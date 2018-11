Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG (l-r), Matthias Müller, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, Matthias Wissmann, Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA) und Harald Krüger, Vorstandsvorsitzender der BMW AG äußern sich am 02.08.2017 in Berlin im Verkehrsministerium bei einer Pressekonferenz nach dem Diesel-Gipfel. Foto: dpa

Von Andreas Herholz und Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. Um 17.19 Uhr ist das lange Warten endlich vorbei: Politik und Autobosse haben sich nach mehr als fünf Stunden geeinigt. Der Diesel-Gipfel endet mit einem Minimal-Konsens. Doch hinter den Kulissen hatte es mächtig gekracht und geknirscht. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks macht ihrem Unmut Luft: Bei der Autoindustrie sei "noch zu wenig Einsicht und Demut" zu spüren. Die Hersteller seien erst "auf dem Weg zu verstehen, dass es einiges wiedergutzumachen gibt". Von einer "neuen Vertrauenskultur" spricht auch Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). Man habe sich auf "Sofortmaßnahmen und weitergehende Vereinbarungen" verständigt.

"Freiwillige" Software-Updates für 5,3 Millionen Fahrzeuge, ein klares Nein zur verpflichtenden Motorenumrüstung der Diesel-Stinker von den Autobossen. Kein Durchbruch gestern im Ringen um saubere Luft, kein starker Auftritt von Dobrindt nach dem Marathon-Dieselgipfel in Berlin.

Man wolle nicht den Eindruck erwecken, "damit ist alles gelöst", erklärt Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU). Wenn notwendig, werde man "nachjustieren". Dennoch habe man einen "beachtlichen Fortschritt" erzielt. Es sei der "Beginn einer Vorwärtsstrategie". Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann stimmt in den Chor der vorsichtigen Optimisten ein: Es sei ein "ordentliches Ergebnis" und ein "Schritt aus der Vertrauenskrise" gemacht worden. Zugleich geißelt der Grünen-Politiker den Widerstand der Autobosse gegen nachhaltige Motorumrüstungen.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) räumt ein, dass es keinen Durchbruch gegeben habe. "Das kann heute nur ein Anfang sein", sagt er in die Kameras. Die Konzerne hätten sich bereit erklärt, alte Diesel-Stinker möglichst aus dem Verkehr zu ziehen. Es sei auch darüber gesprochen worden, Umstiegsprämien anzubieten für Halter, die einen sauberen Neuwagen kaufen wollen.

Schon vor dem Gipfel-Auftakt kam es zum Eklat: Greenpeace-Aktivsten hatten die Fassade des Bundesverkehrsministeriums erklommen, ein Großbanner gehisst: "Willkommen in Fort NOx!" - NOx steht für Stickstoffoxid, der gefährliche Schadstoff der Dieselstinker. Rund 250 Demonstranten waren vor den Sitz von Bundesverkehrsminister Dobrindt (CSU) gezogen, forderten ein Ende des Kuschelkurses gegenüber der Industrie. Plötzlich wird der Gipfel ins Bundesinnenministerium verlegt. Wollten sich Dobrindt und die Autobosse vor den Aktivisten verstecken, vor der Wut der Bevölkerung in Deckung gehen? Im Verkehrsministerium winkt man ab, aus Platzgründen sei der Gipfel verlegt worden. Aktivisten und Journalisten fühlen sich an der Nase herumgeführt. Ein merkwürdiges Katz-und-Maus-Spiel im Regierungsviertel.

Am Nachmittag dann prescht plötzlich der Verband der Automobilindustrie vor, geht mit Ergebnissen an die Öffentlichkeit, lange bevor die Beratungen beendet sind, und schafft Fakten: Mehr als fünf Millionen Automotoren sollen mit neuer Software ausgestattet und so sauberer werden, weniger Stickoxyd ausstoßen. Ein freiwilliges Angebot sei das, schließlich sei man nicht dazu verpflichtet.

Die Hersteller würden die Kosten übernehmen. Der Schadstoffausstoß werde so um 25 bis 30 Prozent verringert, versichern die Hersteller. Experten bezweifeln dies. Die von der Politik geforderten Umrüstungen der Motoren, Veränderungen nicht nur an der Software, sondern auch an der Hardware, wird es zunächst nicht geben, lediglich einen Prüfauftrag. Kein Wort von den Autobossen zur Hardware-Umrüstung.

"Die Automobilindustrie ist sich bewusst, dass sie erheblich an Vertrauen verloren hat", gab sich der Verband der Autobauer (VDA) vor dem Treffen noch selbstkritisch. Später dann am Verhandlungstisch sei davon nichts mehr zu spüren gewesen, berichten Teilnehmer des Treffens später. Dicke Luft beim Autogipfel, beide Seiten hätten mit harten Bandagen gekämpft. Die Verhandlungen seien "mühsam" gewesen und alles andere als rund gelaufen. Die Stimmung im Saal sei zeitweise "eisig" gewesen.

Der große Diesel-Showdown in der Hauptstadt, massiver Druck im Vorfeld, Vorwürfe an die Autobauer - und dann nur ein Minimalergebnis, das weit hinter den Forderungen von Fachleuten und Umweltpolitikern zurückbleibt. Neben den Software-Updates wird es einen Fonds zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität in den Städten geben. BMW, Daimler und VW wollen sich beteiligen - auch das freiwillig.

Grünen-Chef Cem Özdemir wirft Dobrindt einen Kotau vor den Autobossen vor, der Verkehrsminister stelle die Industriepolitik über den Gesundheitsschutz. Bundesumweltministerin Hendricks, die Software-Updates zuvor nur als einen "ersten Schritt" bezeichnet hatte, lenkt plötzlich ein, akzeptiert den Kompromiss mit Software-Updates. Das sei "keine Milde" gegenüber den Konzernen. Zur Hardware-Umrüstung gebe es noch technische Fragen, die geklärt werden müssten. Der Versuch, das Gesicht zu wahren, nicht als ohnmächtig und zaghaft dazustehen.

Klar ist am Mittwochabend: Den Startschuss für die große Verkehrswende hat es nicht gegeben, die Möglichkeit, die Industrie zu mehr Anstrengungen zu bringen, für saubere Luft zu sorgen, wurde vertan. Ob es bald doch zu Fahrverboten kommen wird, weil die Grenzwerte weiter überschritten werden, bleibt die große Frage. Der Gipfel soll Luft verschaffen, die Krise bis zur Bundestagswahl eindämmen und aus dem Wahlkampf halten. Vor allem die Grünen wittern nun ihre Chance, die Große Koalition unter Druck zu setzen mit der Forderung nach einem Aus für den Verbrennungsmotor zu punkten.