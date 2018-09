Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Bei ihrer Frühjahrskonferenz beraten die Innenminister der Länder bis Freitag in Bonn über die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus Syrien. Jürgen Heraeus, Vorsitzender des Kinderhilfswerks Unicef Deutschland, begrüßt die Ankündigung der Minister, mehr Flüchtlinge aufzunehmen.

Der Krieg in Syrien hat Hunderttausende zu Flüchtlingen gemacht. Die Innenminister von Bund und Ländern streiten über die Aufnahme weiterer Syrer in Deutschland. Was wäre jetzt das Gebot der Stunde?

Bei allem verständlichen Streit um Finanzierungsfragen darf man nie vergessen, dass es um Hilfe für verzweifelte Familien geht. Ich wünsche mir deshalb ein Signal der Offenheit und Solidarität. Eine politische Lösung des Syrien-Konflikts scheint im Moment ferner denn je. Das ist eine Tragödie für die Kinder. Die Ankündigung der Innenminister, mehr Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen, ist deshalb richtig. Gleichzeitig müssen alle diplomatischen Kanäle genutzt werden, um wieder Bewegung in die festgefahrene Situation in Syrien zu bringen.

Innenminister der Union verweisen darauf, dass die syrischen Flüchtlinge vor allem in der Region aufgenommen werden sollten. Was spricht dagegen?

Stellen Sie sich vor: Im Libanon ist jeder vierte Bewohner heute ein Flüchtling. Jordanien, das unter großer Wasserknappheit leidet, muss zusätzlich 600.000 Syrer versorgen. Man kann nicht genug betonen, was für eine großartige Leistung die Nachbarländer erbringen. Aber sie sind an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gekommen. Die internationale Gemeinschaft muss nach Wegen suchen, wie sie diese Länder über die bereits laufende humanitäre Hilfe hinaus entlasten kann.

Wird Syrien allmählich zum großen vergessenen Krieg der Gegenwart?

Der Konflikt dauert nun schon so lange. Da besteht die Gefahr, dass wir abstumpfen. Aber für die Kinder in Syrien ist jeder weitere Tag ein Tag in der Hölle. Tausende Kinder sind bereits Opfer geworden, und das Sterben nimmt kein Ende. Unicef schätzt, dass derzeit rund eine Million Kinder von Hilfe nahezu abgeschnitten sind. Viele Flüchtlingskinder sind traumatisiert. Wir organisieren Notschulen und psychosoziale Hilfe in den Lagern. Wir müssen alles tun, um eine verlorene Generation zu verhindern.

Verfügt Unicef über genügend Mittel, um das Flüchtlingselend zu lindern?

Ende Mai hatte Unicef für die Nothilfe in Syrien und den Nachbarländern gerade einmal 30 Prozent der Mittel zur Verfügung, die dieses Jahr gebraucht werden. Wir versorgen zum Beispiel mehr als zehn Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser und beschaffen Impfstoffe gegen Kinderlähmung für mehr als 20 Millionen Kinder. Die Unterstützung der Bundesregierung und privater Spender hat ganz konkret geholfen, die Not der Kinder zu lindern. Diese Hilfe muss weitergehen.