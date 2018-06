Der Mannheimer Student Benedikt Wichtlhuber sprach den Ex-US-Präsidenten auf den Drohnenkrieg an

Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Da kommt er, der 44. Präsident der Vereinigten Staaten. Barack Obama strahlt, winkt vor dem Brandenburger Tor dem Kirchentagspublikum in Berlin zu. "Ich liebe diese Stadt", ruft er der Menge vor dem Brandenburger Tor zu. "Guten Tag", sagt er in deutscher Sprache. "Welcome, Mr. President" oder "Du bist ein Berliner", steht auf den Transparenten der Obama-Fans vorne in der ersten Reihe. Zehntausende sind gekommen. Vier Monate nach Ende seiner Amtszeit wird der Gast in der deutschen Hauptstadt gefeiert wie ein Popstar. Es ist der größte Auftritt seit Ende seiner Amtszeit. An seiner Seite die Bundeskanzlerin, die er vertraut "Änschela" nennt. 90 Minuten Gespräch über Gott und die Welt, den Wert der Demokratie, Krieg, Terrorgefahr, Flüchtlingsströme.

Obama in Plauderlaune, spricht über den Abschied aus dem Weißen Haus und die Zeit danach: "Ich habe versucht, endlich mal auszuschlafen." Stolz sei er auf seine Arbeit als Präsident. "Trotz all der Tragödien, die wir täglichen sehen: nie war die Welt gesünder, wohlhabender und besser gebildet als heute." Obamas zentrale Botschaft in Berlin: "Wir müssen daran glauben, dass wir Dinge verbessern können." Eine Hilfe dabei sei die Gewissheit, "dass wir unter einem gütigen Gott leben."

Das kommt an beim Kirchentagspublikum. Der frühere US-Präsident, der sich im Weißen Haus jeden Morgen Meditationstexte und Bibelverse aufs Handy schicken ließ und als Sozialarbeiter in einer Gemeinde in Chicago zum Glauben fand, mit Merkel, der evangelischen Pfarrerstochter, auf einer Bühne - ideale Wahlkampfbilder für die Kanzlerin. Gleich nach dem Kirchentagsauftritt reist sie zur Nato nach Brüssel, um dort auch auf Donald Trump zu treffen. Am Mittag in Berlin spielen sich Merkel und der Ex-Präsident gegenseitig die Bälle zu.

Heinrich Bedford-Strohm, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, hakt nach, insbesondere beim Thema Abschiebungen. Er bekomme derzeit viele Briefe von Menschen, die sich für Flüchtlinge eingesetzt hätten, die nun abgeschoben werden sollten. Wäre es nicht möglich, Menschen, die schon länger hier und integriert seien, Bleiberecht zu geben? Merkel spricht von einem Dilemma zwischen christlichem Mitgefühl und Politik. Deutschland müsse sich auf diejenigen konzentrieren, die dringend Hilfe benötigten. "Ich weiß, dass ich mich damit nicht beliebt mache", so die Kanzlerin.

Plötzlich gibt es Buh-Rufe und Pfiffe. Doch Obama pflichtet Merkel bei. Es gelte, Barmherzigkeit zu zeigen, gleichzeitig aber gebe es auch eine Verpflichtung der Regierenden gegenüber der eigenen Bevölkerung: "Das ist nicht immer einfach." Nun wirkt Obama nachdenklich. Und spart auch nicht mit Seitenhieben in Richtung seines Nachfolgers Donald Trump, sei es mit Blick auf die Abwicklung seiner Gesundheitsreform, sei es mit Bezug auf dessen Mauerbau-Pläne. Man erreiche in der Politik niemals 100 Prozent von dem, was man sich vorgenommen habe. Es gebe aber weltweit zunehmenden Fremdenhass, Nationalismus und antidemokratische Strömungen. "Ich denke, das ist eine wichtige Schlacht, die wir austragen müssen." Jeder sehe immer nur einen Teil der Wahrheit. Die wahre Stärke des Glaubens sei, auch andere Meinungen zuzulassen. "Ich denke, dass es immer gut ist, auch ein bisschen zu zweifeln."

Zweifel? Das ist das Stichwort für Benedikt Wichtlhuber aus Mannheim. Der junge Mann fragt Obama nach zivilen Opfern durch US-Drohnenaufgriffe auf Terroristen und erhält dafür viel Beifall von den Kirchentagsgästen. "Manchmal haben meine Entscheidungen zum Tod von Zivilisten geführt, weil es zu Fehler gekommen ist", räumt der ehemals mächtigste Mann der Welt ein. "Aber es gab keine anderen Wege, um an Terroristen zu kommen." Drohnen selbst seien nicht das Problem, sondern der Krieg, fügt er hinzu. Spätestens da hat er auch pazifistisch gesinnte Kirchentagsbesucher wieder auf seiner Seite.

Der Abstecher nach Berlin - für Obama nur eine Zwischenstation auf der Suche nach einer neuen Rolle. Zuletzt hatte es von ihm vor allem Bilder vom Kitesurfen oder Trips auf Luxusjachten mit Tom Hanks und anderen US-Stars gegeben. Er habe sich im Weißen Haus immer als Staffelläufer gesehen. Jetzt habe er den Staffelstab an den nächsten Läufer übergeben und wolle sich mit seiner Stiftung um die nächste Generation politischer Führer kümmern, Jugendliche fördern. Da neigt sich der Auftritt auch schon zum Ende. "Jesus Christus war nur kurz auf der Erde, aber er hat die Welt verändert", erinnert 55-jährige Obama.