Von Ira Schaible und Daniel Rademacher

Wiesbaden/Rom. (dpa) Wer in Deutschland allein mit weniger als 979 Euro netto im Monat auskommen muss, gilt nach der EU-Statistik als armutsgefährdet. Bei einer vierköpfigen Familie liegt die Grenze bei 2056 Euro im Monat. Nach dieser Rechnung sind 13 Millionen Menschen in der Bundesrepublik von Armut bedroht. Der Anteil an der Bevölkerung von rund 16 Prozent ist seit Jahren relativ stabil. Armutsforscher Hans-Ulrich Huster warnt jedoch: «Etwa die Hälfte davon hat keine Chance mehr, da rauszukommen.»

Was ist Armutsgefährdung?

Die Statistiker sprechen von «Armutsgefährdung» oder einem «relativen Armutsrisiko». Nach der Definition der EU-Statistik ist von Armut bedroht, wer von weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Bevölkerung seines Landes lebt. «Armut» ist nach Ansicht des Armutsforschers Christian Arndt «ein Zeichen dafür, dass etwas Wesentliches zum Wohlergehen fehlt». Dies betreffe aber nicht alle, die über ein Einkommen unterhalb der «Armutsrisikoschwelle» verfügten. «So ist dies sicher nicht der Fall für einen Studierenden mit geringem Einkommen, kann aber sehr wohl ein schwerwiegendes Problem für eine allein stehende Rentnerin sein.»

Wie schneidet Deutschland im EU-Vergleich ab?



Mit einer Armutsgefährdungsquote von 16,1 Prozent schneidet Deutschland 2013 im EU-Vergleich besser ab. Besonders hoch ist der Anteil der von Armut bedrohten Menschen in Griechenland (23,1 Prozent), Rumänien (22,4 Prozent) und Bulgarien (21,0 Prozent). Am niedrigsten ist das Armutsrisiko in der Tschechischen Republik (mit einem Anteil von 8,6 Prozent), Island (9,3 Prozent), den Niederlanden (10,4 Prozent) und Norwegen (10,9 Prozent).

Wer ist in der Bundesrepublik vor allem von Armut bedroht?

«Armut ist immer noch weiblich», sagt die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Ulrike Mascher. Frauen aller Altersgruppen sind stärker von Armut bedroht als Männer. Besonders betroffen sind Alleinerziehende und Frauen im Rentenalter. Und: Fast 70 Prozent der Arbeitslosen sind armutsgefährdet. Nach Einschätzung von Armutsforscher Hans-Ulrich Huster haben auch Menschen mit Migrationshintergrund und alleinlebende junge Leute unter 30 Jahren ein erhöhtes Risiko.

Steigt die Zahl der Armen in Deutschland?

Das Armutsrisiko hat nach Darstellung des Volkswirts und Armutsforschers Christian Arndt zwischen 1999 und 2005 stark zugenommen. Seitdem aber nicht mehr. In der seit 2008 erhobenen EU-Statistik stieg die Quote für Deutschland von 15,2 Prozent auf 16,1 Prozent. «Hier könnte man einerseits von einer Manifestation des Armutsrisikos sprechen. Die Botschaft ist aber die, dass das Armutsrisiko im Gegensatz zu einigen anderen Ländern nicht weiter zugenommen hat.» Armutsforscher Hans-Ulrich Huster stellt fest: «Die Reichen werden reicher. Das Einkommen der Armen sinkt relativ gesehen zu den Einkommen der mittleren und oberen Einkommensbezieher.»

Was fordern Fachleute?

Der für 2015 geplante Mindestlohn ist nach Einschätzung des Sozialverbands VdK und des Paritätischen Wohlfahrtsverbands ein richtiger Schritt. «8,50 Euro ist aber hart auf Kante genäht, das ist genau für einen Alleinlebenden die Armutsschwelle», sagt der Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Ulrich Schneider. Armutsforscher Hans-Ulrich Huster betont: «Nicht der Facharbeitermangel ist das Problem, sondern dass wir uns zu wenig darum kümmern, dass die Jugendlichen, die da sind, eine entsprechende Ausbildung bekommen.»

Wie sieht es konkret mit Kindern und Jugendlichen aus?



Das UN-Kinderhilfswerk Unicef hat in einem am Dienstag in Rom vorgestellten Bericht die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise auf das Leben von Kindern in den 41 wohlhabendsten Staaten untersucht. Das Ergebnis ist alarmierend: Seit Beginn der Krise 2008 sind rund 2,6 Millionen mehr Kinder unter die Armutsgrenze gerutscht. In diesen Staaten leben demzufolge geschätzt 76,5 Millionen Kinder in Armut. Besonders betroffen sind laut Unicef Länder in Südeuropa, im Baltikum, aber auch Island und Irland. Auch junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren trifft die Krise laut Unicef besonders hart. In mehr als drei Viertel der Staaten hat die Arbeitslosenquote in dieser Altersklasse zugenommen und teils sogar ein besorgniserregendes Niveau erreicht.

Wie muss man sich die Folgebn von Kinderarmut vorstellen?

Besonders gravierend ist die Situation zum Beispiel in Griechenland. Hier haben die Familien umgerechnet auf das Haushaltseinkommen seit 2008 etwa 14 Jahre an Fortschritt verloren. Viele Familien bräuchten Jahre, um auf das Vorkrisen-Niveau zurückzukehren, warnt Unicef. Kinder in Griechenland spüren die Krise nach eigenen Angaben durch fehlende Urlaube, familiäre Spannungen oder Arbeitslosigkeit der Eltern. Fünf Prozent gaben sogar an, es fehle Geld, um Nahrungsmittel zu kaufen. Städte und Kirchen haben mit der Einrichtung von Suppenküchen reagiert.

Welche Folgen kann das haben?

Unicef warnt die Regierungen davor, bei allen Spar- und Reformanstrengungen die Belange der Kinder zu vergessen. Das könne sich in der Zukunft bitter rächen. Der Präsident des Deutschen Kinderschutzbunds, Heinz Hilgers, sagt: «Arme Kinder haben kaum eine Chance im Bildungssystem.» Auch im sozialen Miteinander drohen Schwierigkeiten: Schon ein Kindergeburtstag oder eine Klassenfahrt führen laut Hilger zu Problemen, weil etwa Geld für ein Geschenk oder Taschengeld fehlt. «Da bleiben die Kinder dann lieber zu Hause.»