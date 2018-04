Binding: Kritik an CDU. Archiv-Foto: Hoppe

Von Alexander R. Wenisch

Heidelberg. Die Koalition hat sich auf die Mietpreisbremse geeinigt. In Städten wie Heidelberg mit stark steigenden Mieten, soll bei Neuvermietungen ein Preisplus von maximal zehn Prozent möglich sein. Kritiker halten dies für sinnlos. Lothar Binding, Heidelberger SPD-Abgeordneter, und zudem in der Neckarstadt Vorsitzender des Mietervereins, ist auch nicht völlig zufrieden.

Herr Binding, wenn man sich die Absprachen zur Mietpreisbremse anschaut, hat man den Eindruck: Da gibt es mehr Ausnahmen als Regeln.



Die vereinbarten Regeln weisen in die richtige Richtung. Ich verspreche mir eine doppelte Wirkung. Der Anstieg bei Wiedervermietungen wird unmittelbar begrenzt und mittelbar wird die ortsübliche Vergleichsmiete gedämpft. Und ich erhoffe einen Bewusstseinswandel: Dass eine Wohnung keine Ware ist, sondern eine Voraussetzung für ein würdevolles Leben.

Es ist kein Geheimnis, dass die SPD mehr wollte. War mit der Union mehr nicht zu machen?



Das stimmt, wir wollten, dass Neubauten auch unter die Preisbremse fallen. Jetzt ist es so: Alle Häuser und Wohnungen, die nach dem Kabinettsbeschluss - also wahrscheinlich kommenden Mittwoch - fertiggestellt werden, gelten als Neubau und sind von der Mietpreisbremse ausgenommen. Bundespolitisch fällt das wenig ins Gewicht. Aber Heidelberg - wo mit den US-Konversionsflächen und der Bahnstadt in den kommenden Jahren besondere Dynamik zu erwarten ist - wird unter diesem von der CDU erzwungenen Kompromiss leiden.

Was ist die Begründung für die Ausnahme?



Investitionen in den Wohnungsbau sollen attraktiv bleiben - unabhängig von der Mietpreisbremse.

Kritiker sagen: Die Bremswirkung wird ausbleiben. Was macht Sie so sicher, dass die Mieten nicht weiter überdimensional steigen werden?



In ausgewiesenen Stadtvierteln wird die Preisbremse bei 90 Prozent der Wohnungen greifen. Das halte ich für eine nennenswerte Größe. Das wird den rauen Wind auf dem Markt mildern.

In einer Stadt wie Heidelberg: Wer wird von der Mietpreisbremse profitieren?



Alle, die gegenwärtig eine Wohnung suchen und im Bestand mieten wollen.

Wer weist Gebiete mit "angespanntem Wohnungsmarkt" aus, damit die Mietpreisbremse greifen kann?



Die Länder müssen dies per Verordnung tun. In der Praxis wird es wohl so sein, dass die Kommunen Gebiete vorschlagen, die unter die Mietpreisbremse fallen sollen.

Und was, wenn eine Stadt kein Interesse zeigt, weil auch hohe Mieten und teure Wohnungen Abnehmer finden?



Dann kann auch der Mieterverein aktiv werden und die Landesregierung motivieren. Und ich sage deutlich: Wenn sich in Heidelberg weder Stadtverwaltung noch Gemeinderat bewegen, werden wir als Mieterverein laut anklopfen.

Welche Stadtteile bieten sich Ihrer Ansicht nach in Heidelberg an?



Das haben wir noch nicht im Detail geprüft. Ich denke, es wäre sinnvoll, das gesamte Stadtgebiet, vielleicht sogar die angrenzenden Gemeinden, einzubeziehen. Das würde Verdrängungseffekte in günstigere Stadtteile und steigende Mieten im "Speckgürtel" verhindern.

Ein Problem in Heidelberg: Entmietung via Luxussanierung. Ihr Gesetz geht dagegen nicht vor - und fördert damit die hoch umstrittene Gentrifizierung attraktiver Stadtviertel.



Da haben Sie recht. Dieser negative Effekt wird vom Gesetz nicht erfasst. Aber: Wir haben die Mietpreisbremse ja zunächst auf fünf Jahre begrenzt. Danach wird das Instrument bewertet und gegebenenfalls neu justiert - dann vielleicht in einer anderen Koalition, die weitreichendere Regelungen möglich macht.