Am 19. Oktober um 19.30 Uhr ist Heiner Geißler (85) zu Gast beim RNZ-Forum im Theater der Stadt Heidelberg. Warum der frühere Bundesminister und CDU-Generalsekretär Angela Merkel den Friedensnobelpreis verleihen würde, lesen Sie in unserem heutigen Interview, das Andreas Herholz führte.

Im Vatikan haben die Beratungen der Familiensynode begonnen. Was bedeutet Familie in der heutigen Zeit?

Familie ist die kleinste Gemeinschaft in unserer Gesellschaft, die auf Liebe und Vertrauen aufbaut. Die Familie erfüllt eine große gesellschaftspolitische Aufgabe. Sie ist aber, wie Luther gesagt hat, ein weltlich Ding. Die katholische Kirche irrt, wenn sie von einem unauflöslichen Sakrament ausgeht. Ehen können auch scheitern. Eine Ehe löst sich auf, wird nichtig, wenn die Partner sich aneinander vergreifen, wenn die Kinder verwahrlosen und die eigentlichen Aufgaben der Familie nicht mehr erfüllt werden.

Jesus hat gesagt, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Was würde Jesus heute den Teilnehmern der Familiensynode sagen?

Das von Jesus ausgesprochene Verbot der Scheidung war eine Forderung nach Gleichberechtigung der Frau und konnte sich damals nur an die Männer richten. Nur die Männer hatten das Recht, sich scheiden zu lassen. Jesus war ein Freund der Frauen und wäre mit der Diskriminierung und Beleidigung der Frauen durch heiliggesprochene Kirchenlehrer und Theologen nicht einverstanden gewesen. Das müsste die Synode auch zum Ausdruck bringen und endlich die volle Gleichberechtigung der Frauen anerkennen und alle diskriminierenden Dogmen wie das Zölibat und das Verbot der Priesterweihe für Frauen aufheben sowie die gesamte Sexualmoral katholischer Theologie von Grund auf revidieren. Wir leben schließlich nicht im Hindukusch.

Papst Franziskus warnt vor einer Kirche der verschlossenen Türen.

Der Papst will Barmherzigkeit und Liebe über die Dogmenhuberei stellen, die seit tausend Jahren in der Kurie herrscht. Papst Hadrian VI. hat schon vor 500 Jahren festgestellt, dass das Erzübel der Katholischen Kirche die Kurie sei. Viele Päpste sind an der Kurie gescheitert. Papst Franziskus will das ändern und hat eine Kommission zur Reform der Kurie eingesetzt. Durch das Zölibat werden viele Pfarrer zur Heuchelei verurteilt. In den vergangenen 40 Jahren haben, etwa 80 000 katholische Priester ihren Dienst aufgegeben, die meisten, weil sie heiraten wollten. Die Folge: Es gibt immer weniger Priester und Pfarrer. Dabei ließe sich dieser Mangel leicht beseitigen.

Droht nicht auch Papst Franziskus am Ende mit seinen Reformbemühungen zu scheitern?

Die ultrakonservativen Kräfte in der Kurie verschließen die Kirche gegenüber denjenigen, die besonders auf ihre Hilfe angewiesen sind. Sie wollen Geschiedene auch weiter allein lassen. Mehr als 35 Prozent aller Frauen über 35 Jahre haben laut einer EU-Studie schon einmal häusliche und sexuelle Gewalt erfahren müssen. Die Katholische Kirche darf nicht über die Schicksale solcher Frauen hinwegsehen.

Der Vatikan hat unmittelbar vor Beginn der Synode den polnischen Priester und Theologen Krzysztof Charamsa suspendiert, der sich als homosexuell geoutet hat. Ist das nicht eher ein Signal, das gegen Reformbereitschaft spricht?

Das ist eine berechtigte Frage. Dennoch: Diejenigen, die die Katholische Kirche reformieren wollen, können die Kirche auch nicht überstrapazieren. Es wäre besser, die Frage der Homo-Ehe und ihrer Anerkennung würde in einer späteren Synode behandelt. Das wäre eine kluge Entscheidung. Der Papst hat aber erst kürzlich die richtige Parole ausgegeben, dass man sich über diese Partnerschaften moralisch nicht erheben und kein Urteil erlauben soll. Darüber hinaus muss man sehen, dass Millionen Familien auch durch Flucht und Vertreibung gefährdet werden. Dazu müsste die Synode auch klar Stellung nehmen. Hier geht es um die Unantastbarkeit der Menschenwürde.

Vermissen Sie ein stärkeres Engagement und klare Worte der Katholischen Kirche in der Flüchtlingspolitik?

Die Kirche muss klar sagen, wem sie eigentlich näher steht: Faschistoiden Nationalkonservativen wie Viktor Orban in Ungarn, auch wenn er katholisch ist, oder christlichen Demokraten wie Angela Merkel. Auch CSU-Chef Horst Seehofer muss sich fragen lassen, ob ihm Orban näher ist als die Menschenwürde der Flüchtlinge. Wer jetzt das Asylrecht schleifen will und eine Obergrenze fordert, verstößt gegen das Grundgesetz. Außerdem ist die Nächstenliebe keine Gefühlsduselei und Gutmenschentum, sondern eine Pflicht, denen zu helfen, die in Not sind. Natürlich muss die Zuwanderung geregelt werden. Die ständige Behauptung einzelner Leute, die Deutschen könnten das nicht schaffen, ist nichts als eine unbewiesene Behauptung. Es geht nicht, dass man der Kanzlerin in den Rücken fällt, wenn sie Zehntausende von Flüchtlingen aus Ungarn einreisen lässt, um eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Hätte sie zuschauen sollen, wie diese Leute in Ungarn verrecken? Angela Merkel hätte den Friedensnobelpreis verdient.