Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Interview mit Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) zum aktuellen Rechtsgutachten zur umstrittenen Pkw-Maut.

Die Einführung der Pkw-Maut in Deutschland soll von einer Senkung der Kfz-Steuer für deutsche Autofahrer begleitet werden - nach einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages ein klarer Verstoß gegen europäisches Recht. Ist das Rückenwind für Maut-Gegner wie Sie?

Ich fühle mich natürlich bestätigt. Erst einmal muss ich mir das Gutachten aber genau anschauen. Es zeigt offenbar, dass die Quadratur des Kreises nicht gelingen kann. Man kann keine Pkw-Maut einführen, die deutsche Autofahrer nicht zusätzlich belastet, ohne gegen EU-Recht zu verstoßen. Horst Seehofer will mit dem Kopf durch die Wand. Das wird ihm nicht gelingen.

Welche rechtlichen Probleme sehen Sie bei den Plänen des Bundesverkehrsministers?

Der Bund will auch auf Landes- und Kreisstraßen die Maut erheben - obwohl ihm diese Verkehrswege nicht gehören! Es ist geradezu grotesk, Einnahmen auf den Straßen der Länder erheben und gleichzeitig noch die Einnahmen haben zu wollen. Ich finde es absurd, dass Lkw von dieser Maut ausgenommen werden sollen. Von ihnen werden die größten Schäden auf Land- und Kreisstraßen verursacht. Aber sie sind weiter von der Maut befreit. Die Pkw-Fahrer zahlen die Zeche. Das ist ein großer Unsinn!

Werden SPD und Grüne die Maut-Pläne des Bundes im Bundesrat kippen?

Ich arbeite mit meinen Kollegen in den Ländern an einer Alternative. Mein größter Verbündeter ist dabei Michael Groschek aus Nordrhein-Westfalen. Wir wollen, dass die einstimmig beschlossenen Forderungen der Länderverkehrsminister endlich umgesetzt werden. Der Bund muss mehr Geld aus dem Haushalt für die nachholende Sanierung zur Verfügung stellen. Die Lkw-Maut sollte schnell auf alle Straßen ausgeweitet werden - und nicht so zögerlich wie vom Bundesverkehrsminister geplant. Außerdem sind die Länder der Meinung, dass es keine Pkw-Maut geben darf, die Autofahrer aus dem Ausland diskriminiert.

Werden die von SPD und Grünen regierten Länder auf keinen Fall zustimmen?

Wir in Baden-Württemberg haben dazu noch keinen formellen Kabinettsbeschluss. Aber: Wir sind gegen eine diskriminierende Pkw-Maut. Das gilt nicht nur für Grün-Rot in Baden-Württemberg, sondern nach meinem Eindruck auch für die rot-grünen Landesregierungen. Allerdings bleibe ich erst einmal noch vorsichtig: Ich habe schon oft genug erlebt, dass Kollegen in anderen Bundesländern aus Koalitionsräson oder Rücksichtnahme auf Parteifreunde in Berlin wieder einen Rückzieher gemacht haben.