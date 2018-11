Von Georg Ismar

Berlin. Die Welt kann so einfach sein. "Salafisten sagen, was schwarz und was weiß ist", konstatiert Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen. Und sie sagen, wer salafistisch denke und lebe, sei Avantgarde. Junge Menschen, die gescheitert und orientierungslos seien, hätten den Eindruck, "vom Underdog zum Topdog" zu werden. Zum Synonym dafür wurde der Berliner Denis Cuspert alias "Deso Dogg", der zum Führungszirkel der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gehören soll - und in Rap-Videos den Heiligen Krieg als großen Spaß preist.

Maaßen hat am Wochenende die Zahlen der radikalislamischen Salafistenszene in Deutschland nach oben korrigiert, auch weil man nun im Zuge der verstärkten Ausreise nach Syrien und in den Irak noch genauer hinschaue. Statt 2800 Anhängern vor einigen Jahren seien es nun 6300, bis Ende des Jahres vielleicht sogar 7000 Salafisten. Das Problem: Die Leute können überprüft und überwacht werden - aber eine Sicherheitsgarantie gibt es nicht. Der Anschlag eines 32-Jährigen im kanadischen Ottawa hat hierzulande die Sorgen weiter verstärkt.

Was genau macht die Anziehungskraft des Dschihad aus? Das größte Problem scheint der starke Einfluss durch geschickte Internet-Propaganda und Facebook/Twitter-Kontakte auf junge Menschen zu sein - auch auf Frauen. Österreich war schockiert, als zu Ostern bekannt wurde, dass sich die bosnisch-stämmigen Sabina S. (15) und Samra K. (17) nach Syrien aufgemacht haben. Angelockt von einer romantischen Dschihad-Vorstellung, beide werden von Interpol gesucht.

Anders als bei den Konflikten in Afghanistan und Pakistan fühlten sich verstärkt auch junge Frauen angezogen, erläutert Maaßen. "Oftmals, so unsere Wahrnehmung, haben diese Frauen ein romantisches Bild einer Dschihad-Ehe vor Augen: Einen jungen Mudschaheddin, der stark ist (...), der sich für die richtige Sache einsetzt, zu unterstützen, ihm hilfreich und dienlich zu sein, sogar als Zweit- oder Drittfrau." Bei den Männern werde der Dschihad als Jugendkultur instrumentalisiert. "Dass es cool ist, dorthin zu gehen." Maaßen nennt vier M's, die typisch seien für Rekrutierte. "Männlich, muslimischer Hintergrund, Migrationshintergrund und Misserfolge in der Pubertät, in der Schule oder in der sozialen Gruppe."

Die Gewerkschaft der Polizei fordert eine strengere Überprüfung von Moscheevereinen und Islamverbänden. "Die wachsende Zahl vor allem junger Muslime, die sich vom Salafismus und vom IS in ihren Bann ziehen lassen, zeigt, dass die islamischen Institutionen in Deutschland offensichtlich versagt haben", meint der GdP-Vorsitzende Oliver Malchow.