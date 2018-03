Von Sara Lemel und Marco Mierke

Jerusalem. (dpa) Die Lesebrille auf der Nase und einen großen Stift in der Hand sitzt Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vor seinem Redetext, mit dem er Geschichte machen will. Wenige Tage vor dem Abflug in die USA ließ er sich beim Schreiben der Ansprache für den amerikanischen Kongress filmen. Die Bilder sollen zeigen, wie ernst Netanjahu den Auftritt an diesem Dienstag nimmt. Doch für US-Präsident Barack Obama ist der Besuch des Israelis ein höchst unwillkommenes Schauspiel. Einen Termin im Weißen Haus bekommt Netanjahu nicht, die höchsten Regierungsvertreter gehen ihm aus dem Weg. Offiziell heißt es, man wolle den Eindruck vermeiden, sich kurz vor der israelischen Parlamentswahl in die Innenpolitik des Landes einzumischen. Doch in Wahrheit ist Obama zutiefst erbost, weil Netanjahu ihn mit der Rede im Kongress unverhohlen politisch und diplomatisch angreift.

Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, John Boehner, hat ihn einfach hinter dem Rücken Obamas eingeladen, um über die Bedrohung durch das iranische Atomprogramm zu sprechen. Netanjahu will die Gelegenheit nutzen, die Verhandlungen der fünf UN-Vetomächte sowie Deutschlands mit dem Iran zu kritisieren.

Der frühere Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad, Meir Dagan, kritisierte Netanjahus Vorgehen in der Iran-Frage scharf. Er habe Israel damit "den schwersten strategischen Schaden zugefügt", sagte Dagan, der das iranische Atomprogramm ebenfalls als existenzielle Bedrohung ansieht. "Unser Ansehen in der Welt ist im Moment nicht so gut - wir sollten nicht unsere Beziehung mit unserem wichtigsten Verbündeten untergraben." Auch in Amerika sehen das viele so. Obamas Sicherheitsberaterin Susan Rice nennt Netanjahus Verhalten "destruktiv". "Für mich ist das eine Beleidigung des Präsidenten der Vereinigten Staaten", sagt der demokratische Abgeordnete Greg Meeks. Kommentatoren sprechen vom endgültigen Bruch zwischen zwei Männern, die sich ohnehin nie mochten. Das ist gravierend, bezeichnen sich beide Länder doch gegenseitig als engste Verbündete.

Umso schwerer wiegt ein Vorwurf, den ein meist gut informierter Autor der "Washington Post" erhob: Netanjahu soll geheime Bestandteile eines möglichen Abkommens des Westens mit dem Iran einfach an die israelische Presse gegeben haben. Dabei soll er bewusst auch Fehlinformationen gestreut haben. Das Weiße Haus habe daraufhin den Informationsaustausch mit Israel über die Verhandlungen gestoppt.

Die gehen indes unentwegt weiter. Ebenfalls am Dienstag trifft sich dafür US-Außenminister John Kerry mit seinem iranischen Kollegen Mohammed Dschawad Sarif im schweizerischen Montreux. Netanjahu wolle mit der Rede eine Einigung sabotieren, meinte Sarif am Samstag. Netanjahu betont allerdings angesichts der scharfen US-Kritik, keineswegs eine Konfrontation mit Obama zu suchen. Ziel seiner Ansprache sei es vielmehr, vor den großen Gefahren eines "schlechten Abkommens" bei den Atomverhandlungen zu warnen. Der Vorschlag, der Teheran gegenwärtig vorliege, sei "sehr gefährlich für Israel und gefährlich für die Region und den Weltfrieden". Aus Netanjahus Sicht würde der Vorschlag es Teheran ermöglichen, binnen kurzer Zeit eine erste Atombombe zu bauen. Es sei seine "heilige Pflicht", mit seiner Rede gegenzusteuern.

Nach einer Meinungsumfrage des Zweiten Israelischen Fernsehens sind jedoch mehr als die Hälfte der Israelis gegen seine Ansprache. Von vielen wird die Reise als unlauterer Wahlkampf gesehen. Das Zentrale Wahlkomitee hat daher entschieden, dass die Ansprache vor dem Kongress in Israel nur mit fünfminütiger Verzögerung übertragen werden darf. Äußerungen, die eindeutig dem Wahlkampf dienen sollen, könnten so von Nachrichtenredakteuren noch zensiert werden.