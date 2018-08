Von Antonio Pampliega

Mogadischu. (dpa) Die Vormittagssonne heizt Somalias Hauptstadt Mogadischu auf. Mohammed Muhudin Hassan blickt auf seine sehr mitgenommene Armbanduhr. Noch nicht mal 11 Uhr. Er starrt auf das Meer. Vom Horizont nähern sich langsam die Fischerboote, die von ihrer nächtlichen Fahrt zurückkehren. Am Ufer warten Jugendliche, ihre Hosen bis über die Knie hochgekrempelt. Sie bringen den Fang zum Markt.

Jeden Abend machen sich etwa 100 Boote auf den Weg zu den Fischgründen im Indischen Ozean. «Ich arbeite seit mehr als zwanzig Jahren in diesem Hafen und habe noch nie so viele Boote und Fischer hier gesehen», erzählt Hassan. Die Fischerei war nie ein wichtiger Wirtschaftszweig in Somalia. Doch das änderte sich, als sich Somalias Piraten plötzlich nach anderen Einnahmequellen umsehen mussten. Viele motteten ihre Kalaschnikow ein und packten die Netze aus.

Im April 2005 geriet Somalia ins Zentrum der Weltöffentlichkeit, als eine Gruppe moderner Piraten vor der Küste des ostafrikanischen Krisenlandes ein Schiff kaperte. Seitdem entführten die Piraten nach Angaben von Somalias Innenminister Abdullahi Godah Barre insgesamt 194 Schiffe, mehr als 3700 Seeleute befanden sich zeitweise in ihren Händen. Auf dem Höhepunkt der Pirateriewelle 2011 gab es 243 Kaperversuche.

Doch die Zeiten haben sich geändert. Aufgrund schärferer Bewachung der Schiffe und der EU-Anti-Piraten-Mission «Atalanta» können die Piraten nicht mehr einfach jeden vorbeifahrenden Öltanker in ihre Gewalt bringen. Die Regierung bot Piraten eine Amnestie an, viele akzeptierten. 2013 gab es weniger als zehn Angriffe, Tendenz fallend. In diesem Jahr meldete das Internationale Maritime Büro bislang nur fünf versuchte Angriffe. Dennoch befinden sich derzeit noch einige Dutzend Seeleute in Geiselhaft.

Schätzungen der Hafenbehörde zufolge sind nur noch etwa 30 Prozent der Piraten in ihrem angestammten Gewerbe tätig. Die meisten von ihnen stammen aus den teilautonomen Gebieten Himan und Heeb sowie aus Puntland, historischen Zentren der Piraterie in der Region.

Somalias Küste ist etwa 3300 Kilometer lang, eine der längsten auf dem afrikanischen Kontinent. Doch die Somalier essen Hassan zufolge nur wenig Fisch, etwa 3,3 Kilogramm im Jahr.

Somalia sei keine Fischerkultur, sagt der Fischhändler Abdel Kareem. «Viele Somalis würden lieber verhungern, als Fisch zu essen.» Traditionell galt in der Nomadengesellschaft Viehbesitz als Statussymbol. Fisch wurde mit Arme-Leute-Essen gleichgesetzt. Dies ändert sich nur langsam.

Hassan, der für das Fischereiministerium arbeitet, klettert die Steinstufen zum Strand hinab. Einige Männer reinigen ein Boot mit Sand. Ihre Ausbeute in der vergangenen Nacht war nicht gut. Sie haben nur fünf Hummer und einen Thunfisch gefangen. Immer mehr Boote kehren in den geschäftigen Hafen zurück. Sie bringen Schwertfische, Haie, Rochen und immer wieder große Thunfische.

Aber die Fischer sind nicht zufrieden: «Das ist zu wenig. Wir haben gerade mal zwei oder drei große Fische gefangen. Westliche Schiffe fischen unsere Fischgründe leer», beschwert sich der 29-jährige Noordin. Westliche Fischer hätten bessere Schiffe, meint ein anderer. «Sie verwenden Schleppnetze, und wir haben nur Harpunen.» Auch er hatte einen schlechten Tag. Schiffe aus Korea und China fischten illegal in somalischen Gewässern, klagt ein weiterer Fischer. «Ihre Schiffe sind so groß, sie sehen aus wie riesige Städte.»

Kaum jemand will aussprechen, was viele denken: Wenn sich die wirtschaftliche Lage der Fischer nicht bessert, könnten viele wieder zur Piraterie zurückkehren. Hussein Musab hat sein Leben lang Fisch verkauft: Preise seien stark gesunken, da es nun mehr Fischer gebe, meint er. Er befürchtet eine Rückkehr der Kalaschnikow. «Mit den mickrigen Einkünften heutzutage werden viele Fischer wieder Schiffe entführen müssen und Lösegeld verlangen. Sie können sonst nicht überleben», sagt Musab.