Von Rasmus Buchsteiner

Berlin. Andrea Nahles (46) ist Bundesministerin für Arbeit und Soziales. Die gebürtige Mendigerin war von 2009 bis 2013 Generalsekretärin der SPD.

Frau Nahles, Sie wollen mehr Geld für Arbeitnehmer, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr oder nicht mehr voll arbeiten können. Was soll sich konkret ändern?



Wir verbessern die Erwerbsminderungsrente – und zwar bereits zum zweiten Mal in dieser Legislaturperiode. Die Zurechnungszeiten werden verändert. Bei der Berechnung der Erwerbsminderungsrente wurde lange so getan, als hätte der Bezieher bis zum 60. Lebensjahr mit seinem durchschnittlich verdienten Lohn weitergearbeitet. Das haben wir zu Beginn der Legislatur schon auf 62 Jahre erhöht. In Zukunft gehen wir sogar vom 65.

Lebensjahr aus.



Wie wirkt sich das aus?



Für den Einzelnen bedeutet das im Durchschnitt eine höhere Rente um bis zu sieben Prozent – bei einer Rente wegen voller Erwerbsminderung bedeutet dies eine weitere Verbesserung in Höhe von etwa 50 Euro. Das ist eine deutlich spürbare Verbesserung. Unsere Reform stellt alle besser, die ab dem 1. Januar 2018 neu in eine Erwerbsminderungsrente gehen. Die Mehrausgaben summieren sich bis 2030 auf 1,5 Milliarden Euro pro Jahr: Das kommt unmittelbar bei denen an, die es am nötigsten haben.



Aber nicht bei denen, die bereits jetzt Erwerbsminderungsrente beziehen. Ist das nicht unfair?



Rückenwirkende Verbesserungen im Rentenrecht führen schnell zu Milliardenmehrausgaben, die nicht mehr finanzierbar sind. Ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann. Aber das, was ich verspreche, mache ich auch. Ich freue mich, dass das Vorhaben nicht nur von den Gewerkschaften unterstützt wird, sondern auch von den Arbeitgebern.



War es das mit der Rentengesetzgebung für diese Legislaturperiode?



Wir werden am Mittwoch auch die Ost-West-Rentenangleichung im Kabinett beschließen. Damit haben wir in dieser Wahlperiode ein ganzes Bündel substanzieller Verbesserungen der Rente auf den Weg gebracht - von Rente mit 63 und Mütterrente bis zu Erwerbsminderungsrente und Renteneinheit. Das kann sich sehen lassen.



Die Angleichung der Renten in Ost und West sollte ursprünglich bis 2020 - 30 Jahre nach der Wiedervereinigung - vollzogen sein. Jetzt akzeptieren Sie Übergangsfristen bis 2025. Warum haben Sie hier nachgegeben?



Ich stehe voll und ganz zu diesem Kompromiss. Die Wirkungen sind durchaus ambivalent, das war immer klar. Für diejenigen, die jetzt bereits in Rente sind, ergeben sich sofort spürbare Verbesserungen. Für alle in den neuen Ländern, die jetzt noch im Berufsleben stehen, ergeben sich Nachteile.

Die bisherige Höherwertung der Ost-Löhne wird schrittweise abgebaut. Aber wenn wir den Übergang nun über einen längeren Zeitraum strecken, haben wir eine gute Balance zwischen Nachteilen und Vorteilen. Ein Vierteljahrhundert nach der Wiedervereinigung ist wirklich Zeit für ein einheitliches Rentenrecht in Ost und West.



Wieviel Verlierer gibt es eigentlich bei der Renteneinheit?



Die Umstellung erfolgt in sieben Schritten bis 2025. Wer jetzt in Rente geht, erhält Bestandsschutz. Alle Rentenansprüche, die durch die Höherwertung der Löhne im Osten zustande gekommen sind, bleiben erhalten. Und für die Generation der heute unter 45-Jährigen ist wichtig, dass im Osten bald bessere Löhne gezahlt werden. Durch den Mindestlohn hat es dort eine der größten Verbesserungen seit der Wiedervereinigung gegeben. Leider setzen viele Betriebe im Osten immer noch auf eine Niedriglohn-Strategie und wollen sich nicht nach Tarifverträgen richten.



Was wird eigentlich aus den Plänen für eine Solidarrente?

Geringverdiener, die lange gearbeitet haben, wollten Sie ja eigentlich besser stellen...

Wir haben im Koalitionsvertrag ganz klar vereinbart: Wer ein Leben lang gearbeitet hat, soll im Alter mehr als Grundsicherung erhalten. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit: Leistung muss sich lohnen - auch für Menschen mit niedrigeren Einkommen. Hier geht es um ein Kernversprechen unseres Sozialstaats. Mein Modell der Solidarrente sieht einen Aufschlag vor, der nach 35 Jahren Arbeit zu einer Rente führt, die zehn Prozent über der Grundsicherung liegt. Im letzten Koalitionsausschuss haben wir weitere Gespräche dazu verabredet. Die Gespräche laufen sehr schleppend. Ich befürchte, dass die Umsetzung der Solidarrente mit der Union in dieser Wahlperiode nicht mehr möglich ist. Wir werden das daher im nächsten Koalitionsausschuss erneut auf die Agenda setzen.



Was ist in den Verhandlungen mit der Union das Problem?



Ich habe ein gutes Konzept vorgelegt, das mit einem Aufschlag von zehn Prozent auf die Grundsicherung die jeweils unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in den Regionen berücksichtigt. CDU und CSU lehnen den Vorschlag ab, machbare Alternativvorschläge sind aber auch nie gekommen. Es fehlt offenbar der Wille, hier noch etwas voran zu bringen.



Wird die Rente damit zum großen Wahlkampf-Thema?



Wir wollen denjenigen, die 35 Jahre und mehr geschuftet haben, im Alter den Gang zum Sozialamt ersparen. Sie müssen am Ende mehr haben als jemand, der nicht oder - aus welchen Gründen auch immer - weniger gearbeitet hat. Überall, wo ich mein Konzept vortrage, erhalte ich viel Zustimmung - außer bei der Union. Ich werde weiter dafür streiten.



SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat ein Rentenkonzept angekündigt, mit dem das Rentenniveau von heute gesichert wird und das gleichzeitig eine Explosion des Beitragssatzes verhindert. Wie kann das funktionieren?



Nahles: In Anbetracht der demografischen Entwicklung wird es ganz ohne Beitragserhöhungen sicherlich nicht gehen. Martin Schulz und ich werden in den nächsten Wochen weiter Gespräche führen und ein Modell erarbeiten. Die Sicherung des heutigen Rentenniveaus steht dabei im Vordergrund. Wir wollen Renten-Ehrlichkeit. Deshalb gehört auch ein konkreter Finanzierungsvorschlag dazu.



Schulz will soziale Gerechtigkeit zum Oberthema machen. Zeichnet er angesichts immer neuer Arbeitsmarkt-Rekorde, Reallohn-Zuwächsen und starker Rentenerhöhungen nicht ein Zerrbild, wenn er behauptet, in Deutschland gehe es nicht gerecht zu?



Natürlich geht es uns in Deutschland besser als vielen anderen. Trotzdem gibt es Ungerechtigkeiten, die jeder spürt. Es ist ein Grundgefühl in der Gesellschaft. Anders wäre auch nicht zu erklären, was sich in den letzten Wochen bei den Zustimmungswerten der SPD getan hat. Wer aus den unteren Einkommensschichten kommt, schafft heute weniger häufig den Aufstieg nach oben als früher. Gleichzeitig nehmen leistungslos erworbene Vermögen erheblich zu. Das kann man meinem Armuts- und Reichtumsbericht entnehmen.

Darum kümmert sich die SPD. Und hier geht es im Übrigen nicht um Neiddebatten...



Wirklich nicht?



Das wachsende Gefühl sozialer Ungerechtigkeit werden wir weiter zum Thema machen. Nur ein Beispiel: Alle reden über Altersarmut. In den nächsten Jahrzehnten wird das in einigen Regionen - zumindest im Osten - eine Herausforderung, keine Frage. Das viel größere Problem haben wir aber aktuell bei der Kinderarmut. Wenn wir sehen, wie sich das verfestigt und die Armut in bestimmten Stadtteilen von Generation zu Generation weitergegeben wird, haben wir unsere Hausaufgaben noch nicht ausreichend gemacht. Über gute Lösungen müssen wir einen breiten gesellschaftlichen Dialog führen. Das gehört auf die Agenda.



Sie erleben die Kanzlerin im Kabinett aus nächster Nähe, Sie kennen Martin Schulz gut, verfolgen die Entwicklung genau. Erleben wir gerade den Anfang vom Ende der Kanzlerschaft Angela Merkels?



Meine Oma hat immer gesagt: Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber es sieht gut aus im Moment. (lacht).



Berauscht sich die SPD nicht sich zu sehr am „Schulz-Effekt“ und droht abzuheben?



Der SPD ist es viele Jahre nicht gelungen, aus dem Umfragetief herauszukommen. Jetzt herrscht Aufbruchsstimmung. Wir haben mit Martin Schulz einen Kandidaten, der mit seiner klaren Haltung die Leute erreicht.

Bei der Union bleiben wir Zuschauer einer zerrütteten Ehe. Es sind die eigenen Leute, die Angela Merkel nicht mehr tragen. Bei der SPD wäre das Land in besseren Händen, weil wir entschlossen und geschlossen sind. Frau Merkels Machtbasis ist eine Eisscholle, die vor sich hinschmilzt und inzwischen brüchig geworden ist.



Sie wären gerne wieder Arbeitsministerin, sollte die SPD wieder in Regierung kommen?



Arbeitsministerin ist eine tolle Aufgabe. Ich hätte noch jede Menge Ideen für die nächste Wahlperiode...