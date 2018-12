Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Rainer Brüderle ballt die rechte Faust und reckt sie in die Höhe. "Auf in den Kampf", ruft er in den Saal. "Ab sofort ziehen wir den blau-gelben Kampfanzug an." Laute Stimme, starke Geste, tosender Beifall im Saal - die FDP bringt sich in Wahlkampfmodus und nominiert ihren Fraktionschef per Akklamation zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl. Brüderle als Mann für die Abteilung Attacke.

Sein Auftritt gestern im Berliner Hotel "Estrel", Finale eines turbulenten FDP-Parteitags: Die FDP dürfe den "Fuzzis" von SPD und Grünen nicht das Land überlassen. Brüderle keilt gegen Steinbrück, Trittin & Co. Doch wirkt er über weite Teile seiner Rede noch recht verhalten, hat nach der Sexismus-Debatte um seine Person offenbar noch nicht die richtige Wahlkampfform gefunden. Die Delegierten scheint das aber nicht zu stören: Sie feiern Brüderle mit Standing Ovations und, ja, auch Philipp Rösler.

Was für ein Bild: Schulterschluss zwischen den beiden einstigen Kontrahenten. Rösler - am Samstag mit 85,7 Prozent im Amt bestätigt - schenkt Brüderle einen blau-gelben Fußball, "damit du viele Tore schießt". Wer hätte das gedacht? Rösler - vor zwei Monaten ein Vorsitzender auf Abruf, für dessen Nachfolge bereits Brüderle gehandelt wurde - zelebriert sein Comeback und hält eine seiner besseren Parteitagsreden. Doch läuft für Rösler trotz seiner Wiederwahl längst nicht alles glatt auf diesem Parteitag: Das Murren über seinen Schwenk beim Thema Mindestlöhne ist bei den Delegierten kaum zu überhören. Der Parteitag vertagt das heikle Thema Lohnuntergrenze auf Mai. Und dann kommt es zu einem Wahlkrimi, in dessen Verlauf mit Daniel Bahr und Dirk Niebel zwei amtierende Bundesminister abgestraft und nicht ins Präsidium gewählt werden - ein Novum in der FDP-Geschichte.

Doch der Reihe nach: Ohne weitere Schwierigkeiten werden am Samstag Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und NRW-Landeschef Christian Lindner zu stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt. Schließlich verliert Birgit Homburger, Chefin der Südwest-FDP, in einer Kampfabstimmung knapp gegen Holger Zastrow aus Sachsen. Eine schwere Blamage für den bisher mächtigen Landesverband Baden-Württemberg - spontane Krisenbesprechungen in der Parteitagshalle.

Dann startet am späten Samstagabend der Dreikampf zwischen Gesundheitsminister Bahr, Entwicklungsminister Niebel und Parteirebell Wolfgang Kubicki. Niebel wird hinterher vom lustigen "Ministerversenken" sprechen. Rösler-Freund Bahr gibt den Loyalen und Kubicki ist der lachende Dritte. Er lästert über seinen einstigen Studienfreund Peer Steinbrück ("Was hat die arme Sau bloß aus seinem Leben gemacht?") und die "Stern"-Reporterin im Saal, die mit ihrem Artikel über Rainer Brüderle die Sexismus-Debatte entfacht hatte - woraufhin Bahr gegen Kubicki deutlich den Kürzeren zieht. Jetzt sind die Nordrhein-Westfalen enttäuscht, Bahrs Landesverband.

Röslers Plan ist damit nicht aufgegangen. Um die Komplett-Blamage für die Südwest-FDP zu verhindern, macht er sich schließlich dafür stark, dass Landeschefin Homburger den letzten Präsidiumsplatz erhält - was dann auch geschieht. Hätte der Parteichef die Wahl der Führung besser vorbereiten müssen? Ein Delegierter: "Was denn sonst?".