Von Gil Yaron, RNZ Jerusalem

Tel Aviv. Laut Erkenntnissen des israelischen Militärgeheimdienstes (MI) hat Syrien wiederholt Giftgas gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt. Damit wächst der Druck auf Washington, aktiv in Syriens Bürgerkrieg einzugreifen. US-Präsident Barack Obama hatte Präsident Baschar Assad wiederholt mit "Konsequenzen" gedroht, falls dieser Giftgas einsetze.

"Wir werden den Einsatz chemischer Waffen gegen das syrische Volk nicht hinnehmen", warnte US-Präsident Barack Obama erst vergangenen Monat. "Die Welt schaut zu, und wir werden dich zur Verantwortung ziehen", drohte er dem syrischen Präsidenten. Sein Außenminister John Kerry sagte am Dienstag auf einer Nato-Konferenz in Brüssel: "Wir sollten auch sorgfältig und gemeinsam überlegen, wie die Nato darauf vorbereitet ist, ihre Mitglieder vor einer syrischen Bedrohung zu schützen, darunter auch die mögliche Bedrohung durch Chemiewaffen." Er betonte aber auch: "Ich weiß noch nicht, was die Tatsachen sind." Israels Regierungschef Netanjahu habe ihm keine Belege für den C-Waffen-Einsatz bestätigen können.

Doch die Hinweise darauf, dass Assad längst seine eigenen Bürger nicht nur mit Gewehren, Artillerie und Mittelstreckenraketen, sondern auch mit Giftgas ermordet, mehren sich. "Laut unserer professionellen Einschätzung hat das Regime in mehreren Fällen tödliche chemische Waffen eingesetzt", sagte MI-Brigadegeneral Itai Baron am Montag auf einer Konferenz in Tel Aviv.

Rebellen bezichtigten das Regime in der Vergangenheit wiederholt, Giftgas eingesetzt zu haben. Doch lange schien dieser Vorwurf eher politisch motiviert als wahrheitsgetreu zu sein. Im Dezember 2012 wandelte sich das Bild. Damals kamen erstmals aus Homs glaubwürdige Berichte über den Einsatz von C-Waffen. Am 19. März beschuldigten sich die Opposition und Anhänger Assads gegenseitig, in Aleppo Giftgas eingesetzt zu haben. Fünf Tage später kam es in zwei Vororten von Damaskus offenbar wieder zum Einsatz von Giftgas, wieder machten die Streitparteien einander dafür verantwortlich. Mitte April berichteten britische Medien, Bodenproben aus Aleppo würden eindeutig Spuren von Giftgas aufweisen.

Berichte der US-Geheimdienste sind bislang bewusst vage gehalten: Es sei unklar, ob tödliches Giftgas oder nur chemische Reizstoffe zum Einsatz gekommen seien - wohl um Obama nicht zum Handeln zu zwingen.

Baron räumte nun mit der Doppeldeutigkeit auf: "Syrien verfügt über ein gewaltiges C-Waffen Arsenal, mehr als 1000 Tonnen Chemikalien, tausende Bomben, und viele Sprengkörper und Boden-Boden-Raketen, die man mit chemischen Waffen bestücken kann", sagte der Brigadegeneral. "Laut unserer Einschätzung hat Assads Regime seine C-Waffen eingesetzt, und setzt sie auch weiterhin ein." Dabei meine er "tödliche chemische Waffen". Welche Waffen? "Wahrscheinlich Sarin", so Baron. Das tödliche Nervengift wurde unter anderem beim Anschlag der Aum-Sekte in der U-Bahn von Tokio im Jahr 1995 verwendet.

Besonders "besorgniserregend" sei nun die Aussicht, so Baron, dass Syriens Arsenal in die Hände radikaler, islamischer Terroristen falle, die "keine normalen Kosten-Nutzen-Rechnungen anstellen" - also nicht abgeschreckt werden könnten.

Israel befürchtet nicht, dass Damaskus seine C-Waffen im Golan einsetzen könnte. Aber es will um jeden Preis verhindern, dass die Massenvernichtungswaffen in die falschen Hände geraten. Laut französischen Berichten operieren israelische Aufklärungsdrohnen bereits von jordanischem Luftraum aus über Syrien, um die Depots zu überwachen.

In Washington hingegen wächst angesichts des C-Waffen-Verdachts der Druck, sich aktiv in Syrien einzumischen oder einen erheblichen Verlust an Glaubwürdigkeit zu erleiden. Obama, dessen Nahostpolitik darauf ausgelegt war, US-Soldaten aus der Region herauszuhalten, könnte sich bald dazu gezwungen sehen, seine Drohung gegen Assad in die Tat umzusetzen.