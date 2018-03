Von Sascha Meyer

Berlin. (dpa) Wenn es ums Geld zur Sanierung der deutschen Verkehrswege geht, reden alle von einem dramatischen Finanzloch. Mehr als sieben Milliarden Euro fehlen, um den enormen Sanierungsstau bei Straßen, Schienen und Wasserwegen endlich aufzulösen - jährlich, wie Experten kalkulierten. Die Länder, Fachleute und die Wirtschaft unternehmen immer wieder Vorstöße für großangelegte Sonderprogramme. Die Umsetzungschancen erwiesen sich bisher als gering. Auch deshalb brütet die große Koalition über neue Geldquellen wie die Pkw-Maut. Doch nicht nur Umweltschützer fordern, erst einmal die verfügbaren Mittel effektiver einzusetzen.

Allein aus dem Verkehr fließen stattliche Beträge in die Staatskasse. Rund 53 Milliarden Euro sind es aus Mineralölsteuer, Kfz-Steuer und Lkw-Maut, wie der ADAC gern auflistet. «Es mangelt nicht am Geld für ausreichende Investitionen», argumentiert der Autofahrerclub. Sondern «allein am Willen der Politik, die bereits vorhandenen Mittel entsprechend zu verwenden». Fluggesellschaften zahlen daneben noch eine Milliarde Euro Ticketsteuer, die Bahn überweist eine halbe Milliarde Euro Dividende an den Bund als ihren Eigentümer.

Trotz aller wohlklingenden Bekenntnisse der Politik ist die Infrastruktur aber nur ein Ausgabezweck unter vielen. Das umstrittene Rentenpaket lässt sich die schwarz-rote Bundesregierung zum Beispiel bis zu elf Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich kosten. Das ist ungefähr so viel, wie Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) in diesem Jahr in seinem Etat für Investitionen zur Verfügung hat.

Bis 2017 soll das Niveau von 10,5 Milliarden auf 12,1 Milliarden Euro steigen und dann tunlichst nicht gleich wieder absacken. Dafür haben Union und SPD fünf Milliarden Euro zusätzlich reserviert - aber nicht pro Jahr, sondern für die komplette Wahlperiode. Und 1,5 Milliarden Euro davon sind ohnehin schon für laufende Projekte verplant.

Umso mehr kommt es darauf an, Prioritäten zu setzen. «Wir brauchen eine Verkehrspolitik, die sich am volkswirtschaftlichen Nutzen ausrichtet», formuliert es Dobrindt und mahnt: «Wir brauchen keine politischen Straßen, keine politischen Schienen und keine politischen Wasserwege.»

Experten monieren seit langem, dass Umgehungsstraßen und mancher ICE-Halt vor allem deshalb kommen, weil örtliche Abgeordnete oder ein Ministerpräsident aus regionalem Interesse dafür kämpfen - und gern ein symbolisches rotes Band zur Eröffnung durchschneiden. Als weitere Priorität soll verschärft gelten: Erhalt geht vor Neubau.

Für den gerade entstehenden Bundesverkehrswegeplan von 2015 bis 2030 meldeten die Länder aber wieder 1500 Vorhaben für den Neu- und Ausbau von Autobahnen und Bundesstraßen an. Darunter seien Hunderte niemals finanzierbare «Luftschlösser der Straßenplanung», kritisiert der Vorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND), Hubert Weiger. Solche «Wünsch-Dir-was-Listen» zeigten, dass immer noch in Einzelprojekten gedacht werde, statt Effekte für das gesamte Netz und das Zusammenspiel von Auto und Bahn stärker in den Blick zu nehmen. Auch in Prestigeprojekte wie Stuttgart 21 fließe weiter zu viel Geld.

Erklärtes Ziel ist, effizienter zu planen und zu bauen. Denn nicht nur bei Großvorhaben wie dem Berliner Hauptstadtflughafen laufen Kosten und Termine aus dem Ruder. Diskutiert wird über finanzielle Anreize für Baufirmen mit Boni für pünktliche Fertigstellung und Abzügen bei Verspätung.

Daneben passieren teils aber auch ärgerliche Fehler, wenn etwa billigerer Beton für Fahrbahndecken genutzt wird. Anreize müssten daher so ausbalanciert sein, dass sie Motivation für mehr Tempo und eine nachhaltige Nutzbarkeit kombinierten, rät eine Kommission unter Leitung von Ex-Bundesverkehrsminister Kurt Bodewig.

Selbst effizienter werden will der Bund, indem unverbrauchte Mittel künftig über das Ende eines Haushaltsjahres hinaus erhalten bleiben und nicht mehr verfallen - passend zu langlaufenden Projekten. Das Deutsche Verkehrsforum als Dachorganisation der Branche nennt als ein Beispiel auch Südkorea, wo eine unabhängige Kommission Projektpläne der öffentlichen Hand nochmals auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis prüft.

Umstritten sind öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP), bei denen Firmen Autobahnbauten vorfinanzieren und dann gegen Vergütung pflegen. Dobrindt will mehr solcher Modelle. Der Bundesrechnungshof bezweifelt aber, dass dies für den Steuerzahler immer günstiger ist.

In die Kritik geraten sind auch Nebenkosten, die den Autobahnbau teurer machen. «Bei der A14 gibt es mittlerweile Kosten für Krötentunnel, Fledermausbrücken und so weiter in Höhe von 25 Prozent der Gesamtsumme von 1,3 Milliarden Euro», beklagte der Haushaltspolitiker Eckhardt Rehberg (CDU) im Bundestag. Dagegen warnt der ökologische Verkehrsclub Deutschland vor einer Zubetonierung der Landschaft. Ziel müsse sein, Mobilität mit weniger schädigendem Verkehr zu sichern.