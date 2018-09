Von Nada Weigelt

Berlin (dpa) - Der Berliner Soziologe Dieter Haselbach hat vor zwei Jahren als Mitautor der Studie «Der Kulturinfarkt» für Aufsehen gesorgt. In der Diskussion um das jetzt geplante Freihandelsabkommen mit den USA (TTIP) wirft der Professor den Kulturverbänden in einem Gespräch mit der dpa Besitzstandswahrung vor. Sie schürten Angst vor dem Abkommen, nur um ihre Subventionen zu retten.

Halten Sie die Sorgen der Kulturszene für berechtigt?

Nein, überhaupt nicht. Wovor haben die eigentlich Angst? Bei uns gibt es Theater, die 90 Prozent ihrer Kosten von der öffentlichen Hand ersetzt bekommen. Und diese Theater haben jetzt Angst vor einem Konkurrenten, der seine Subventionen selbst bezahlt? Ich glaube, es geht um etwas anderes. Die Verbände wollen nicht, dass über unser Fördersystem diskutiert wird. Alles ist einzigartig und gut und soll auf ewig so bleiben, wie es ist. Und deshalb verbreiten sie jetzt eine panische Angst. Dabei ist doch im Verhandlungsmandat ausdrücklich festgeschrieben, dass die kulturelle Vielfalt erhalten und gefördert werden soll.

Könnte das Abkommen umgekehrt auch Chancen bergen?

Eine Chance würde der Kultur und auch der geförderten Kultur nur erwachsen, wenn sie sich endlich mal trauen würde, ihrer eigenen Reformfähigkeit zu trauen. Das heißt, die Ziele öffentlicher Förderung zur Diskussion zu stellen und die Förderung dann ordnungspolitisch sinnvoll zu organisieren. Wenn es wirklich darum ginge, Interessen zu vertreten, müsste man differenziert überlegen: Was sind denn unsere kulturpolitischen Werte? Was wollen wir zu welchem Zweck fördern? Aber genau das macht die Kulturszene nicht, im Gegenteil: Sie verweigert diese Diskussion. Sie besteht darauf, dass sie aus den Verhandlungen ausgenommen wird.

Für den Buchhandel könnte es aber wirklich Probleme geben ...

Im Moment ist es bei uns so, dass die großen Buchhändler große Rabatte bekommen, also eine Gelddruckmaschine haben, und die kleinen halten sich gerade mal so über Wasser. Die Befürchtung, Amazon könnte künftig den festen Buchpreis aus Wettbewerbsgründen anfechten und damit kippen, halte ich für abwegig. Wichtiger wäre es für unseren Buchhandel, mit dem amerikanischen Verlagswesen ein strategisches Bündnis gegen den Monopolisten Amazon zu schmieden. Man müsste sich also Verbündete suchen, statt Amazon mit den USA gleichzusetzen und sofort ins große anti-amerikanische Horn zu tuten.

ZUR PERSON: Prof. Dieter Haselbach, 59, ist ein deutscher Soziologe. Bekannt wurde er als Mitautor des Buches «Der Kulturinfarkt» (2012), das eine radikale Neuverteilung der öffentlichen Kulturförderung verlangt. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet er als Kulturberater und Kulturforscher. Er ist Managing Partner bei der Unternehmensberatung ICG Deutschland und Geschäftsführer des Zentrums für Kulturforschung.