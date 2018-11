Von Peter W. Schroeder, RNZ Washington

Washington. Die US-Justiz greift bei der Todesstrafe auf ein "probates Mittel" aus Wildwestzeiten zurück: Nachdem die EU ein Lieferverbot des Narkosemittels Pentobarbital für die Giftspritzen amerikanischer Henker verfügt hatte und in der vergangenen Woche im US-Bundesstaat Ohio eine Hinrichtung mit einem hausgemachten Giftcocktail zu lange dauerte, wollen die Staaten Missouri und Wyoming Todeskandidaten künftig wieder erschießen lassen. Entweder von Erschießungskommandos oder auf die chinesische Art mit "unerwarteten Genickschüssen".

Die Brüsseler EU-Behörde hatte das Ausfuhrverbot damit begründet, dass die europäische Staatengemeinschaft keine Beihilfe beim Vollzug der Todesstrafe leisten wolle. Um das Verbot zu umgehen, hatten mehrere Justizverwaltungen der 37 US-Bundesstaaten, in denen noch Hinrichtungen praktiziert werden, das in Europa als Narkosemittel hergestellte Pentobarbital "für die medizinische Versorgung von Schwerkranken" bestellt.

Nach dem Bekanntwerden dieser Aufträge hatte die EU-Behörde für den Fall eines weiteren Pentobarbital-Einsatzes beim Töten von Gefangenen mit einem kompletten Lieferstopp an US-Krankenhäuser gedroht. In diesem Fall hätten zahlreiche notwendige Operationen abgesagt werden müssen.

Seitdem suchen die US-Behörden fieberhaft nach einer neuen Giftmischung. Bei der Hinrichtung des wegen Mordes zum Tode verurteilten Dennis McGuire in der vergangenen Woche in Ohio benutzte der Henker eine Mischung aus Midazolam und Hydromorphone, die in den USA zur Tötung von Haustieren verwendet wird. Statt des erwarteten "schnellen Sterbens" musste der Todeskandidat bei weitgehend vollem Bewusstsein einen mehr als 15 Minuten langen Todeskampf erdulden.

Nach dem missglückten Giftexperiment in Ohio haben die US-Justizverwaltungen die Hoffnung aufgegeben, auf die Schnelle ein neues Gift zur "humanen Tötung" zu finden. Da in den entsprechenden Landesgesetzen Hinrichtungen in der Gaskammer, auf dem Elektrischen Stuhl und am Galgen nicht mehr vorgesehen sind, wurden in den Parlamenten von Missouri und Wyoming umgehend Gesetze zu Hinrichtungen durch Erschießen eingebracht. Bereits seit zwei Jahren wird ein entsprechendes Gesetz in Florida debattiert.

Hinrichtungen durch Erschießen sind in den USA bislang lediglich in Utah erlaubt. Auf diese Weise wurde 1977 Gary Gilmore getötet, 1996 John Albert Taylor, und im Juni 2010 Ronnie Lee Gardner. Vor der Einführung der Giftspritzen sind in den USA etwa 1300 wegen Mordes oder Hochverrat verurteilte Täter vor Erschießungskommandos gestellt worden. Ersten Reaktionen zufolge können zahlreiche Amerikaner dem Erschießen von Verurteilten durchaus etwas abgewinnen. Als Begründung wird in einem Internet-Beitrag darauf hingewiesen: "Erschießen ist die ökonomischste Hinrichtungsart. Eine Gewehrkugel kostet nicht einmal einen Dollar".