Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Es war eine groß angelegte Aktion, koordiniert vom Bundeskriminalamt, unterstützt von der Eliteeinheit GSG 9. Die Polizei auf den Spuren einer bisher unbekannten rechten Terrorzelle: In den frühen Morgenstunden greifen die Ermittler gestern zu - in Bochum, in Hahnstätten in Rheinland-Pfalz und anderen Orten in fünf Bundesländern. "Oldschool Society" nennt sich die Gruppe auf ihrer "Facebook"-Seite im Netz, die unter Verdacht steht, sich "Sprengmittel" besorgt zu haben.

Stand ein Anschlag unmittelbar bevor? "Aus ermittlungstaktischen Gründen" könne man dazu keine näheren Auskünfte geben, heißt es aus Ermittlerkreisen. Dennoch sickerte gestern Nachmittag durch, dass schon für kommendes Wochenende ein Anschlag verabredet worden sei - die Kommunikation unter den Terrorismusverdächtigen war abgehört worden. Offenbar hatten es die Verhafteten - drei Männer und eine Frau - auf Moscheen, bekannte Salafisten und Asylbewerberunterkünfte abgesehen. Gestützt werde der Verdacht dadurch, dass in den Wohnungen der Festgenommenen "pyrotechnische Gegenstände mit großer Sprengkraft", Waffen sowie Schlagstöcke gefunden wurden, heißt es in Ermittlerkreisen.

Knapp vier Jahre nach dem Auffliegen des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU), der für mindestens zehn Morde verantwortlich gemacht wird, ist der Polizei offenbar gelungen, ein ähnliches Netzwerk zu zerschlagen. Genugtuung bei den Ermittlern, Zufriedenheit auch bei der Bundesregierung und den beteiligten Länderbehörden. "Das wäre eine erste Vereinigung nach der NSU, die dort aufscheint", erklärte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), als er vor den Kameras in Berlin die Polizeiliche Kriminalstatistik vorstellt.

Die Hinweise auf die mutmaßliche Terrorgruppe sollen von den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder gekommen sein. Im Internet hetzen die Mitglieder der Gruppe gegen Asylbewerber, Islamisten und Medien, machen aus ihrer rechtsextremen Gesinnung keinen Hehl. Auch über ein Wappen verfügte die Gruppe: Einen stilisierten Kampfpanzer, mit germanischen Runen und zwei Totenschädeln, versehen mit dem Spruch: "Eine Kugel reicht nicht". Als "Präsident" der Gruppe firmierte Andreas H. (56) aus dem bayerischen Augsburg, als "Vizepräsident" Markus W. (39) aus Borna in Sachsen. Ebenfalls Teil der Führungsriege soll Olaf O. (47) sein, den die Ermittler in seiner völlig verdreckten Wohnung in Bochum festnahmen. Die einzige Frau unter den Festgenommenen - Denise G. aus Sachsen (22) - zählte offenbar ebenfalls zum engsten Zirkel der Terrorgruppe.

Von Länderseite kam gestern Lob für die Ermittler. Der Staat habe unter Beweis gestellt, "dass er wehrhaft ist", erklärte Roger Lewentz (SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz und derzeit Chef der Innenministerkonferenz. Aufatmen bei den Verfassungsschützern. Zuletzt im Skandal um Pannen, Fehler und Versäumnisse bei den NSU-Ermittlungen war man schließlich dem Vorwurf ausgesetzt gewesen, auf dem rechten Auge blind zu sein.

"Die nun zerschlagene rechte Terrorzelle stand möglicherweise davor, eine ähnliche Entwicklung wie der NSU zu nehmen", erklärte Stephan Mayer (CSU), innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Man müsse mit terroristischer Bedrohung nicht nur aus dem Bereich des Islamismus rechnen, sondern selbstverständlich auch von rechts oder links: "Dass dabei offenbar Hinweise des Verfassungsschutzes eine entscheidende Rolle gespielt haben, zeigt, dass wir in einer wehrhaften Demokratie nicht auf unsere Nachrichtendienste verzichten können und wollen."