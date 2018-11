Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Was kosten die Flüchtlinge den deutschen Sozialstaat? Pünktlich zu den anstehenden Haushaltsverhandlungen hat Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) die schon jetzt absehbaren Kosten für ihren Etat hochrechnen lassen. Das Ergebnis: Bis zu 3,3 Milliarden Euro dürften im kommenden Jahr zusätzlich für Sprachkurse, die Eingliederung am Arbeitsmarkt und Geld-Leistungen benötigt werden. Unterstellt ist dabei, dass 2016 bis zu 460 000 Flüchtlinge neu ins Hartz-IV-System hineinrutschen. Bis 2019 könnten die zusätzlichen Ausgaben auf sieben Milliarden Euro steigen. Der Finanzminister sei nicht aus allen Wolken gefallen, so die Arbeitsministerin gestern.

Nicht mitgerechnet sind jedoch weitere notwendige Aufwendungen: Auch beim Asylbewerberleistungsgesetz dürfte es aufgrund der massiv gestiegenen Antragszahlen höhere Ausgaben geben. Zudem hat der Bund den Ländern eine dauerhafte und strukturelle Beteiligung an den Kosten für die Flüchtlingsunterbringung in Aussicht gestellt. Derzeit ist in Berlin von einem Betrag von etwa drei Milliarden Euro die Rede.

Für Arbeitsministerin Nahles geht es nun vor allem darum, die Bundesagentur für Arbeit für die anstehenden Herausforderungen fit zu machen. Noch gilt für die meisten Flüchtlinge das Asylbewerberleistungsgesetz. Nach 15 Monaten aber fallen sie in der Regel in die Zuständigkeit der Jobcenter. Das Arbeitsministerium geht für das kommende Jahr von rund 335 000 erwerbsfähigen Flüchtlingen im Hartz-IV-System aus.

Doch welche Chancen haben sie? Die Wirtschaft hatte zuletzt gefordert, die Hürden für den Arbeitsmarktzugang von Flüchtlingen zu senken und ihre Chancen auf Aus- und Weiterbildung zu erhöhen. "Die frühzeitige Integration in Ausbildung, Beschäftigung und in die Gesellschaft insgesamt ist für ankommende Menschen, die auf jeden Fall lange oder auf Dauer in Deutschland bleiben, in unserem ureigenen Interesse", so Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer.

"Wir schaffen das", verspricht Nahles und dämpft dann doch die Erwartungen der Wirtschaft. "Bei weitem nicht alle arbeitsfähigen Flüchtlinge sind ausgebildete Fachkräfte." Aber sie seien voller Tatendrang: "Sie haben den gefährlichen und weiten Weg nach Deutschland auf sich genommen, um sich hier etwas Neues aufzubauen." Um Flüchtlinge frühzeitig an den Arbeitsmarkt heranzuführen, setzt Nahles auf das Projekt "Early Intervention" ("Frühes Eingreifen") der Bundesagentur für Arbeit.

Dabei geht es darum, frühzeitig Sprachkenntnisse und berufliche Qualifikationen von Flüchtlingen mit Bleibeperspektive zu erfassen, um sie dann später optimal fördern zu können. Was bisher ein Modellvorhaben war, soll ab kommendem Jahr zum flächendeckenden Ansatz werden. Nach Einschätzung der Bundesagentur hapert es allerdings oft an Sprachkenntnissen. Vorstandsmitglied Raimund Becker: "In der Regel sprechen Flüchtlinge nach drei Monaten nicht genügend Deutsch, um einen Arbeitsplatz antreten zu können."