Von Klaus Tscharnke

Nürnberg. Mehr Offenheit gegenüber Zuwanderern fordert Kanzlerin Angela Merkel. "Es reicht nicht aus, ein Land zu sein mit einer hohen Migrationsquote, sondern wir müssen auch zu einem Integrationsland werden", sagte die CDU-Chefin beim Festakt zum 60-jährigen Bestehen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge am Mittwoch in Nürnberg. Integration stärke nicht nur den gesellschaftlichen Zusammenhalt. "Zunehmende Vielfalt bedeutet auch eine Bereicherung", unterstrich die Kanzlerin.

In Deutschland leben derzeit rund 16 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. "Für viele der Zuwanderer ist der Aufenthalt in Deutschland kein vorübergehendes Phänomen, wie wir das manchmal glaubten, sondern dauerhafte Realität", so Merkel. Die Integrationsanstrengungen müssten daher ihrer Ansicht nach verstärkt werden. Gute Ansätze sehe sie in den mehr als eine Million Integrationskursen, die das Bundesamt für Migration seit 2005 angeboten habe.

Mit den Integrationsbemühungen müsse sich Deutschland zugleich stärker für Migranten öffnen. Bei der Beurteilung von Migranten dürfe nicht länger die Herkunft eine Rolle spielen. Stattdessen müsse im Vordergrund stehen, welche Erfahrung und welches Wissen sie einbrächten und in welcher Weise Deutschland von ihnen profitieren könne. Bei den Integrationsbemühungen dürften allerdings auch nicht die Augen "vor den Schwierigkeiten verschlossen werden, die sich auf diesem Wege ergeben", gab Merkel zu bedenken.

Offenheit gegenüber qualifizierten Zuwandern sei auch schon wegen des demografischen Wandels in Deutschland erforderlich: "Wir werden weniger, wir werden älter und die Bevölkerungsstruktur wird vielfältiger werden", prognostizierte die Kanzlerin. Merkel sieht daher auch Unternehmen im Umgang mit ausländischen Stellenbewerbern verstärkt in der Verantwortung.

Mit Überraschung reagierte die Flüchtlingshilfsorganisation "Pro Asyl" auf Merkels Forderung, Deutschland zu einem Integrationsland zu machen. Allerdings: Während Merkel Zuwanderern die Hand reiche, beende Merkels Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) gerade die Integrationsprojekte für Flüchtlinge mit unsicherem Aufenthaltsstatus, kritisierte die Organisation.

Die Nürnberger Bundesbehörde war im Jahr 1953 mit der Übernahme der Genfer Flüchtlingskonvention gegründet worden. 1965 war sie zunächst in "Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge" umbenannt worden. Inzwischen firmiert die Bundesbehörde mit verändertem Aufgabenspektrum als Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Sie ist inzwischen auch für die Integration von ausländischen Zuwanderern zuständig.