig zubereitete Speisen aus einer Zentralküche, die in Thermobehältern transportiert werden.

Fast immer müssen Eltern und Schüler das Essen im Voraus bestellen, teilweise vier bis sechs Wochen vorher. Im bundesweiten Schnitt kostet ein Mittagessen 2,83 Euro in Grundschulen und 3,05 in weiterführenden Schulen, manche Schulträger geben Zuschüsse dazu. Baden-Württemberg ist mit durchschnittlich 3,42 Euro bei weiterführenden Schulen Spitzenreiter. An Grundschulen kostet das Essen im Südwesten im Schnitt 3,10 Euro.

Allerdings spielt Schulessen im Ländle eine geringe Rolle, wohl wegen der noch niedrigen Zahl an Ganztagsschulen. Beispiel Grundschule: Im Jahr 2012/2013 waren nur 15,8 Prozent der Grundschulen Ganztagsschulen; und an jenen, die einen Mittagstisch anbieten, nehmen nur ungefähr 40 Prozent der Schüler Platz. Zum Vergleich: Beim Spitzenreiter Bremen sind es 94 Prozent der Schüler.

Für eine gesunde Ernährung, die auch Übergewicht bei Jungen und Mädchen vorbeugt, gibt es als Empfehlung einen Qualitätsstandard der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Demnach sollte es immer Gemüse und Salat geben und kalorienarme Getränke wie Wasser. Jedes Mal dabei sein sollten auch Getreide und Kartoffeln in abwechselnden Varianten, also zum Beispiel eine Reispfanne, Klöße oder Couscous.

Der Empfehlung, nur zweimal pro Woche Fleisch zu essen, entsprachen aber 78 Prozent der bundesweit untersuchten Speisepläne nicht, wie die Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaften herausfand. Die Forscher prüften insgesamt 760 Pläne von Schulen.

Als Schwachstelle gilt die Anlieferung des warmgehaltenen Essens. Wenn Spinat oder Blumenkohl über mehrere Stunden transportiert und in der Schule bereitgehalten werden, veränderten sich schon einmal Farbe, Geruch und Konsistenz, sagt Studienleiterin Ulrike Arens-Azevedo. "Einfach nur eklig", schrieb ein Schüler in einen Fragebogen. Auch die Essensatmosphäre ist oft nicht optimal. Dabei hängt viel davon ab, überhaupt in Ruhe essen zu können. Die Mittagspausen dauern aber gerade einmal bei 39 Prozent der Schulen wie empfohlen länger als 45 Minuten. In 29 Prozent der Fälle haben die Kinder sogar nur 20 bis 30 Minuten, ehe es mit Unterricht oder Freizeitangeboten weitergeht.

So viele Gedanken wie die Ernährungswissenschaftler machen sich die Kinder natürlich nicht. Dabei sind sie die Kunden des "Restaurants Schule". Für die Studie wurden mehr als 12.000 Schüler befragt - und verteilten recht freundliche Noten. Insgesamt bekamen die Mittagessen die Note "2-", wobei die Note Sechs fehlte. Auch 60 Prozent der befragten Eltern halten die Angebote für "gut" oder "sehr gut", 27 Prozent für "weniger gut" oder "eher schlecht".

Wie kann das Angebot verbessert werden? Die DGE Baden-Württemberg vermittelt freiberufliche Praxisbegleiter für Kita- und Schulverpflegung. Die Architekten, Ernährungsprofis und Hauswirtschafter beraten die Schulen beim Bau der Mensen, der Gestaltung, dem Essensangebot und der Abrechnung. Knackpunkt ist die Akzeptanz der Mensa. Gerade für viele Jugendliche gelte nach wie vor: "Mensa ist uncool", sagt die zuständige Sachbearbeiterin bei der DGE, Katrin Bergen. Wichtig seien deswegen auch ansprechende Räumlichkeiten. Empfehlenswert sei zudem, dass die Lehrer als Vorbilder in der Mensa essen gingen. CSU-Minister Christian Schmidt, zuständig für Landwirtschaft und Ernährung, wirbt dafür, bei Ausschreibungen DGE-Qualitätsvorgaben verbindlich zu machen.