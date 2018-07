SPD und CSU würden Kindergeld gerne deutlich erhöhen - Finanzministerium fürchtet Belastungen

Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Plötzlich soll alles ganz schnell gehen. Im vergangenen Jahr hatte die schwarz-rote Koalition noch gezögert und letztlich auf die eigentlich gebotene Kindergelderhöhung verzichtet. Damals wäre es wohl ein Plus von knapp zwei Euro pro Monat gewesen. Nun soll es deutlich mehr werden. Die Koalition ringt um die Gunst der Familien.

Zunächst bis zu zehn Euro, heißt es in Koalitionskreisen. In einem zweiten Schritt käme womöglich eine Erhöhung um weitere zehn Euro hinzu. "Wir wollen ein Gesamtpaket. Wenn es eine Kindergelderhöhung gibt, muss sie für die Familien auch zu spüren sein", erklärte Paul Leh᠆rieder (CSU), Vorsitzender des Familienausschusses des Bundestages, gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Der CSU-Mann setzt sich für eine stärkere Erhöhung bei Mehrkindfamilien ein. "Man sollte prüfen, ob eine stärkere Entlastung für Familien mit vier und mehr Kindern möglich wäre."

Mehr Geld für Familien? Bis Ende März soll entschieden werden. Die SPD will durchsetzen, dass neben Kindergeld und Kinderfreibetrag auch der sogenannte Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende sowie der Kinderzuschlag erhöht werden. Nach Informationen unserer Berliner Redaktion geht es darum in den Gesprächen innerhalb der Bundesregierung, insbesondere zwischen CDU-Finanzminister Wolfgang Schäuble und SPD-Familienministerin Manuela Schwesig.

Hintergrund der Debatte ist der neue Existenzminimumbericht der Bundesregierung, der gestern vom Kabinett beraten wurde. Demnach muss der steuerliche Kinderfreibetrag 2015 um 144 Euro auf 4512 Euro angehoben werden und 2016 schließlich auf 4608 Euro. Der Freibetrag deckt das verfassungsrechtlich geschützte Existenzminimum von Kindern ab (siehe RNZ-Lexikon). Dessen Erhöhung führt in der Regel auch zu einer Erhöhung des Kindergeldes. Bei einer Anhebung des Freibetrages um 144 Euro liefe es auf eine Erhöhung des Kindergeldes um vier Euro hinaus.

Darüber will die Koalition offensichtlich hinausgehen. Zuletzt war das Kindergeld 2010 angehoben worden - auf 184 Euro monatlich für das erste und zweite Kind, 190 für das dritte und für jedes weitere Kind auf 215 Euro.

Für Schäuble dürften die schwarz-roten Familienpläne teuer werden. Eine Erhöhung von Kindergeld & Co. kann schnell zur Milliarden-Mehrbelastung werden, denn ein Plus von einem Euro im Monat kostet laut Finanzministerium 200 Millionen Euro.

Franziska Brantner, Sprecherin für Kinder- und Familienpolitik der Grünen und Heidelberger Bundestagsabgeordnete, kritisiert die Politik Schäubles: "Anstatt sich weiter über die Auswirkungen der kalten Progression zu streiten, sollte die Koalition ihre Aufmerksamkeit darauf richten, die Verfassung einzuhalten und Familien und Alleinerziehende zu entlasten." Die verschleppte Erhöhung des Kindergelds für 2014 "muss sofort nachgeholt werden", fordert sie. Familien, die von Armut betroffen sind, müssten gezielt gefördert werden. "Dies betrifft insbesondere alleinerziehende Frauen."

"Wenn der Kinderfreibetrag erhöht werden muss, müssen wir auch diejenigen unterstützen, die davon nichts haben", erklärte Sönke Rix, familienpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Es gehe um ein Paket, das jetzt geschnürt werden müsse. Daher müssten auch das Kindergeld, der Kinderzuschlag und der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende erhöht werden. "Dafür sollten wir möglichst viel Geld in die Hand nehmen", fordert Rix.

In der SPD werden Kindergelderhöhungen kritisch gesehen. Hinter vorgehaltener Hand wird bereits an Peer Steinbrück erinnert, der 2008 als Finanzminister mit markigen Worten seine Skepsis zu Protokoll gegeben hatte. Eine Erhöhung um acht oder zehn Euro habe den Gegenwert "von zwei Schachteln Zigaretten oder zwei großen Pils", rechnete Steinbrück damals vor und kam zu dem Schluss: "Ich fürchte, das Geld kommt bei den Kindern in vielen Fällen nicht an."