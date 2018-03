Von Gil Yaron, RNZ Jerusalem

Jerusalem. "Oh je, man schießt auf uns!", waren Said Faschafsches letzte Worte, bevor eine Explosion ihn in den Tod trieb. Der 36 Jahre alte Mann aus Haifa sprach gerade mit seinem Bruder am Handy. Da zündete ein Terrorkommando von drei Eindringlingen aus dem Sinai einen Sprengsatz direkt neben seinem Wagen. Erschrocken riss er das Lenkrad um und fuhr in einen Abgrund. Nach wenigen Minuten traf eine Kolonne der Golani-Brigade am Attentatsort 30 Kilometer südlich des Gazastreifens ein und nahm den Kampf mit den Angreifern auf: "Die drei Terroristen waren sehr gut ausgerüstet", sagte Armeesprecherin Oberst Avital Leibovicz später unserer Zeitung. Im Feuergefecht traf ein israelischer Soldat einen Sprengsatz auf dem Rücken eines Terroristen. Der explodierte und tötete zwei Angreifer. Ein drittes Mitglied der Terrorzelle entkam in den Sinai. Der Angriff macht eines klar: Israels erste Staatsgrenze, an der Frieden herrschte, ist zu einer Problemzone geworden.

Faschafsche war einer von rund 1500 Bauarbeitern, die gerade im Auftrag des Verteidigungsministeriums einen neuen Grenzzaun zwischen Israel und dem Sinai errichten. Ein Attentat, bei dem im vergangenen August ein Terrorkommando aus dem Sinai fünf Israelis tötete, war Anlass für den Beschluss, entlang der Grenze eine Barriere zu errichten.

Schon vor dem Sturz des ägyptischen Präsidenten Husni Mubarak war in der Pufferzone zwischen Ägypten und Israel ein Verlust zentraler Autorität erkennbar. Der Schmuggel von Waffen, Rauschgift und Menschen florierte. Doch seit der Revolution implodierte die Zentralgewalt völlig: Islamisten und Beduinen haben autonome Zonen eingerichtet, in denen sich auch die radikal-islamische Hamas aus dem Gazastreifen wohlfühlt.

Der Sinai, so sagte Israels stellvertretender Generalstabchef Yair Naveh vergangene Woche, ist "statt einer demilitarisierten Zone zu einer Terrorzone geworden." Und darin liegt genau das Problem: Ägyptens Grenzen sind für Gewalt vorerst nur in eine Richtung durchlässig, denn es bleibt undenkbar, die Souveränität Ägyptens anzutasten. Noch ist die Gefahr aus dem Sinai nicht groß genug, um eine Gefährdung des Friedensvertrags mit Kairo zu rechtfertigen.

Doch angesichts eskalierender Armut und innenpolitischen Spannungen hat Kairo andere Prioritäten als Israels Grenzsicherheit. Zudem könnte nach dem Wahlsieg Muhammad Mursis, dem Kandidat der Muslimbrüder, die Kooperation jäh enden. Zwar wird Mursi wohl kaum einen Krieg gegen Israel vom Zaun brechen. Er könnte jedoch versucht sein, durch das Unterlassen entschlossener Einsätze im Sinai dafür zu sorgen, dass Israels Südgrenze unsicher bleibt.