Weiter Wirbel um interne Schulz-Dossiers der Union - Tauber: Kann ausschließlich politische Themen erkennen

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Schmutzkampagne gegen Martin Schulz? Die Union weist Vorwürfe der SPD zurück. "Wir werden den Kandidaten Schulz nicht als Person angreifen", erklärte CDU-Generalsekretär Peter Tauber. Wer hier Grenzen überschreite, müsse sich entschuldigen. Dagegen sei der Vergleich des SPD-Kanzlerkandidaten mit Donald Trump zulässig, wie ihn Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) gezogen hatte. "Ich habe bisher nichts erkennen können, was irgendeine Art Schmutzkampagne wäre, was sich mit ihm persönlich beschäftigt, sondern ausschließlich politische Themen", sagte auch CDU-Vizechef Armin Laschet. Zuvor waren Dossiers aus den Reihen von CDU und CSU mit Vorwürfen gegen Schulz bekannt geworden.

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley bekräftigte gestern die Kritik, sprach von "Anwürfen auf niedrigstem Niveau" und "Aufrufen, im Müll zu suchen". Dagegen würden die Sozialdemokraten nicht nach belastendem Material über Politiker von CDU und CSU suchen.

Nach Informationen unseres Berliner Büros gibt es in den Dossiers, die aus Kreisen der Brüsseler EVP-Fraktion und der Bundestagsfraktion kommen, sehr wohl auch persönliche Angriffe auf SPD-Kanzlerkandidat Schulz. Auf drei des acht Seiten starken "Dossier zu Herrn Schulz aus Brüssel" werden im Kapitel "iii) Persönliches" sein Gehalt, seine Vorliebe für gutes und teures Essen kritisiert.

"Martin Schulz war als EP-Präsident selber ein Großverdiener: Monatseinkommen von über 18.000 Euro, Hälfte steuerfrei, inkl. Kostenpauschale, Residenzzulage und Repräsentationszulage sogar über 27.000 Euro", heißt es da. "Ob allerdings ein Großverdiener mit 27.000 EUR Einkommen im Monat, das meiste davon steuerfrei, ein besonders glaubwürdiger Vertreter der Interessen des Kleinen Mannes ist, ist zweifelhaft."

Laut eigener Erklärung habe Schulz nur sein Einkommen als MdEP in Höhe von 5001 bis 10.000 Euro brutto monatlich bezogen, so der Vorwurf in dem Unionspapier. Doch selbst im Europawahlkampf 2014 habe Schulz zunächst Tagegelder von 306 Euro täglich kassiert, die einfache Parlamentarier nur bei Anwesenheit in Brüssel erhalten, und diese Praxis erst nach Journalistenfragen beendet.

"Herr Schulz macht skrupellose Personalpolitik, hat in seiner Tätigkeit als Parlamentarier und Parlamentspräsident Schwächen offenbart, pflegt in Brüssel/Straßburg einen Lebensstil der Oberklasse und ist nicht integer", schreiben die Autoren und sehen "hier viel Potential für AM!" - also Angela Merkel.

Unter dem Titel "Luxusessen statt Arbeiterklasse" werden Schulz’ kulinarische Vorlieben kritisiert, unter anderem mit Verweis auf den Bericht eines Financial-Times-Reporters über ein gemeinsames Abendessen incl. Foie Gras, (Gänsestopfleber, Rechnung: 164 Euro). Auch werfen die Autoren Schulz "rücksichtslose Personalpolitik" und "Vetternwirtschaft" vor. Außerdem habe er sich nicht an die Abmachung mit Konservativen und Liberalen gehalten, 2016 einen neuen EVP-Parlamentspräsidenten mitzutragen.

CDU-General Tauber ätzt, die SPD empfinde Kritik an Schulz als "Majestätsbeleidigung". Da er aber für das Kanzleramt kandidiere, müsse er kritische Fragen ertragen. "Wem es in der Küche zu heiß ist, der darf nicht Koch werden."