Von Kathrin Frank

Heidelberg. Professor Thomas Strowitzki hat täglich mit Paaren zu tun, die ungewollt kinderlos sind. Der 55-Jährige ist Leiter der Abteilung Gynäkologische Endokrinologie und Fertilitätsstörungen am Universitätsklinikum Heidelberg.

Ehepaare zahlen die gleichen Krankenkassenbeiträge wie unverheiratete Paare. Ist es an der Zeit, dass Ihnen auch die gleichen Leistungen zustehen?

Viele Paare sind heute nicht mehr ehelich gebunden, sondern leben einfach so zusammen. Und die klassische Ehe ist nur noch ein Teil der Familienformen in Deutschland. Vor diesem Hintergrund finde ich es archaisch, dass die gesetzliche Versicherung nach wie vor bei stabilen Partnerschaften diese Kosten nicht übernehmen. Zumal die meisten Privatversicherer ja die künstliche Befruchtung auch bei Nicht-Verheirateten fördern.

Kritiker dieser Sicht argumentieren mit dem Schutz der Familie und behaupten, es gebe in einer Ehe stabilere Verhältnisse.

Das ist insofern Unsinn, weil die Stabilität einer Beziehung und der Schutz der Familie nichts mit dem Krankenkassenstatus zu tun haben. Die Krankenkassen sollten nicht dazu da sein, gesellschaftliche Vorstellungen von Familienstrukturen durchzusetzen. Mit der gegenwärtigen Gesetzeslage versucht man aber genau das: Über den Hebel der Finanzierbarkeit die tradierten Vorstellungen von Familie aufrechtzuerhalten. Das ist keine gute Idee.

Sie würden unverheirateten Paaren genauso helfen wie einem Ehepaar?

Das tun wir ja schon, klar. Ich kann nicht sagen, welcher Prozentsatz nicht verheiratet ist. Aber zehn, zwanzig Prozent sind das sicher.

Was bedeutet die gegenwärtige Regelung für kinderlose Paare, die nicht die Mittel für eine künstliche Befruchtung haben?

Für viele hat die Regelung im Moment aufschiebenden Charakter. Die Paare warten, bis sie sagen, wir können das bezahlen. Dass es Paare komplett von ihrem Kinderwunsch abbringt, habe ich bisher noch nicht erlebt. Wobei man umgekehrt auch fragen muss, was einen in der heutigen Lage am Eheschließen hindert. Wenn man plant, ein Kind zusammen zu bekommen, dann kann man das doch auch in einer Ehe machen. Das finde ich auch von der Denkweise der Paare änderbar.



Auch Verheiratete bekommen nur drei Versuche zur künstlichen Befruchtung und auch die nur zum Teil bezahlt. Ist das gerechtfertigt?

Medizinisch ist umstritten, nach wie vielen Versuchen die Chance auf Erfolg abnimmt. Es gibt Daten, dass die ersten zwei Zyklen stabil sind, danach sinkt es etwas ab und bleibt dann stabil. Ich kenne aber auch Studien, die belegen, dass die Chancen kontinuierlich weniger werden. Es kommt auch auf das Alter des Paares an, welche Zahl an Versuchen akzeptabel ist.

Abgesehen vom medizinischen Aspekt: Wenn nur ein Teil der Behandlung bezahlt wird, werden Kinder dann nicht etwas, das sich nur reiche unfruchtbare Paare leisten können?

Das Wort würde ich versuchen zu vermeiden. Wir steuern hier nicht auf eine Zwei-Klassen-Medizin zu. Klar könnte man argumentieren, dass nach zwei Versuchen nur die weitermachen, die es sich auch leisten können. Ein bisschen Etwas ist dran, aber ich würde das nicht so sagen wollen. Das Problem ist, dass es eigentlich keinen Sinn macht, die Versuche generell zu begrenzen. Es gibt Paare, die machen drei Versuche mit einem Top-Verlauf, haben aber einfach Pech. Bei anderen können wir nach dem ersten Versuch schon sagen, dass die Methode wohl keine Aussicht auf Erfolg hat. Deswegen müsste man bei der Finanzierung eigentlich differenzierter rangehen, als nur die Versuche zu zählen. Aber wie will der Versicherer das machen?